Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.497 -0,15 BIST SINAİ 115.792 -2,07 BIST GIDA, İÇECEK 99.074 0,77 BIST TEKSTIL, DERİ 27.223 0,40 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.350 -1,56 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.547 -2,13 BIST TAŞ, TOPRAK 65.700 -0,64 BIST METAL ANA 238.726 -4,80 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.180 0,23 BIST MADENCİLİK 62.454 -2,66 BIST HİZMETLER 68.767 0,92 BIST ELEKTRİK 3.358 -0,24 BIST ULAŞTIRMA 152.729 -0,06 BIST TURİZM 6.410 -1,01 BIST TİCARET 192.050 0,25 BIST İLETİŞİM 25.928 3,69 BIST SPOR 29.884 2,62 BIST İNŞAAT 71.978 -0,52 BIST MALİ 99.020 -0,57 BIST BANKA 110.085 -1,23 BIST SİGORTA 276.288 -0,22 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 51.330 -6,05 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.135 0,15 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.502 0,41 BIST TEKNOLOJİ 99.546 -2,17 BIST BİLİŞİM 16.824 -0,39 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.602 -1,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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