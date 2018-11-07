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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 18:38 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 55.935 2,83 BIST SINAİ 116.925 0,29 BIST GIDA, İÇECEK 100.175 -0,36 BIST TEKSTIL, DERİ 28.171 1,85 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.837 1,16 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.573 1,44 BIST TAŞ, TOPRAK 64.031 1,31 BIST METAL ANA 233.573 -1,54 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.889 0,89 BIST MADENCİLİK 64.742 -0,33 BIST HİZMETLER 69.947 0,94 BIST ELEKTRİK 3.331 -0,46 BIST ULAŞTIRMA 153.507 5,41 BIST TURİZM 6.161 0,25 BIST TİCARET 191.425 0,28 BIST İLETİŞİM 27.903 -1,04 BIST SPOR 28.538 0,41 BIST İNŞAAT 72.963 1,58 BIST MALİ 103.329 1,13 BIST BANKA 120.645 1,35 BIST SİGORTA 274.326 0,55 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 51.920 3,27 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.305 0,75 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.105 1,49 BIST TEKNOLOJİ 108.308 2,11 BIST BİLİŞİM 17.312 0,15 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.124 0,83(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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