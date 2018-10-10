FİNANS

Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 18:31 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 51.643 -2,74 BIST SINAİ 122.278 -2,95 BIST GIDA, İÇECEK 98.814 -0,74 BIST TEKSTIL, DERİ 27.535 -2,64 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.165 -2,41 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.048 -3,34 BIST TAŞ, TOPRAK 68.213 -2,69 BIST METAL ANA 272.942 -3,47 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.292 -2,97 BIST MADENCİLİK 66.602 -2,31 BIST HİZMETLER 68.257 -2,41 BIST ELEKTRİK 3.356 -2,76 BIST ULAŞTIRMA 163.077 -4,79 BIST TURİZM 6.682 -1,34 BIST TİCARET 181.015 -2,39 BIST İLETİŞİM 25.367 -0,46 BIST SPOR 32.403 0,20 BIST İNŞAAT 76.986 -0,61 BIST MALİ 99.046 -1,34 BIST BANKA 108.314 -1,45 BIST SİGORTA 279.603 0,03 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 46.859 -1,46 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.294 -1,59 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.899 0,14 BIST TEKNOLOJİ 103.321 -3,12 BIST BİLİŞİM 17.440 -3,93 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.357 -0,47(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflarPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflar
Türkiye'nin ilk tren tekerinin deneme üretimi yapıldıTürkiye'nin ilk tren tekerinin deneme üretimi yapıldı
'Stokçular, şu an piyasayı elinde tutuyor''Stokçular, şu an piyasayı elinde tutuyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Marmara ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan son halka olacak

Marmara ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan son halka olacak

Bir konkordato haberi daha: Özler Grup konkordato ilan etti

Bir konkordato haberi daha: Özler Grup konkordato ilan etti

Trafik cezalarında artış teklifi Meclis'te

Trafik cezalarında artış teklifi Meclis'te

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin ilk tren tekerinin deneme üretimi yapıldı

Türkiye'nin ilk tren tekerinin deneme üretimi yapıldı

'Stokçular, şu an piyasayı elinde tutuyor'

'Stokçular, şu an piyasayı elinde tutuyor'

Gaziantep'ten enflasyona karşı indirime destek

Gaziantep'ten enflasyona karşı indirime destek

“TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!” girişimcilik programına dönüşüyor 

“TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!” girişimcilik programına dönüşüyor 

Rahmi M. Koç: İtibarı elde etmek uzun seneler ister, ama bir günde de kaybedilebilir

Rahmi M. Koç: İtibarı elde etmek uzun seneler ister, ama bir günde de kaybedilebilir

Rapor: Milenyum kuşağını çözen perakendeci büyüyecek

Rapor: Milenyum kuşağını çözen perakendeci büyüyecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.