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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 18:46 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.288 0,28 BIST SINAİ 125.412 -0,14 BIST GIDA, İÇECEK 102.920 -1,73 BIST TEKSTIL, DERİ 28.541 0,51 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.391 0,29 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.405 0,63 BIST TAŞ, TOPRAK 70.100 1,44 BIST METAL ANA 278.425 -0,88 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.190 0,47 BIST MADENCİLİK 71.187 -1,33 BIST HİZMETLER 71.140 -0,26 BIST ELEKTRİK 3.478 0,40 BIST ULAŞTIRMA 170.414 -3,35 BIST TURİZM 6.760 0,68 BIST TİCARET 191.135 0,89 BIST İLETİŞİM 26.171 0,89 BIST SPOR 32.096 2,73 BIST İNŞAAT 76.774 -0,72 BIST MALİ 104.160 0,06 BIST BANKA 116.821 -0,28 BIST SİGORTA 279.835 -0,59 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.124 14,70 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.152 0,33 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.994 0,50 BIST TEKNOLOJİ 109.180 -1,79 BIST BİLİŞİM 17.760 -0,25 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.937 0,86(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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