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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 18:38 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.037 0,76 BIST SINAİ 122.252 -0,02 BIST GIDA, İÇECEK 100.303 1,51 BIST TEKSTIL, DERİ 27.358 -0,65 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.305 0,30 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.722 -0,28 BIST TAŞ, TOPRAK 67.418 -1,16 BIST METAL ANA 270.770 -0,80 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.153 0,67 BIST MADENCİLİK 68.235 2,45 BIST HİZMETLER 68.726 0,69 BIST ELEKTRİK 3.346 -0,31 BIST ULAŞTIRMA 161.985 -0,67 BIST TURİZM 6.581 -1,51 BIST TİCARET 186.353 2,95 BIST İLETİŞİM 25.301 -0,26 BIST SPOR 30.713 -5,22 BIST İNŞAAT 76.244 -0,96 BIST MALİ 99.283 0,24 BIST BANKA 109.191 0,81 BIST SİGORTA 275.918 -1,32 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.339 1,02 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.869 -0,52 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.122 0,72 BIST TEKNOLOJİ 103.474 0,15 BIST BİLİŞİM 17.088 -2,02 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.246 -0,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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