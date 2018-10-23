Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.574 -0,59 BIST SINAİ 118.237 -0,96 BIST GIDA, İÇECEK 98.314 -1,36 BIST TEKSTIL, DERİ 27.116 -3,30 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.036 -1,75 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.995 -0,70 BIST TAŞ, TOPRAK 66.124 -2,02 BIST METAL ANA 250.768 -0,79 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.881 -1,06 BIST MADENCİLİK 64.163 -0,18 BIST HİZMETLER 68.139 -1,01 BIST ELEKTRİK 3.366 -1,97 BIST ULAŞTIRMA 152.827 -1,06 BIST TURİZM 6.475 -0,64 BIST TİCARET 191.578 -0,07 BIST İLETİŞİM 25.005 -1,87 BIST SPOR 29.122 -3,15 BIST İNŞAAT 72.353 -2,43 BIST MALİ 99.585 -1,79 BIST BANKA 111.456 -1,79 BIST SİGORTA 276.909 -0,03 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.634 -0,40 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.013 -2,17 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.374 -0,61 BIST TEKNOLOJİ 101.753 -0,98 BIST BİLİŞİM 16.890 -2,16 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.840 -0,62(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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