Borsada gözler merkez bankalarına çevrildi

Bankacılık hisseleri önderliğinde bu hafta 100.877 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, son işlem gününde etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verdi.

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Borsa İstanbul, bu hafta yatırımcısına ortalama yüzde 2,4 kazandırırken, yeni haftada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararları takip edilecek.

Temmuz ayında TCMB'nin 425 baz puan indirerek yüzde 19,75'e çektiği politika faizinde indirimlerin devam edeceği tahminlerinin tahvil faizlerinde gerileme, Türk lirası ve pay piyasalarında ise değerlenmeye neden olduğunu aktaran analistler, merkez bankalarının kararları, ticaret savaşı, Brexit ve jeopolitik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

12 Eylül'de TCMB ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB), 18 Eylül'de ABD Merkez Bankasının (Fed), 19 Eylül'de de Japonya ve İngiltere Merkez Bankasının faiz kararlarının gündemin odağında yer aldığını dile getiren analistler, Brexit kördüğümü ile ilgili satranç tahtasına dönen İngiltere parlamentosundaki gelişmelerin de gündemi meşgul edeceğini söyledi.

İngiliz Parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti. Bu tarihe kadar Başbakan Boris Johnson ve muhalefet partilerinin atacağı adımlara bağlı olarak anlaşmasız Brexit ya da erken genel seçim seçeneklerinin küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olması bekleniyor.