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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 18:38 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 53.101 -1,17 BIST SINAİ 126.000 1,19 BIST GIDA, İÇECEK 99.546 -2,21 BIST TEKSTIL, DERİ 28.282 1,01 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.305 0,62 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.097 2,87 BIST TAŞ, TOPRAK 70.097 0,29 BIST METAL ANA 282.747 1,32 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.250 0,45 BIST MADENCİLİK 68.178 -0,01 BIST HİZMETLER 69.945 -0,35 BIST ELEKTRİK 3.451 0,13 BIST ULAŞTIRMA 171.290 -1,39 BIST TURİZM 6.773 1,56 BIST TİCARET 185.450 0,05 BIST İLETİŞİM 25.484 -0,59 BIST SPOR 32.337 -0,17 BIST İNŞAAT 77.461 1,04 BIST MALİ 100.392 0,87 BIST BANKA 109.909 0,11 BIST SİGORTA 279.515 0,24 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.552 0,49 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.628 2,03 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.856 0,30 BIST TEKNOLOJİ 106.647 0,15 BIST BİLİŞİM 18.154 -0,24 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.457 -0,68(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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