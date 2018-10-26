Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 51.772 -1,33 BIST SINAİ 112.033 -4,24 BIST GIDA, İÇECEK 94.557 -2,13 BIST TEKSTIL, DERİ 26.576 -2,86 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.783 -2,09 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.443 -3,96 BIST TAŞ, TOPRAK 64.799 -2,23 BIST METAL ANA 230.110 -5,50 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 121.864 -5,16 BIST MADENCİLİK 62.520 -4,08 BIST HİZMETLER 68.898 -1,96 BIST ELEKTRİK 3.275 -2,26 BIST ULAŞTIRMA 151.819 -2,90 BIST TURİZM 6.258 -2,92 BIST TİCARET 188.043 -3,70 BIST İLETİŞİM 27.467 1,55 BIST SPOR 28.150 -3,18 BIST İNŞAAT 71.133 -1,70 BIST MALİ 96.020 -3,28 BIST BANKA 105.815 -4,45 BIST SİGORTA 275.089 -0,74 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.525 1,69 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.233 -2,34 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.962 -1,41 BIST TEKNOLOJİ 98.167 -3,14 BIST BİLİŞİM 16.559 -1,08 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.801 0,01(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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