Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 59.393 2,93 BIST SINAİ 110.245 -1,92 BIST GIDA, İÇECEK 99.651 -2,35 BIST TEKSTIL, DERİ 26.258 -2,56 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.062 0,81 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.385 -0,41 BIST TAŞ, TOPRAK 62.221 -0,22 BIST METAL ANA 221.286 -4,18 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 121.056 -3,05 BIST MADENCİLİK 64.167 2,85 BIST HİZMETLER 68.798 0,23 BIST ELEKTRİK 3.131 -0,73 BIST ULAŞTIRMA 145.978 -2,35 BIST TURİZM 6.132 -1,85 BIST TİCARET 195.215 3,96 BIST İLETİŞİM 27.085 -2,14 BIST SPOR 26.598 -3,11 BIST İNŞAAT 72.800 0,24 BIST MALİ 99.011 -1,92 BIST BANKA 114.392 -2,53 BIST SİGORTA 271.474 -0,59 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.452 -1,97 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.644 -1,62 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.314 0,30 BIST TEKNOLOJİ 106.423 -1,22 BIST BİLİŞİM 16.335 -0,26 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.033 0,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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