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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 18:34 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.469 -0,05 BIST SINAİ 116.987 1,03 BIST GIDA, İÇECEK 96.615 -2,48 BIST TEKSTIL, DERİ 27.357 0,49 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.694 0,79 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.998 2,18 BIST TAŞ, TOPRAK 66.274 0,87 BIST METAL ANA 243.498 2,00 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.492 -1,30 BIST MADENCİLİK 65.177 4,36 BIST HİZMETLER 70.276 2,19 BIST ELEKTRİK 3.351 -0,21 BIST ULAŞTIRMA 156.357 2,38 BIST TURİZM 6.447 0,58 BIST TİCARET 195.268 1,68 BIST İLETİŞİM 27.049 4,32 BIST SPOR 29.076 -2,71 BIST İNŞAAT 72.365 0,54 BIST MALİ 99.274 0,26 BIST BANKA 110.740 0,60 BIST SİGORTA 277.136 0,31 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.685 -3,21 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.111 -0,03 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.405 -0,31 BIST TEKNOLOJİ 101.351 1,81 BIST BİLİŞİM 16.740 -0,50 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.798 0,91(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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