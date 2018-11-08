Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 56.616 1,22 BIST SINAİ 113.595 -2,85 BIST GIDA, İÇECEK 100.985 0,81 BIST TEKSTIL, DERİ 27.625 -1,94 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.207 -3,64 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.694 -5,85 BIST TAŞ, TOPRAK 63.415 -0,96 BIST METAL ANA 228.764 -2,06 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 127.628 -0,98 BIST MADENCİLİK 63.142 -2,47 BIST HİZMETLER 68.572 -1,97 BIST ELEKTRİK 3.300 -0,93 BIST ULAŞTIRMA 144.939 -5,58 BIST TURİZM 6.143 -0,29 BIST TİCARET 188.935 -1,30 BIST İLETİŞİM 27.774 -0,46 BIST SPOR 28.024 -1,80 BIST İNŞAAT 72.379 -0,80 BIST MALİ 101.937 -1,35 BIST BANKA 118.569 -1,72 BIST SİGORTA 273.128 -0,44 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.247 2,56 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.660 -0,81 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.571 -1,72 BIST TEKNOLOJİ 107.187 -1,03 BIST BİLİŞİM 17.036 -1,60 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.931 -0,87(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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