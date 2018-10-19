Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.742 0,06 BIST SINAİ 121.982 -1,24 BIST GIDA, İÇECEK 102.163 0,11 BIST TEKSTIL, DERİ 28.442 -1,36 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.027 -1,29 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.448 -2,28 BIST TAŞ, TOPRAK 69.093 0,62 BIST METAL ANA 261.946 -1,24 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.538 -0,49 BIST MADENCİLİK 65.227 -1,49 BIST HİZMETLER 69.743 0,22 BIST ELEKTRİK 3.460 -1,16 BIST ULAŞTIRMA 158.736 -2,20 BIST TURİZM 6.659 -1,00 BIST TİCARET 190.267 0,63 BIST İLETİŞİM 26.192 2,53 BIST SPOR 31.233 -1,39 BIST İNŞAAT 76.319 -0,27 BIST MALİ 103.017 -1,46 BIST BANKA 115.707 -1,65 BIST SİGORTA 277.852 -0,26 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.236 -2,40 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.762 -1,66 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.126 0,39 BIST TEKNOLOJİ 105.970 -1,85 BIST BİLİŞİM 17.549 -1,60 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.868 -0,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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