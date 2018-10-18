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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 18:43 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.708 0,70 BIST SINAİ 123.513 -1,57 BIST GIDA, İÇECEK 102.051 -1,32 BIST TEKSTIL, DERİ 28.835 -0,22 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.629 -2,50 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.216 -1,05 BIST TAŞ, TOPRAK 68.671 -1,93 BIST METAL ANA 265.222 -2,69 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.182 -1,09 BIST MADENCİLİK 66.211 -0,59 BIST HİZMETLER 69.589 -1,24 BIST ELEKTRİK 3.501 0,31 BIST ULAŞTIRMA 162.298 0,14 BIST TURİZM 6.726 -0,56 BIST TİCARET 189.080 -0,93 BIST İLETİŞİM 25.545 -3,36 BIST SPOR 31.672 0,12 BIST İNŞAAT 76.529 -1,00 BIST MALİ 104.543 -1,65 BIST BANKA 117.651 -2,65 BIST SİGORTA 278.577 -1,11 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.568 -1,47 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.163 -0,50 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.000 -0,69 BIST TEKNOLOJİ 107.971 0,16 BIST BİLİŞİM 17.834 -1,39 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.948 -0,66(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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