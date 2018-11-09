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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 18:46 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 57.704 1,92 BIST SINAİ 112.402 -1,05 BIST GIDA, İÇECEK 102.053 1,06 BIST TEKSTIL, DERİ 26.947 -2,45 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.715 -1,14 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.826 -2,59 BIST TAŞ, TOPRAK 62.359 -1,67 BIST METAL ANA 230.947 0,95 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 124.864 -2,17 BIST MADENCİLİK 62.389 -1,19 BIST HİZMETLER 68.637 0,10 BIST ELEKTRİK 3.154 -4,44 BIST ULAŞTIRMA 149.491 3,14 BIST TURİZM 6.248 1,71 BIST TİCARET 187.786 -0,61 BIST İLETİŞİM 27.677 -0,35 BIST SPOR 27.453 -2,04 BIST İNŞAAT 72.625 0,34 BIST MALİ 100.952 -0,97 BIST BANKA 117.362 -1,02 BIST SİGORTA 273.087 -0,01 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.528 2,41 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.907 -0,96 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.222 -1,14 BIST TEKNOLOJİ 107.737 0,51 BIST BİLİŞİM 16.377 -3,87 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.954 0,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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