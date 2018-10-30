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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 18:41 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 51.824 0,10 BIST SINAİ 111.334 -0,62 BIST GIDA, İÇECEK 96.225 1,76 BIST TEKSTIL, DERİ 26.577 0,01 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.718 -0,15 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.565 -0,80 BIST TAŞ, TOPRAK 63.666 -1,75 BIST METAL ANA 224.556 -2,41 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 124.732 2,35 BIST MADENCİLİK 60.135 -3,81 BIST HİZMETLER 67.476 -2,06 BIST ELEKTRİK 3.244 -0,96 BIST ULAŞTIRMA 143.841 -5,25 BIST TURİZM 6.184 -1,18 BIST TİCARET 186.378 -0,89 BIST İLETİŞİM 26.879 -2,14 BIST SPOR 27.192 -3,40 BIST İNŞAAT 72.436 1,83 BIST MALİ 96.214 0,20 BIST BANKA 108.910 2,93 BIST SİGORTA 271.447 -1,32 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.405 -2,22 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.990 -2,87 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.486 -1,54 BIST TEKNOLOJİ 98.730 0,57 BIST BİLİŞİM 16.812 1,53 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.892 0,42(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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