Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 51.643 -2,74 BIST SINAİ 122.278 -2,95 BIST GIDA, İÇECEK 98.814 -0,74 BIST TEKSTIL, DERİ 27.535 -2,64 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.165 -2,41 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.048 -3,34 BIST TAŞ, TOPRAK 68.213 -2,69 BIST METAL ANA 272.942 -3,47 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.292 -2,97 BIST MADENCİLİK 66.602 -2,31 BIST HİZMETLER 68.257 -2,41 BIST ELEKTRİK 3.356 -2,76 BIST ULAŞTIRMA 163.077 -4,79 BIST TURİZM 6.682 -1,34 BIST TİCARET 181.015 -2,39 BIST İLETİŞİM 25.367 -0,46 BIST SPOR 32.403 0,20 BIST İNŞAAT 76.986 -0,61 BIST MALİ 99.046 -1,34 BIST BANKA 108.314 -1,45 BIST SİGORTA 279.603 0,03 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 46.859 -1,46 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.294 -1,59 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.899 0,14 BIST TEKNOLOJİ 103.321 -3,12 BIST BİLİŞİM 17.440 -3,93 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.357 -0,47(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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