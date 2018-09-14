Borsada gong TİM İhracat Endeksi için çaldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Borsa İstanbul'un ortak çalışması sonucu oluşturulan TİM İhracat Endeksi, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen gong töreni sonrası yayımlanmaya başladı. Endeks, halka açık piyasa değeri belirli bir düzeyin üzerinde olan ve TİM tarafından her yıl açıklanan ilk bin ihracatçı listesinde yer alan firmalardan oluştu. TİM ve Borsa İstanbul'un ortak çalışması sonucu oluşturulan TİM İhracat Endeksi, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya ile TİM Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen törende seans açılış gongunun çalmasıyla başladı. Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Çetinkaya, törende yaptığı konuşmada, TİM ile çalışmalara, TİM bünyesinden daha çok şirketin borsaya kazandırılması kapsamında başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Borsa İstanbul olarak hep iyi şirketler borsaya gelsin, biz onlar için geniş kitlelerden sermaye toplayalım, borçsuz büyüsünler ve büyümelerinden geniş kitleler pay alsın istiyoruz. TİM şirketleri de iyi şirketler... Bu noktada ne yapabiliriz diye kafa yorarken TİM Genel Sekreteri Halil Bader Arslan’ın 'Sizin bir ihracat endeksiniz var mı?' sorusu bu projeyi tetikledi."

TİM İhracat Endeksi’nin "bir endeksten daha çok takip edilmesi gereken bir endeks" niteliğinde olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "İhracat yapabilmek, global üretim sürecinin içinde yer alabilmek başlı başına bir donanım istiyor. Organizasyon yapınız, insan kaliteniz, üretim süreçleriniz dünya standartlarında olmak zorunda. Endeksin performansı da herhalde bunu yansıtıyor." diye konuştu. \ - "Bir hissenin ağırlığı yüzde 10’u geçemiyor" Murat Çetinkaya, bundan sonrası için portföy şirketlerinden yardım beklediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer portföy şirketlerimiz bu ve ilerde yapacağımız benzer endekslere dayalı fonlar oluşturabilirse ve bu fonlar büyürse yeni bir TİM şirketi halka arza geldiğinde kurumsal alıcısı da hazır olacak. Bu endekste ağırlık sınırlamamız var. Bir hissenin ağırlığı yüzde 10’u geçemiyor. Amacımız, endekste yer alan tüm şirketlerin gerçekten bir ağırlığı olması... Bunu da en çok endekse yeni girecekler, halka arzı yeni gerçekleştirecekler için düşündük."

\ - TİM İhracatçı Endeksi’ne dahil olacak firmaların kriterleri TİM Başkanı İsmail Gülle de Türkiye’de sermaye piyasalarının çatı kuruluşu olan Borsa İstanbul’un 30 yılı aşkın tecrübesiyle bu alanda uluslararası düzeyde söz sahibi bir kurum olduğunu, son dönemde attığı başarılı adımlarla bu konumunu daha da perçinlediğini söyledi. Gülle, TİM olarak ihracatçı firmaların borsadaki başarı performansını göstermek için Borsa İstanbul ile TİM İhracat Endeksi’ni hayata geçirdiklerini belirterek, TİM İhracatçı Endeksi’ne dahil olacak firmaların kriterlerine ilişkin şunları kaydetti: "Temel olarak, bir firmanın TİM İhracat Endeksi’ne dahil olabilmesi için TİM’in ilk bin ihracatçı listesinde olan ve Borsa İstanbul içerisinde Yıldız Pazar’da ya da Ana Pazar’da işlem gören şirketlerden biri olması gerekiyor. Ancak doğrudan değil, başka firma üzerinden ihracat yapan, yani ihraç kayıtlı satış yapan firmalarımız da var. Eğer bu firmalar ilk bindeki firmaların ihracatı kadar ihraç kayıtlı satış yapıyorlarsa onları da bu gruba alacağız. Son olarak, endekse girebilecek şirketlerin fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerinin son 3 aylık ortalaması 50 milyon TL üzerinde olmalı. Yeni halka arz edilmiş şirketler de bu giriş şartlarını sağlıyorlarsa endekse alınacaklar.”

Gülle, bu şartları sağlayan 55 ihracatçı firmanın TİM İhracat Endeksi’ne dahil olduğunu, bu rakamın yeni halka arzlarla birlikte daha da artacağını bildirdi. Gülle, TİM İhracat Endeksi’nin, Borsa İstanbul tarafından yayımlanan diğer endekslerden çok daha yüksek bir getiri performansına sahip olduğunu söyledi. TİM İhracat Endeksi’nin yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edileceğine inandığını ifade eden Gülle, Borsa İstanbul tarafına iş birliğinden dolayı teşekkür etti. \ - Endekste yüzde 10 ağırlık sınırlaması uygulanacak Verilen bilgiye göre, Borsa İstanbul ve TİM iş birliği ile hesaplanacak olan endeks; Borsa İstanbul’da işlem gören, TİM tarafından ilan edilen "TİM İlk 1000 Listesi"nde bulunan veya yıllık finansal raporlarındaki ihracat tutarı söz konusu listenin son sırasında yer alan şirketin ihracat tutarından yüksek olan şirketlerin paylarının fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturuldu. Endeksin fiyat ve getiri versiyonları, TL, dolar ve avro bazında olmak üzere 1 Şubat 2013'ten itibaren kapanış verileri ile hesaplandı. 14 Eylül 2018'den itibaren ise TL fiyat versiyonu gün içinde 10 saniye aralıklarla, diğer versiyonları ise gün sonunda bir kez hesaplanarak yayımlanacak.