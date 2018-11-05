Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 54.018 1,27 BIST SINAİ 118.354 1,65 BIST GIDA, İÇECEK 100.072 0,78 BIST TEKSTIL, DERİ 27.872 1,50 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.790 1,83 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.809 3,05 BIST TAŞ, TOPRAK 64.019 0,67 BIST METAL ANA 241.832 1,00 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.216 0,06 BIST MADENCİLİK 66.301 4,19 BIST HİZMETLER 69.765 0,64 BIST ELEKTRİK 3.368 3,26 BIST ULAŞTIRMA 150.736 0,40 BIST TURİZM 6.243 1,27 BIST TİCARET 190.047 0,43 BIST İLETİŞİM 28.214 0,82 BIST SPOR 28.251 0,69 BIST İNŞAAT 72.686 0,02 BIST MALİ 103.422 2,85 BIST BANKA 121.453 4,17 BIST SİGORTA 273.179 -0,11 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.776 0,89 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.935 1,84 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.853 -0,23 BIST TEKNOLOJİ 107.482 0,78 BIST BİLİŞİM 17.439 1,50 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.124 0,05(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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