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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 13:26 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 72.677 -0,55 BIST SINAİ 124.491 -0,32 BIST GIDA, İÇECEK 114.626 0,23 BIST TEKSTIL, DERİ 32.577 -0,63 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.759 0,37 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 127.921 -0,54 BIST TAŞ, TOPRAK 70.183 0,07 BIST METAL ANA 235.388 -0,05 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.835 -0,72 BIST MADENCİLİK 62.423 -0,60 BIST HİZMETLER 72.803 -0,72 BIST ELEKTRİK 3.414 -0,07 BIST ULAŞTIRMA 146.440 0,40 BIST TURİZM 7.263 0,04 BIST TİCARET 193.416 -1,78 BIST İLETİŞİM 32.465 -0,69 BIST SPOR 26.686 -0,30 BIST İNŞAAT 77.412 -0,04 BIST MALİ 120.559 -0,16 BIST BANKA 143.491 0,49 BIST SİGORTA 286.895 -0,34 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 114.221 1,55 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.490 -1,07 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.422 -0,73 BIST TEKNOLOJİ 97.954 -0,79 BIST BİLİŞİM 22.303 0,45 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.952 0,53(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada endekslerin değişimi

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