Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 54.398 0,70 BIST SINAİ 116.587 -1,49 BIST GIDA, İÇECEK 100.536 0,46 BIST TEKSTIL, DERİ 27.659 -0,76 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.321 -1,05 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.900 -1,62 BIST TAŞ, TOPRAK 63.202 -1,28 BIST METAL ANA 237.214 -1,91 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 127.756 -1,89 BIST MADENCİLİK 64.956 -2,03 BIST HİZMETLER 69.294 -0,67 BIST ELEKTRİK 3.347 -0,64 BIST ULAŞTIRMA 145.628 -3,39 BIST TURİZM 6.146 -1,56 BIST TİCARET 190.883 0,44 BIST İLETİŞİM 28.196 -0,06 BIST SPOR 28.421 0,60 BIST İNŞAAT 71.827 -1,18 BIST MALİ 102.173 -1,21 BIST BANKA 119.038 -1,99 BIST SİGORTA 272.832 -0,13 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.276 3,08 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.717 -0,28 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.648 -0,66 BIST TEKNOLOJİ 106.069 -1,31 BIST BİLİŞİM 17.286 -0,88 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.941 -0,83(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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