FİNANS

Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 18:36 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.886 0,27 BIST SINAİ 119.384 -2,13 BIST GIDA, İÇECEK 99.669 -2,44 BIST TEKSTIL, DERİ 28.040 -1,41 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.819 -2,63 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.810 -2,23 BIST TAŞ, TOPRAK 67.490 -2,32 BIST METAL ANA 252.772 -3,50 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.279 0,57 BIST MADENCİLİK 64.276 -1,46 BIST HİZMETLER 68.837 -1,30 BIST ELEKTRİK 3.434 -0,76 BIST ULAŞTIRMA 154.467 -2,69 BIST TURİZM 6.517 -2,13 BIST TİCARET 191.707 0,76 BIST İLETİŞİM 25.481 -2,71 BIST SPOR 30.068 -3,73 BIST İNŞAAT 74.152 -2,84 BIST MALİ 101.400 -1,57 BIST BANKA 113.491 -1,92 BIST SİGORTA 276.996 -0,31 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.856 1,14 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.791 -1,17 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.569 -1,73 BIST TEKNOLOJİ 102.759 -3,03 BIST BİLİŞİM 17.263 -1,63 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.975 0,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERGüzellik uğruna buna değer mi? Yıllarca böyle yaşadılarGüzellik uğruna buna değer mi? Yıllarca böyle yaşadılar
'Sektörün en ağır fuarı', gün sayıyor'Sektörün en ağır fuarı', gün sayıyor
Güney Amerika’dan gelen turist sayısı yüzde 70 arttı Güney Amerika’dan gelen turist sayısı yüzde 70 arttı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri

TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri

Eşinin tarifiyle başladı, fabrika kurdu!

Eşinin tarifiyle başladı, fabrika kurdu!

Blok zinciri mühendislerinin maaşı 15 bin dolara çıktı

Blok zinciri mühendislerinin maaşı 15 bin dolara çıktı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sektörün en ağır fuarı', gün sayıyor

'Sektörün en ağır fuarı', gün sayıyor

Güney Amerika’dan gelen turist sayısı yüzde 70 arttı 

Güney Amerika’dan gelen turist sayısı yüzde 70 arttı 

Pamuk fiyatı düştü, üretici zorda

Pamuk fiyatı düştü, üretici zorda

Yeni Nesil Suzuki Jimny Kasım’da Türkiye’de

Yeni Nesil Suzuki Jimny Kasım’da Türkiye’de

Kentler salyangozları sarıya dönüştürüyor

Kentler salyangozları sarıya dönüştürüyor

Konkordato komiseri yetiştirecekler

Konkordato komiseri yetiştirecekler

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.