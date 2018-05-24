Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,06 0,95 -17,83 Acıpayam Selüloz 2,33 -2,10 -12,08 Adana Çimento (A) 6,31 -1,10 5,17 Adana Çimento (B) 4,39 -1,13 4,03 Adana Çimento (C) 1,03 -1,90 22,62 Adel Kalemcilik 16,07 -0,56 -2,37 Adese Alışveriş Ticaret 1,82 -2,67 -8,54 Afyon Çimento 5,27 -4,36 -32,26 Ak Enerji 0,70 -2,78 -23,08 Akbank 8,53 0,59 -9,68 Akçansa 9,75 -1,52 -4,76 Akdenız Güvenlık Hız. 2,75 -9,54 -53,63 Akfen GMYO 1,66 -4,05 -31,12 Akın Tekstil 8,20 -2,38 -41,89 Akiş GMYO 2,99 -1,64 0,45 Akmerkez GMYO 18,18 0,39 -11,14 Aksa 11,73 -0,93 -2,12 Aksa Enerji 3,80 -2,31 -7,99 Aksigorta 3,84 -3,76 26,61 Aksu Enerji 6,58 -6,13 24,16 Alarko Carrıer 42,10 -6,49 -26,81 Alarko GMYO 42,70 -0,23 -16,03 Alarko Holding 4,70 -2,69 -35,26 Albaraka Türk 1,34 -2,90 -10,88 Alcatel Lucent Teletaş 4,90 -5,59 -38,60 Alkim Kağıt 3,63 -10,59 -21,70 Alkim Kimya 18,62 -0,96 -21,47 Altınyağ 0,63 -3,08 -47,33 Altınyunus Çeşme 4,70 -3,89 -6,93 Anadolu Cam 2,68 1,52 1,90 Anadolu Efes 25,40 3,84 4,96 Anadolu Grubu Holding 20,18 -1,08 -14,85 Anadolu Hayat Emek. 7,91 2,73 1,19 Anadolu Isuzu 9,41 -5,14 3,41 Anadolu Sigorta 4,33 0,46 43,80 Anel Elektrik 2,42 -1,22 -35,81 Anel Telekom 0,44 0,00 -12,00 Arçelik 16,35 -0,49 -21,29 Arena Bilgisayar 3,84 -5,19 -9,22 Armada Bilgisayar 7,13 3,03 5,16 Arsan Tekstil 1,93 -5,39 10,29 Artı Yatırım Holding 1,61 -1,83 71,28 Aselsan 23,60 -25,79 Aslan Çimento 30,30 -5,43 -20,68 Ata GMYO 4,04 3,06 -15,66 Atakule GMYO 1,80 -1,64 -12,20 Atlantik Petrol Ürünleri 1,12 -1,75 -19,42 Atlantis Yatırım Holding 0,45 0,00 -8,16 Atlas Yat. Ort. 0,87 -2,25 -11,22 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,98 2,04 -4,09 Avrasya GMYO 1,17 -2,50 -25,95 Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 -1,65 -29,17 Avrasya Stratejik GMYF 1.071,90 0,05 Avrupa Yatırım Holding 2,09 -0,48 14,21 Ayen Enerji 3,19 -8,86 -33,95 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,66 0,00 -2,35 Aygaz 11,64 2,11 -19,70 Bagfaş 6,86 -2,42 -34,67 Bak Ambalaj 5,62 -2,43 9,34 Balatacılar Balatacılık 0,46 0,00 -17,86 Bantaş Ambalaj 2,05 -5,96 -49,88 Banvit 12,05 -5,71 -43,74 Baştaş Başkent Çimento 2,50 -2,72 5,63 Batı Çimento 6,26 -4,86 -36,64 Batısöke Çimento 1,29 0,00 -27,53 Bera Holding 2,00 -2,44 -35,48 Berkosan Yalıtım 2,03 -9,38 -8,97 Beşiktaş Futbol Yat. 2,25 -4,26 -44,99 Beyaz Filo 19,00 -1,09 -74,31 Bilici Yatırım 1,50 -6,83 -2,00 Bim Mağazalar 70,65 1,07 -9,54 Bimeks 0,15 0,00 -46,43 Birko Mensucat 0,40 2,56 -2,44 Birlik Mensucat 1,15 -1,71 -18,44 Bizim Mağazaları 6,19 -5,64 -19,61 Bolu Çimento 6,49 -0,76 20,63 Bomonti Elektrik 0,74 1,37 -31,48 Borusan Mannesmann 9,14 -3,28 -17,24 Borusan Yat. Paz. 37,94 -6,92 -12,07 Bosch Fren Sistemleri 151,00 -3,02 -17,57 Bossa 5,44 -5,23 34,32 Boyner Perakende Yat. 7,92 0,13 -13,73 Brisa 6,11 -0,65 -15,96 Burçelik 2,88 -4,64 -25,19 Burçelik Vana 1,42 -0,70 -18,86 Bursa Çimento 5,06 -1,94 -3,62 Carrefoursa 4,71 -1,87 -15,59 Coca Cola İçecek 37,00 2,10 8,12 Cosmos Yat. Holding 1,08 0,93 -7,69 Credıtwest Faktorıng 1,05 -1,87 -5,81 Çelebi 35,70 2,00 4,78 Çelik Halat 7,26 -4,47 94,13 Çemaş Döküm 1,65 -0,60 -10,81 Çemtaş 5,11 -5,55 25,25 Çimbeton 31,82 -0,56 -13,81 Çimentaş 9,00 -2,28 -22,35 Çimsa 11,41 -0,35 -13,53 Çuhadaroğlu Metal 2,03 -1,93 -30,72 Dagi Giyim 1,27 -3,05 -44,05 Dagi Yatırım Holding 1,19 -1,65 -16,78 Dardanel 1,31 0,00 -32,82 Datagate Bilgisayar 4,86 -8,82 -53,58 Demısaş Döküm 2,15 -4,02 17,49 Denge Holding 2,65 1,92 40,06 Deniz GMYO 3,14 -0,63 16,30 Denizbank 5,91 -2,48 61,04 Denizli Cam 11,11 -0,27 -6,40 Derimod 8,09 -0,86 7,72 Desa Deri 1,07 -2,73 5,94 Despec Bilgisayar 2,39 -4,78 -33,43 Deva Holding 3,69 -5,14 -15,75 Diriteks Diriliş Tekstil 1,12 4,67 -4,27 Ditaş Doğan 5,38 -3,06 -10,28 DO-CO 252,00 -4,44 19,89 Doğan Burda 2,84 -4,70 -14,46 Doğan Gazetecilik 5,50 -6,78 99,28 Doğan Holding 0,95 -3,06 9,20 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,55 -4,32 -57,42 Doğusan 2,49 0,00 70,55 Doğuş GMYO 2,73 -2,15 -15,74 Doğuş Otomotiv 7,64 0,13 -7,28 Döktaş Dökümcülük 11,05 -2,81 0,45 Duran Doğan Basım 4,49 2,51 19,10 Dyo Boya 4,90 0,00 -35,61 Eczacıbaşı İlaç 3,58 -4,28 -14,36 Eczacıbaşı Yatırım 8,97 -1,21 -17,86 Edip Gayrimenkul 0,81 -4,71 -31,36 Ege Endüstri 305,20 -4,48 1,76 Ege Gübre 23,74 -2,14 -6,98 Ege Profil 9,28 -0,85 -7,01 Ege Seramik 3,00 -2,91 -34,78 Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,42 -4,55 -10,64 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 0,00 -35,00 Egeplast 5,75 -0,86 22,86 Ekiz Kimya 0,47 0,00 -17,54 Emek Elektrik 1,18 -3,28 -25,79 Eminiş Ambalaj 3,34 10,60 -28,02 Emlak Konut GMYO 2,23 -3,46 -20,64 Enerjisa Enerji 6,46 -1,52 Enka İnşaat 4,65 -0,31 -14,24 Erbosan 66,15 -4,20 -16,60 Ereğli Demir Çelik 11,31 -1,82 12,87 Ersu Gıda 0,93 -3,12 -29,01 Escort Teknoloji 0,61 -3,17 -51,59 Etiler Gıda 3,72 3,33 -20,68 Euro Kapital Yat. Ort. 0,68 -8,11 -39,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,62 -1,59 -35,42 Euro Yat. Ort. 0,58 -1,69 -32,56 Euro Yatırım Holding 0,57 -3,39 -6,56 Fenerbahçe Futbol 36,88 6,90 7,52 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,80 -13,04 -58,00 F-M İzmit Piston 13,41 -3,80 7,03 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,31 -0,23 -12,40 Ford Otosan 63,15 3,36 8,79 Formet Çelik Kapı 7,58 4,12 Frigo Pak Gıda 1,50 2,04 57,89 Galatasaray Sportif 1,91 -5,45 -8,94 Garanti Bankası 9,00 -1,10 -12,42 Garanti Faktoring 2,18 -4,39 -33,13 Garanti Yat. Ort. 0,62 -3,13 -17,33 Gedik Girişim 1,26 0,00 5,88 Gedik Y. Men. Değ. 2,68 0,00 6,35 Gedik Yatırım Holding 1,43 -2,72 3,62 Gediz Ambalaj 3,23 -2,71 -10,65 Gentaş 1,75 -2,23 4,17 Gersan Elektrik 3,75 -5,06 -20,38 Global Men. Değ. 0,57 0,00 26,67 Global Yat. Holding 3,60 -1,37 -0,28 Good-Year 3,33 -2,92 -19,92 Göltaş Çimento 47,06 -2,32 -27,93 Gözde Girişim 2,92 -6,71 -48,41 GSD Denizcilik 1,17 -2,50 -13,33 GSD Holding 0,76 -2,56 5,56 Gübre Fabrik. 3,27 -2,39 -22,70 Güler Yat. Holding 1,32 -5,04 13,79 Güneş Sigorta 1,39 -2,80 -15,76 Halk GMYO 0,81 -2,41 -15,19 Halk Sigorta 1,42 0,00 -12,35 Hatay Tekstil 3,85 -1,53 -22,54 Hedef Girişim 1,46 -10,98 -39,65 Hektaş 9,82 -1,70 40,29 Hürriyet Gzt. 1,25 -19,87 -6,72 ICBC Turkey Bank 5,07 -2,12 11,18 İdealist GMYO 2,08 -1,42 1,96 İhlas Ev Aletleri 0,33 -2,94 -35,29 İhlas Gayrimenkul 1,08 -5,26 -44,90 İhlas Gazetecilik 0,71 -8,97 -39,83 İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,36 -2,70 -29,41 İndeks Bilgisayar 8,25 -0,48 -28,26 Info Yatırım 0,90 -4,26 -23,73 İntema 18,00 -1,04 -26,05 İpek Doğal Enerji 5,37 4,07 0,00 İskenderun Demir Çelik 8,67 -2,91 63,89(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

