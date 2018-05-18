Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,07 1,90 -17,05 Acıpayam Selüloz 2,47 -0,80 -6,79 Adana Çimento (A) 6,61 -0,90 10,17 Adana Çimento (B) 4,69 -0,21 11,14 Adana Çimento (C) 1,07 -1,83 27,38 Adel Kalemcilik 15,92 -0,56 -3,28 Adese Alışveriş Ticaret 1,95 -2,01 -2,01 Afyon Çimento 5,57 0,18 -28,41 Ak Enerji 0,75 2,74 -17,58 Akbank 8,52 1,55 -9,78 Akçansa 9,93 0,00 -3,00 Akdenız Güvenlık Hız. 3,40 -1,45 -42,66 Akfen GMYO 1,78 1,14 -26,14 Akın Tekstil 8,70 -0,34 -38,34 Akiş GMYO 3,23 3,86 3,19 Akmerkez GMYO 18,20 -0,49 -11,05 Aksa 11,64 -0,94 -2,87 Aksa Enerji 3,87 0,52 -6,30 Aksigorta 4,12 0,24 35,84 Aksu Enerji 6,80 11,66 28,32 Alarko Carrıer 47,44 0,08 -17,53 Alarko GMYO 43,00 -0,37 -15,44 Alarko Holding 5,10 0,00 -29,75 Albaraka Türk 1,43 0,70 -4,89 Alcatel Lucent Teletaş 5,20 0,78 -34,84 Alkim Kağıt 3,37 0,30 -27,30 Alkim Kimya 19,06 -0,26 -19,61 Altınyağ 0,70 -1,41 -41,48 Altınyunus Çeşme 4,90 -2,00 -2,97 Anadolu Cam 2,54 0,00 -3,42 Anadolu Efes 25,46 0,71 5,21 Anadolu Grubu Holding 21,00 0,29 -11,39 Anadolu Hayat Emek. 7,70 -0,39 -1,49 Anadolu Isuzu 10,25 2,30 12,64 Anadolu Sigorta 4,32 0,23 43,46 Anel Elektrik 2,51 -0,40 -33,42 Anel Telekom 0,45 0,00 -10,00 Arçelik 16,85 1,08 -18,88 Arena Bilgisayar 4,11 -0,48 -2,84 Armada Bilgisayar 6,65 0,76 -1,92 Arsan Tekstil 2,06 1,48 17,71 Artı Yatırım Holding 1,65 -2,94 75,53 Aselsan 24,00 -1,48 -24,53 Aslan Çimento 32,86 1,86 -13,98 Ata GMYO 3,96 -0,50 -17,33 Atakule GMYO 1,87 -1,58 -8,78 Atlantik Petrol Ürünleri 1,15 -4,96 -17,27 Atlantis Yatırım Holding 0,55 -3,51 12,24 Atlas Yat. Ort. 0,93 1,09 -5,10 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,40 0,29 -1,71 Avrasya GMYO 1,23 0,82 -22,15 Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 0,00 -26,19 Avrasya Stratejik GMYF 1.069,20 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,11 2,93 15,30 Ayen Enerji 3,86 -0,52 -20,08 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,79 6,55 5,29 Aygaz 11,57 0,43 -20,18 Bagfaş 7,17 -1,65 -31,71 Bak Ambalaj 6,23 0,16 21,21 Balatacılar Balatacılık 0,48 0,00 -14,29 Bantaş Ambalaj 2,25 1,35 -44,99 Banvit 13,00 -0,31 -39,31 Baştaş Başkent Çimento 2,64 -2,22 7,32 Batı Çimento 6,91 0,58 -30,06 Batısöke Çimento 1,29 0,78 -27,53 Bera Holding 2,24 -0,88 -27,74 Berkosan Yalıtım 2,38 4,39 6,73 Beşiktaş Futbol Yat. 2,37 1,72 -42,05 Beyaz Filo 20,92 4,60 -71,71 Bilici Yatırım 1,70 2,41 11,07 Bim Mağazalar 71,10 -0,70 -8,96 Bimeks 0,16 6,67 -42,86 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,24 -2,36 -12,06 Bizim Mağazaları 6,45 -0,46 -16,23 Bolu Çimento 6,70 -0,15 24,54 Bomonti Elektrik 0,72 2,86 -33,33 Borusan Mannesmann 9,25 0,33 -16,24 Borusan Yat. Paz. 42,82 -0,83 -0,76 Bosch Fren Sistemleri 153,10 1,39 -16,42 Bossa 6,03 -1,15 48,89 Boyner Perakende Yat. 8,02 2,17 -12,64 Brisa 6,17 0,00 -15,13 Burçelik 3,08 -1,60 -20,00 Burçelik Vana 1,48 -1,33 -15,43 Bursa Çimento 5,28 -0,38 0,57 Carrefoursa 5,00 -0,79 -10,39 Coca Cola İçecek 36,66 0,88 7,13 Cosmos Yat. Holding 1,11 -1,77 -5,13 Credıtwest Faktorıng 1,40 0,72 2,94 Çelebi 35,00 0,86 2,73 Çelik Halat 7,89 2,20 110,98 Çemaş Döküm 1,68 0,00 -9,19 Çemtaş 5,31 0,19 30,15 Çimbeton 31,58 -0,69 -14,46 Çimentaş 9,40 -0,84 -18,90 Çimsa 11,54 -0,26 -12,54 Çuhadaroğlu Metal 2,09 -0,48 -28,67 Dagi Giyim 1,37 -1,44 -39,65 Dagi Yatırım Holding 1,20 0,00 -16,08 Dardanel 1,42 -3,40 -27,18 Datagate Bilgisayar 5,86 0,17 -44,03 Demısaş Döküm 2,43 -0,41 32,79 Denge Holding 2,70 -2,53 42,71 Deniz GMYO 3,22 0,63 19,26 Denizbank 7,23 6,95 97,00 Denizli Cam 10,42 -1,70 -12,22 Derimod 8,19 0,99 9,05 Desa Deri 1,16 3,57 14,85 Despec Bilgisayar 2,63 -3,66 -26,74 Deva Holding 3,82 -0,78 -12,79 Diriteks Diriliş Tekstil 1,14 0,00 -2,56 Ditaş Doğan 5,68 2,16 -5,27 DO-CO 273,00 1,22 29,88 Doğan Burda 3,07 -0,65 -7,53 Doğan Gazetecilik 5,70 -0,35 106,52 Doğan Holding 0,96 0,00 10,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,87 -1,58 -48,63 Doğusan 2,29 2,23 56,85 Doğuş GMYO 2,92 -0,34 -9,88 Doğuş Otomotiv 7,94 0,25 -3,64 Döktaş Dökümcülük 10,74 3,27 -2,36 Duran Doğan Basım 4,60 7,23 22,02 Dyo Boya 4,96 0,61 -34,82 Eczacıbaşı İlaç 3,83 0,00 -13,15 Eczacıbaşı Yatırım 9,17 0,44 -16,03 Edip Gayrimenkul 0,87 0,00 -26,27 Ege Endüstri 311,80 3,73 3,96 Ege Gübre 25,20 0,00 -1,26 Ege Profil 9,64 -1,03 -3,41 Ege Seramik 3,17 0,32 -31,09 Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,45 2,27 -4,26 Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 0,00 -30,00 Egeplast 6,18 4,75 32,05 Ekiz Kimya 0,46 -2,13 -19,30 Emek Elektrik 1,26 0,80 -20,75 Eminiş Ambalaj 3,41 2,40 -26,51 Emlak Konut GMYO 2,33 -2,51 -17,08 Enerjisa Enerji 6,64 0,00 Enka İnşaat 5,01 2,04 -14,99 Erbosan 72,05 -1,77 -13,51 Ereğli Demir Çelik 11,48 -0,69 14,57 Ersu Gıda 0,96 0,00 -26,72 Escort Teknoloji 0,65 0,00 -48,41 Etiler Gıda 3,70 -1,07 -21,11 Euro Kapital Yat. Ort. 0,76 1,33 -32,74 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -1,56 -34,37 Euro Yat. Ort. 0,60 0,00 -30,23 Euro Yatırım Holding 0,60 1,69 -1,64 Fenerbahçe Futbol 34,90 -0,51 1,75 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,25 3,99 -54,74 F-M İzmit Piston 14,00 1,08 11,74 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,40 6,80 -10,57 Ford Otosan 60,10 1,86 3,54 Frigo Pak Gıda 1,58 -1,25 66,32 Galatasaray Sportif 2,15 -1,38 2,50 Garanti Bankası 8,96 1,13 -12,81 Garanti Faktoring 2,40 -0,41 -26,38 Garanti Yat. Ort. 0,65 0,00 -13,33 Gedik Girişim 1,23 -0,81 3,36 Gedik Y. Men. Değ. 2,63 0,00 4,37 Gedik Yatırım Holding 1,47 0,00 6,52 Gediz Ambalaj 3,39 -1,17 -6,22 Gentaş 1,92 -0,52 14,29 Gersan Elektrik 4,08 2,51 -13,38 Global Men. Değ. 0,57 -1,72 26,67 Global Yat. Holding 3,73 -0,27 3,32 Good-Year 3,36 0,90 -20,94 Göltaş Çimento 48,46 -0,86 -25,79 Gözde Girişim 3,41 -5,28 -39,75 GSD Denizcilik 1,22 0,00 -9,63 GSD Holding 0,82 0,00 13,89 Gübre Fabrik. 3,40 2,10 -19,62 Güler Yat. Holding 1,47 -8,13 26,72 Güneş Sigorta 1,49 -0,67 -9,70 Halk GMYO 0,83 0,00 -13,09 Halk Sigorta 1,37 0,00 -15,43 Hatay Tekstil 4,00 0,00 -19,52 Hedef Girişim 1,71 -1,72 -29,31 Hektaş 9,81 -0,51 40,14 Hürriyet Gzt. 1,51 -0,66 12,69 ICBC Turkey Bank 5,26 2,14 15,35 İdealist GMYO 2,20 0,46 7,84 İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,16 -0,85 -40,82 İhlas Gazetecilik 0,79 0,00 -33,05 İhlas Holding 0,34 -2,86 -35,85 İhlas Yayın Holding 0,37 2,78 -27,45 İndeks Bilgisayar 9,06 3,31 -21,22 Info Yatırım 1,02 -1,92 -13,56 İntema 20,24 -6,90 -16,84 İpek Doğal Enerji 4,76 0,85 -11,36 İskenderun Demir Çelik 9,30 -1,17 75,80(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

