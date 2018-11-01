Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.773 1,83 BIST SINAİ 113.839 0,19 BIST GIDA, İÇECEK 98.322 3,17 BIST TEKSTIL, DERİ 27.206 -1,15 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.302 1,05 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.092 -0,11 BIST TAŞ, TOPRAK 63.460 0,95 BIST METAL ANA 226.149 -2,13 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.186 0,35 BIST MADENCİLİK 63.667 7,81 BIST HİZMETLER 68.482 2,70 BIST ELEKTRİK 3.254 1,58 BIST ULAŞTIRMA 144.017 3,70 BIST TURİZM 6.129 1,00 BIST TİCARET 188.188 1,18 BIST İLETİŞİM 27.953 5,20 BIST SPOR 27.622 1,76 BIST İNŞAAT 72.308 -0,22 BIST MALİ 99.002 3,82 BIST BANKA 113.829 5,93 BIST SİGORTA 271.496 0,63 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.236 -0,60 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.912 1,35 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.934 2,99 BIST TEKNOLOJİ 103.054 3,34 BIST BİLİŞİM 16.843 1,19 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.588 -0,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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