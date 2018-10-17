Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.340 0,10 BIST SINAİ 125.488 0,06 BIST GIDA, İÇECEK 103.414 0,48 BIST TEKSTIL, DERİ 28.899 1,26 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.825 0,92 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.498 2,59 BIST TAŞ, TOPRAK 70.022 -0,11 BIST METAL ANA 272.542 -2,11 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.633 0,33 BIST MADENCİLİK 66.605 -6,44 BIST HİZMETLER 70.461 -0,96 BIST ELEKTRİK 3.490 0,35 BIST ULAŞTIRMA 162.074 -4,89 BIST TURİZM 6.764 0,06 BIST TİCARET 190.858 -0,14 BIST İLETİŞİM 26.434 1,01 BIST SPOR 31.635 -1,44 BIST İNŞAAT 77.302 0,69 BIST MALİ 106.296 2,05 BIST BANKA 120.860 3,46 BIST SİGORTA 281.716 0,67 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.400 2,31 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.585 0,51 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.224 0,72 BIST TEKNOLOJİ 107.793 -1,27 BIST BİLİŞİM 18.084 1,83 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.094 0,72(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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