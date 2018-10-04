Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.074 -2,08 BIST SINAİ 124.177 -0,86 BIST GIDA, İÇECEK 104.304 -4,73 BIST TEKSTIL, DERİ 26.914 -2,74 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.419 -2,52 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.712 1,50 BIST TAŞ, TOPRAK 69.545 -3,03 BIST METAL ANA 280.452 0,22 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.155 -2,59 BIST MADENCİLİK 66.035 -4,73 BIST HİZMETLER 70.493 -2,63 BIST ELEKTRİK 3.412 -4,28 BIST ULAŞTIRMA 166.904 -3,68 BIST TURİZM 6.624 -5,37 BIST TİCARET 189.948 0,02 BIST İLETİŞİM 26.216 -5,19 BIST SPOR 32.520 -4,73 BIST İNŞAAT 78.269 -1,57 BIST MALİ 95.594 -4,55 BIST BANKA 100.783 -6,73 BIST SİGORTA 277.898 -1,36 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.785 -3,31 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.837 -2,23 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.905 -3,68 BIST TEKNOLOJİ 102.646 -5,19 BIST BİLİŞİM 18.183 -5,31 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.442 -2,43(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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