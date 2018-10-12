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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 18:41 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 51.776 -0,50 BIST SINAİ 124.580 1,90 BIST GIDA, İÇECEK 103.345 3,03 BIST TEKSTIL, DERİ 27.934 2,11 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.626 0,69 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.156 1,23 BIST TAŞ, TOPRAK 67.867 0,67 BIST METAL ANA 277.657 2,54 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.842 1,30 BIST MADENCİLİK 70.916 3,93 BIST HİZMETLER 69.963 1,80 BIST ELEKTRİK 3.350 0,13 BIST ULAŞTIRMA 170.819 5,45 BIST TURİZM 6.657 1,15 BIST TİCARET 188.235 1,01 BIST İLETİŞİM 25.364 0,25 BIST SPOR 29.958 -2,46 BIST İNŞAAT 76.533 0,38 BIST MALİ 101.091 1,82 BIST BANKA 111.589 2,20 BIST SİGORTA 277.893 0,72 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.383 0,09 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.144 1,56 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.506 1,24 BIST TEKNOLOJİ 107.350 3,75 BIST BİLİŞİM 17.367 1,64 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.541 1,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada endekslerin değişimi

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