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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 18:35 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.142 0,71 BIST SINAİ 125.583 0,80 BIST GIDA, İÇECEK 104.731 1,34 BIST TEKSTIL, DERİ 28.396 1,65 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.254 1,35 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.653 0,42 BIST TAŞ, TOPRAK 69.108 1,83 BIST METAL ANA 280.898 1,17 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.574 -0,20 BIST MADENCİLİK 72.150 1,74 BIST HİZMETLER 71.329 1,95 BIST ELEKTRİK 3.464 3,41 BIST ULAŞTIRMA 176.318 3,22 BIST TURİZM 6.714 0,87 BIST TİCARET 189.448 0,64 BIST İLETİŞİM 25.941 2,28 BIST SPOR 31.244 4,29 BIST İNŞAAT 77.330 1,04 BIST MALİ 104.095 2,97 BIST BANKA 117.154 4,99 BIST SİGORTA 281.505 1,30 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.060 1,43 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.876 0,88 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.835 1,04 BIST TEKNOLOJİ 111.167 3,56 BIST BİLİŞİM 17.805 2,52 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.750 0,97(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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