Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,05 -0,94 -18,60 Acıpayam Selüloz 2,38 -1,24 -10,19 Adana Çimento (A) 6,38 -1,85 6,33 Adana Çimento (B) 4,44 -4,10 5,21 Adana Çimento (C) 1,05 -1,87 25,00 Adel Kalemcilik 16,16 -1,76 -1,82 Adese Alışveriş Ticaret 1,87 -2,60 -6,03 Afyon Çimento 5,51 -1,61 -29,18 Ak Enerji 0,72 -1,37 -20,88 Akbank 8,48 -0,82 -10,21 Akçansa 9,90 -0,90 -3,29 Akdenız Güvenlık Hız. 3,04 -5,59 -48,74 Akfen GMYO 1,73 -1,70 -28,22 Akın Tekstil 8,40 -3,34 -40,47 Akiş GMYO 3,04 -0,10 2,13 Akmerkez GMYO 18,11 -1,04 -11,49 Aksa 11,84 -1,25 -1,20 Aksa Enerji 3,89 -0,51 -5,81 Aksigorta 3,99 -0,99 31,56 Aksu Enerji 7,01 0,14 32,28 Alarko Carrıer 45,02 -2,55 -21,73 Alarko GMYO 42,80 -0,93 -15,83 Alarko Holding 4,83 -4,92 -33,47 Albaraka Türk 1,38 -3,50 -8,22 Alcatel Lucent Teletaş 5,19 -2,44 -34,96 Alkim Kağıt 4,06 3,31 -12,42 Alkim Kimya 18,80 0,00 -20,71 Altınyağ 0,65 -5,80 -45,66 Altınyunus Çeşme 4,89 1,87 -3,17 Anadolu Cam 2,64 -1,49 0,38 Anadolu Efes 24,46 -2,86 1,07 Anadolu Grubu Holding 20,40 -1,73 -13,92 Anadolu Hayat Emek. 7,70 -0,26 -1,49 Anadolu Isuzu 9,92 -3,31 9,01 Anadolu Sigorta 4,31 0,00 43,13 Anel Elektrik 2,45 -2,39 -35,01 Anel Telekom 0,44 -2,22 -12,00 Arçelik 16,43 -2,90 -20,90 Arena Bilgisayar 4,05 -1,22 -4,26 Armada Bilgisayar 6,92 -2,67 2,06 Arsan Tekstil 2,04 -1,45 16,57 Artı Yatırım Holding 1,64 -3,53 74,47 Aselsan 23,60 -25,79 Aslan Çimento 32,04 -2,44 -16,13 Ata GMYO 3,92 -1,01 -18,16 Atakule GMYO 1,83 -1,61 -10,73 Atlantik Petrol Ürünleri 1,14 -2,56 -17,99 Atlantis Yatırım Holding 0,45 -6,25 -8,16 Atlas Yat. Ort. 0,89 -4,30 -9,18 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,64 -3,03 -6,01 Avrasya GMYO 1,20 -1,64 -24,05 Avrasya Petrol ve Tur. 1,21 -2,42 -27,98 Avrasya Stratejik GMYF 1.071,40 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,10 -1,87 14,75 Ayen Enerji 3,50 -5,91 -27,54 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,66 -4,60 -2,35 Aygaz 11,40 -3,88 -21,35 Bagfaş 7,03 -0,71 -33,05 Bak Ambalaj 5,76 -3,52 12,06 Balatacılar Balatacılık 0,46 -4,17 -17,86 Bantaş Ambalaj 2,18 -3,54 -46,70 Banvit 12,78 -3,18 -40,34 Baştaş Başkent Çimento 2,57 0,00 8,58 Batı Çimento 6,58 -2,95 -33,40 Batısöke Çimento 1,29 -0,77 -27,53 Bera Holding 2,05 -4,21 -33,87 Berkosan Yalıtım 2,24 -0,44 0,45 Beşiktaş Futbol Yat. 2,35 -1,26 -42,54 Beyaz Filo 19,21 -16,55 -74,02 Bilici Yatırım 1,61 -3,59 5,19 Bim Mağazalar 69,90 -1,69 -10,50 Bimeks 0,15 -6,25 -46,43 Birko Mensucat 0,39 -2,50 -4,88 Birlik Mensucat 1,17 -3,31 -17,02 Bizim Mağazaları 6,56 1,08 -14,81 Bolu Çimento 6,54 -2,39 21,56 Bomonti Elektrik 0,73 -1,35 -32,41 Borusan Mannesmann 9,45 -3,57 -14,43 Borusan Yat. Paz. 40,76 -4,45 -5,54 Bosch Fren Sistemleri 155,70 -1,27 -15,00 Bossa 5,74 -3,53 41,73 Boyner Perakende Yat. 7,91 -1,74 -13,83 Brisa 6,15 -1,13 -15,41 Burçelik 3,02 -3,82 -21,56 Burçelik Vana 1,43 -3,38 -18,29 Bursa Çimento 5,16 -1,15 -1,71 Carrefoursa 4,80 -3,03 -13,98 Coca Cola İçecek 36,24 -1,68 5,90 Cosmos Yat. Holding 1,07 -4,46 -8,55 Credıtwest Faktorıng 1,07 -5,31 -4,02 Çelebi 35,00 -1,02 2,73 Çelik Halat 7,60 -1,04 103,22 Çemaş Döküm 1,66 -0,60 -10,27 Çemtaş 5,41 -1,10 32,60 Çimbeton 32,00 0,31 -13,33 Çimentaş 9,21 -2,23 -20,53 Çimsa 11,45 -0,17 -13,22 Çuhadaroğlu Metal 2,07 -2,82 -29,35 Dagi Giyim 1,31 -3,68 -42,29 Dagi Yatırım Holding 1,21 -3,20 -15,38 Dardanel 1,31 -5,07 -32,82 Datagate Bilgisayar 5,33 -6,16 -49,09 Demısaş Döküm 2,24 -4,27 22,40 Denge Holding 2,60 -4,06 37,42 Deniz GMYO 3,16 -0,63 17,04 Denizbank 6,06 -9,96 65,12 Denizli Cam 11,14 0,36 -6,15 Derimod 8,16 -2,28 8,66 Desa Deri 1,10 -3,51 8,91 Despec Bilgisayar 2,51 -4,56 -30,08 Deva Holding 3,89 0,26 -11,19 Diriteks Diriliş Tekstil 1,07 -3,60 -8,55 Ditaş Doğan 5,55 -3,31 -7,44 DO-CO 263,70 -3,76 25,45 Doğan Burda 2,98 -2,30 -10,24 Doğan Gazetecilik 5,90 3,69 113,77 Doğan Holding 0,98 1,03 12,64 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,62 -10,00 -55,49 Doğusan 2,49 0,40 70,55 Doğuş GMYO 2,79 -2,79 -13,89 Doğuş Otomotiv 7,63 -3,05 -7,40 Döktaş Dökümcülük 11,37 1,88 3,36 Duran Doğan Basım 4,38 -6,41 16,18 Dyo Boya 4,90 -0,81 -35,61 Eczacıbaşı İlaç 3,74 1,63 -10,53 Eczacıbaşı Yatırım 9,08 -0,87 -16,85 Edip Gayrimenkul 0,85 -2,30 -27,97 Ege Endüstri 319,50 0,95 6,53 Ege Gübre 24,26 -1,38 -4,94 Ege Profil 9,36 -3,01 -6,21 Ege Seramik 3,09 -2,22 -32,83 Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,44 0,00 -6,38 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 -7,14 -35,00 Egeplast 5,80 -3,17 23,93 Ekiz Kimya 0,47 11,90 -17,54 Emek Elektrik 1,22 -2,40 -23,27 Eminiş Ambalaj 3,02 -9,04 -34,91 Emlak Konut GMYO 2,31 -0,86 -17,79 Enerjisa Enerji 6,56 -1,06 Enka İnşaat 5,07 1,40 -13,97 Erbosan 69,05 -1,85 -12,94 Ereğli Demir Çelik 11,52 -3,03 14,97 Ersu Gıda 0,96 -3,03 -26,72 Escort Teknoloji 0,63 -3,08 -50,00 Etiler Gıda 3,60 1,12 -23,24 Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 -3,90 -34,51 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -1,56 -34,37 Euro Yat. Ort. 0,59 -4,84 -31,40 Euro Yatırım Holding 0,59 -3,28 -3,28 Fenerbahçe Futbol 34,50 -0,35 0,58 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,67 2,93 -51,70 F-M İzmit Piston 13,94 -1,06 11,26 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,32 -2,04 -12,20 Ford Otosan 61,10 0,49 5,26 Formet Çelik Kapı 7,28 -3,19 Frigo Pak Gıda 1,47 -4,55 54,74 Galatasaray Sportif 2,02 -4,27 -3,70 Garanti Bankası 9,10 -1,62 -11,45 Garanti Faktoring 2,28 -2,98 -30,06 Garanti Yat. Ort. 0,64 -1,54 -14,67 Gedik Girişim 1,26 -0,79 5,88 Gedik Y. Men. Değ. 2,68 0,00 6,35 Gedik Yatırım Holding 1,47 0,00 6,52 Gediz Ambalaj 3,32 -2,92 -8,16 Gentaş 1,79 -4,28 6,55 Gersan Elektrik 3,95 -3,19 -16,14 Global Men. Değ. 0,57 0,00 26,67 Global Yat. Holding 3,65 -6,41 1,11 Good-Year 3,43 2,08 -17,51 Göltaş Çimento 48,18 -1,27 -26,22 Gözde Girişim 3,13 -7,40 -44,70 GSD Denizcilik 1,20 -1,64 -11,11 GSD Holding 0,78 -1,27 8,33 Gübre Fabrik. 3,35 -2,33 -20,80 Güler Yat. Holding 1,39 -0,71 19,83 Güneş Sigorta 1,43 -2,05 -13,33 Halk GMYO 0,83 0,00 -13,09 Halk Sigorta 1,42 0,00 -12,35 Hatay Tekstil 3,91 -2,98 -21,33 Hedef Girişim 1,64 -3,53 -32,21 Hektaş 9,99 -1,87 42,71 Hürriyet Gzt. 1,56 3,31 16,42 ICBC Turkey Bank 5,18 -2,08 13,60 İdealist GMYO 2,11 -1,86 3,43 İhlas Ev Aletleri 0,34 -2,86 -33,33 İhlas Gayrimenkul 1,14 -3,39 -41,84 İhlas Gazetecilik 0,78 -1,27 -33,90 İhlas Holding 0,35 -2,78 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,37 -2,63 -27,45 İndeks Bilgisayar 8,29 -4,93 -27,91 Info Yatırım 0,94 -6,93 -20,34 İntema 18,19 -5,51 -25,27 İpek Doğal Enerji 5,16 -0,96 -3,91 İskenderun Demir Çelik 8,93 -4,29 68,81(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

