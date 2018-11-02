Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 53.340 1,07 BIST SINAİ 116.431 2,28 BIST GIDA, İÇECEK 99.299 0,99 BIST TEKSTIL, DERİ 27.459 0,93 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.986 1,58 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.322 1,09 BIST TAŞ, TOPRAK 63.592 0,21 BIST METAL ANA 239.441 5,88 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.145 1,53 BIST MADENCİLİK 63.637 -0,05 BIST HİZMETLER 69.320 1,22 BIST ELEKTRİK 3.262 0,24 BIST ULAŞTIRMA 150.137 4,25 BIST TURİZM 6.165 0,58 BIST TİCARET 189.242 0,56 BIST İLETİŞİM 27.985 0,11 BIST SPOR 28.057 1,58 BIST İNŞAAT 72.669 0,50 BIST MALİ 100.555 1,57 BIST BANKA 116.595 2,43 BIST SİGORTA 273.476 0,73 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.344 0,22 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.505 0,77 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.924 -0,03 BIST TEKNOLOJİ 106.647 3,49 BIST BİLİŞİM 17.182 2,01 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.114 2,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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