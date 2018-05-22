Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,06 0,00 -17,83 Acıpayam Selüloz 2,41 -0,82 -9,06 Adana Çimento (A) 6,50 -0,91 8,33 Adana Çimento (B) 4,63 -0,22 9,72 Adana Çimento (C) 1,07 0,00 27,38 Adel Kalemcilik 16,45 3,01 -0,06 Adese Alışveriş Ticaret 1,92 -0,52 -3,52 Afyon Çimento 5,60 0,90 -28,02 Ak Enerji 0,73 -1,35 -19,78 Akbank 8,55 0,94 -9,46 Akçansa 9,99 0,40 -2,41 Akdenız Güvenlık Hız. 3,22 -3,59 -45,70 Akfen GMYO 1,76 0,00 -26,97 Akın Tekstil 8,69 0,93 -38,41 Akiş GMYO 3,20 0,31 2,24 Akmerkez GMYO 18,30 0,00 -10,56 Aksa 11,99 0,50 0,05 Aksa Enerji 3,91 1,03 -5,33 Aksigorta 4,03 -1,47 32,88 Aksu Enerji 7,00 7,20 32,09 Alarko Carrıer 46,20 -1,11 -19,68 Alarko GMYO 43,20 1,17 -15,04 Alarko Holding 5,08 0,00 -30,03 Albaraka Türk 1,43 0,00 -4,89 Alcatel Lucent Teletaş 5,32 1,33 -33,33 Alkim Kağıt 3,93 9,47 -15,22 Alkim Kimya 18,80 -1,93 -20,71 Altınyağ 0,69 0,00 -42,31 Altınyunus Çeşme 4,80 0,00 -4,95 Anadolu Cam 2,68 3,88 1,90 Anadolu Efes 25,18 -0,40 4,05 Anadolu Grubu Holding 20,76 -0,57 -12,41 Anadolu Hayat Emek. 7,72 0,26 -1,24 Anadolu Isuzu 10,26 -0,39 12,75 Anadolu Sigorta 4,31 0,47 43,13 Anel Elektrik 2,51 1,62 -33,42 Anel Telekom 0,45 0,00 -10,00 Arçelik 16,92 0,06 -18,54 Arena Bilgisayar 4,10 0,24 -3,07 Armada Bilgisayar 7,11 0,57 4,87 Arsan Tekstil 2,07 -0,96 18,29 Artı Yatırım Holding 1,70 0,59 80,85 Aselsan 23,60 -0,92 -25,79 Aslan Çimento 32,84 -0,48 -14,03 Ata GMYO 3,96 0,76 -17,33 Atakule GMYO 1,86 -0,53 -9,27 Atlantik Petrol Ürünleri 1,17 0,86 -15,83 Atlantis Yatırım Holding 0,48 -7,69 -2,04 Atlas Yat. Ort. 0,93 0,00 -5,10 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,16 -1,38 -3,07 Avrasya GMYO 1,22 -0,81 -22,78 Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 -0,80 -26,19 Avrasya Stratejik GMYF 1.071,00 0,05 Avrupa Yatırım Holding 2,14 -1,38 16,94 Ayen Enerji 3,72 -1,59 -22,98 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,74 0,00 2,35 Aygaz 11,86 2,33 -18,18 Bagfaş 7,08 0,57 -32,57 Bak Ambalaj 5,97 -0,33 16,15 Balatacılar Balatacılık 0,48 0,00 -14,29 Bantaş Ambalaj 2,26 1,35 -44,74 Banvit 13,20 0,00 -38,38 Baştaş Başkent Çimento 2,57 1,18 8,58 Batı Çimento 6,78 -0,59 -31,38 Batısöke Çimento 1,30 0,78 -26,97 Bera Holding 2,14 -0,93 -30,97 Berkosan Yalıtım 2,25 -9,27 0,90 Beşiktaş Futbol Yat. 2,38 1,28 -41,81 Beyaz Filo 23,02 3,23 -68,87 Bilici Yatırım 1,67 -1,76 9,11 Bim Mağazalar 71,10 0,14 -8,96 Bimeks 0,16 -5,88 -42,86 Birko Mensucat 0,40 2,56 -2,44 Birlik Mensucat 1,21 0,83 -14,18 Bizim Mağazaları 6,49 0,31 -15,71 Bolu Çimento 6,70 0,60 24,54 Bomonti Elektrik 0,74 -1,33 -31,48 Borusan Mannesmann 9,80 1,03 -11,26 Borusan Yat. Paz. 42,66 -1,39 -1,13 Bosch Fren Sistemleri 157,70 1,28 -13,91 Bossa 5,95 -0,34 46,91 Boyner Perakende Yat. 8,05 2,03 -12,31 Brisa 6,22 -1,11 -14,44 Burçelik 3,14 0,32 -18,44 Burçelik Vana 1,48 0,00 -15,43 Bursa Çimento 5,22 0,00 -0,57 Carrefoursa 4,95 0,61 -11,29 Coca Cola İçecek 36,86 0,16 7,71 Cosmos Yat. Holding 1,12 -4,27 Credıtwest Faktorıng 1,13 -2,59 1,37 Çelebi 35,36 2,43 3,78 Çelik Halat 7,68 -0,26 105,36 Çemaş Döküm 1,67 0,60 -9,73 Çemtaş 5,47 1,67 34,07 Çimbeton 31,90 -0,31 -13,60 Çimentaş 9,42 0,00 -18,72 Çimsa 11,47 -0,95 -13,07 Çuhadaroğlu Metal 2,13 0,47 -27,30 Dagi Giyim 1,36 -1,45 -40,09 Dagi Yatırım Holding 1,25 1,63 -12,59 Dardanel 1,38 -1,43 -29,23 Datagate Bilgisayar 5,68 -1,39 -45,75 Demısaş Döküm 2,34 -1,68 27,87 Denge Holding 2,71 0,74 43,23 Deniz GMYO 3,18 -6,74 17,78 Denizbank 6,73 -15,24 83,38 Denizli Cam 11,10 0,36 -6,49 Derimod 8,35 2,08 11,19 Desa Deri 1,14 0,88 12,87 Despec Bilgisayar 2,63 0,00 -26,74 Deva Holding 3,88 1,57 -11,42 Diriteks Diriliş Tekstil 1,11 -2,63 -5,13 Ditaş Doğan 5,74 0,17 -4,27 DO-CO 274,00 1,41 30,35 Doğan Burda 3,05 -1,29 -8,13 Doğan Gazetecilik 5,69 -0,18 106,16 Doğan Holding 0,97 2,11 11,49 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,80 -3,23 -50,55 Doğusan 2,48 5,53 69,86 Doğuş GMYO 2,87 -0,35 -11,42 Doğuş Otomotiv 7,87 -1,50 -4,49 Döktaş Dökümcülük 11,16 2,20 1,45 Duran Doğan Basım 4,68 2,18 24,14 Dyo Boya 4,94 -1,40 -35,09 Eczacıbaşı İlaç 3,68 1,10 -11,97 Eczacıbaşı Yatırım 9,16 1,55 -16,12 Edip Gayrimenkul 0,87 0,00 -26,27 Ege Endüstri 316,50 -0,47 5,53 Ege Gübre 24,60 -0,16 -3,61 Ege Profil 9,65 1,69 -3,31 Ege Seramik 3,16 0,96 -31,30 Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,44 -2,22 -6,38 Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 7,69 -30,00 Egeplast 5,99 -0,99 27,99 Ekiz Kimya 0,42 -8,70 -26,32 Emek Elektrik 1,25 0,00 -21,38 Eminiş Ambalaj 3,32 -0,30 -28,45 Emlak Konut GMYO 2,33 2,19 -17,08 Enerjisa Enerji 6,63 -0,15 Enka İnşaat 5,00 -0,60 -15,16 Erbosan 70,35 1,08 -11,30 Ereğli Demir Çelik 11,88 1,89 18,56 Ersu Gıda 0,99 3,13 -24,43 Escort Teknoloji 0,65 0,00 -48,41 Etiler Gıda 3,56 -1,93 -24,09 Euro Kapital Yat. Ort. 0,77 0,00 -31,86 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 -1,54 -33,33 Euro Yat. Ort. 0,62 1,64 -27,91 Euro Yatırım Holding 0,61 0,00 0,00 Fenerbahçe Futbol 34,62 0,87 0,93 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,48 5,54 -53,08 F-M İzmit Piston 14,09 0,14 12,46 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,41 -1,56 -10,37 Ford Otosan 60,80 3,40 4,75 Formet Çelik Kapı 7,52 Frigo Pak Gıda 1,54 2,67 62,11 Galatasaray Sportif 2,11 1,44 0,60 Garanti Bankası 9,25 3,24 -9,99 Garanti Faktoring 2,35 -2,08 -27,91 Garanti Yat. Ort. 0,65 0,00 -13,33 Gedik Girişim 1,27 1,60 6,72 Gedik Y. Men. Değ. 2,68 1,90 6,35 Gedik Yatırım Holding 1,47 0,68 6,52 Gediz Ambalaj 3,42 -0,58 -5,39 Gentaş 1,87 1,08 11,31 Gersan Elektrik 4,08 0,49 -13,38 Global Men. Değ. 0,57 0,00 26,67 Global Yat. Holding 3,90 5,69 8,03 Good-Year 3,36 1,82 -19,19 Göltaş Çimento 48,80 0,91 -25,27 Gözde Girişim 3,38 -2,31 -40,28 GSD Denizcilik 1,22 0,00 -9,63 GSD Holding 0,79 -1,25 9,72 Gübre Fabrik. 3,43 0,59 -18,91 Güler Yat. Holding 1,40 -1,41 20,69 Güneş Sigorta 1,46 0,00 -11,52 Halk GMYO 0,83 0,00 -13,09 Halk Sigorta 1,42 3,65 -12,35 Hatay Tekstil 4,03 0,75 -18,91 Hedef Girişim 1,70 -1,16 -29,73 Hektaş 10,18 1,29 45,43 Hürriyet Gzt. 1,51 -0,66 12,69 ICBC Turkey Bank 5,29 2,52 16,01 İdealist GMYO 2,15 -0,46 5,39 İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,18 0,85 -39,80 İhlas Gazetecilik 0,79 0,00 -33,05 İhlas Holding 0,36 2,86 -32,08 İhlas Yayın Holding 0,38 0,00 -25,49 İndeks Bilgisayar 8,72 -2,46 -24,17 Info Yatırım 1,01 -1,94 -14,41 İntema 19,25 -2,04 -20,91 İpek Doğal Enerji 5,21 1,17 -2,98 İskenderun Demir Çelik 9,33 0,11 76,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

