Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.886 0,27 BIST SINAİ 119.384 -2,13 BIST GIDA, İÇECEK 99.669 -2,44 BIST TEKSTIL, DERİ 28.040 -1,41 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.819 -2,63 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.810 -2,23 BIST TAŞ, TOPRAK 67.490 -2,32 BIST METAL ANA 252.772 -3,50 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.279 0,57 BIST MADENCİLİK 64.276 -1,46 BIST HİZMETLER 68.837 -1,30 BIST ELEKTRİK 3.434 -0,76 BIST ULAŞTIRMA 154.467 -2,69 BIST TURİZM 6.517 -2,13 BIST TİCARET 191.707 0,76 BIST İLETİŞİM 25.481 -2,71 BIST SPOR 30.068 -3,73 BIST İNŞAAT 74.152 -2,84 BIST MALİ 101.400 -1,57 BIST BANKA 113.491 -1,92 BIST SİGORTA 276.996 -0,31 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.856 1,14 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.791 -1,17 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.569 -1,73 BIST TEKNOLOJİ 102.759 -3,03 BIST BİLİŞİM 17.263 -1,63 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.975 0,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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