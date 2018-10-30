Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 51.824 0,10 BIST SINAİ 111.334 -0,62 BIST GIDA, İÇECEK 96.225 1,76 BIST TEKSTIL, DERİ 26.577 0,01 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.718 -0,15 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.565 -0,80 BIST TAŞ, TOPRAK 63.666 -1,75 BIST METAL ANA 224.556 -2,41 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 124.732 2,35 BIST MADENCİLİK 60.135 -3,81 BIST HİZMETLER 67.476 -2,06 BIST ELEKTRİK 3.244 -0,96 BIST ULAŞTIRMA 143.841 -5,25 BIST TURİZM 6.184 -1,18 BIST TİCARET 186.378 -0,89 BIST İLETİŞİM 26.879 -2,14 BIST SPOR 27.192 -3,40 BIST İNŞAAT 72.436 1,83 BIST MALİ 96.214 0,20 BIST BANKA 108.910 2,93 BIST SİGORTA 271.447 -1,32 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.405 -2,22 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.990 -2,87 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.486 -1,54 BIST TEKNOLOJİ 98.730 0,57 BIST BİLİŞİM 16.812 1,53 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.892 0,42(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Uçmak için sabırsızlandıran 16 yeni havalimanı!
Yurt dışından gelip almadan gitmiyorlar
Dolar ne kadar? 30 Ekim dolar kuru yorumları
Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi
2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?
İnternetten otomobil alırken dikkat!
Opel Corsa Eylül ayında tam 24,752 tane sattı!
Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!
Yıl bitmeden turizmde rekor kırıldı
Dolar ne kadar? 26 Ekim dolar kuru yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum