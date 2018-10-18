Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.708 0,70 BIST SINAİ 123.513 -1,57 BIST GIDA, İÇECEK 102.051 -1,32 BIST TEKSTIL, DERİ 28.835 -0,22 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.629 -2,50 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.216 -1,05 BIST TAŞ, TOPRAK 68.671 -1,93 BIST METAL ANA 265.222 -2,69 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.182 -1,09 BIST MADENCİLİK 66.211 -0,59 BIST HİZMETLER 69.589 -1,24 BIST ELEKTRİK 3.501 0,31 BIST ULAŞTIRMA 162.298 0,14 BIST TURİZM 6.726 -0,56 BIST TİCARET 189.080 -0,93 BIST İLETİŞİM 25.545 -3,36 BIST SPOR 31.672 0,12 BIST İNŞAAT 76.529 -1,00 BIST MALİ 104.543 -1,65 BIST BANKA 117.651 -2,65 BIST SİGORTA 278.577 -1,11 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.568 -1,47 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.163 -0,50 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.000 -0,69 BIST TEKNOLOJİ 107.971 0,16 BIST BİLİŞİM 17.834 -1,39 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.948 -0,66(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Dev yatırım 'Star Rafinerisi' yarın açılıyor
Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı
İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Okuyucu Yorumları 0 yorum