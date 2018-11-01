FİNANS

Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 18:41 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.773 1,83 BIST SINAİ 113.839 0,19 BIST GIDA, İÇECEK 98.322 3,17 BIST TEKSTIL, DERİ 27.206 -1,15 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.302 1,05 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.092 -0,11 BIST TAŞ, TOPRAK 63.460 0,95 BIST METAL ANA 226.149 -2,13 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.186 0,35 BIST MADENCİLİK 63.667 7,81 BIST HİZMETLER 68.482 2,70 BIST ELEKTRİK 3.254 1,58 BIST ULAŞTIRMA 144.017 3,70 BIST TURİZM 6.129 1,00 BIST TİCARET 188.188 1,18 BIST İLETİŞİM 27.953 5,20 BIST SPOR 27.622 1,76 BIST İNŞAAT 72.308 -0,22 BIST MALİ 99.002 3,82 BIST BANKA 113.829 5,93 BIST SİGORTA 271.496 0,63 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.236 -0,60 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.912 1,35 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.934 2,99 BIST TEKNOLOJİ 103.054 3,34 BIST BİLİŞİM 16.843 1,19 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.588 -0,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERTuristik kent günlerdir sular altındaTuristik kent günlerdir sular altında
Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor 
Stevie’den KoçSistem’e 6 ödül birdenStevie’den KoçSistem’e 6 ödül birden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

Jim Rogers: Piyasalarda son bir büyük yükseliş görebiliriz

Jim Rogers: Piyasalarda son bir büyük yükseliş görebiliriz

İBB'den 32 hatta ücretsiz aktarma hizmeti

İBB'den 32 hatta ücretsiz aktarma hizmeti

Yeni sigara paketleri böyle olacak

Yeni sigara paketleri böyle olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor 

Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor 

Stevie’den KoçSistem’e 6 ödül birden

Stevie’den KoçSistem’e 6 ödül birden

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar (Tekrar)

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar (Tekrar)

Bursa’da insan kaynakları ve istihdam buluşmaları başladı

Bursa’da insan kaynakları ve istihdam buluşmaları başladı

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar

Burhaniye ilaç sanayine 'şeker otu' üreten merkez oldu

Burhaniye ilaç sanayine 'şeker otu' üreten merkez oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.