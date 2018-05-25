Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,06 0,00 -17,83 Acıpayam Selüloz 2,34 0,43 -11,70 Adana Çimento (A) 6,31 0,00 5,17 Adana Çimento (B) 4,39 0,00 4,03 Adana Çimento (C) 1,03 0,00 22,62 Adel Kalemcilik 16,19 0,75 -1,64 Adese Alışveriş Ticaret 1,85 1,65 -7,04 Afyon Çimento 5,35 1,52 -31,23 Ak Enerji 0,72 2,86 -20,88 Akbank 8,61 0,94 -8,83 Akçansa 9,79 0,41 -4,36 Akdenız Güvenlık Hız. 2,87 4,36 -51,60 Akfen GMYO 1,70 2,41 -29,46 Akın Tekstil 8,33 1,59 -40,96 Akiş GMYO 3,03 1,34 1,80 Akmerkez GMYO 18,35 0,94 -10,31 Aksa 11,68 -0,43 -2,54 Aksa Enerji 3,80 0,00 -7,99 Aksigorta 4,01 4,43 32,22 Aksu Enerji 6,70 1,82 26,43 Alarko Carrıer 43,00 2,14 -25,25 Alarko GMYO 43,32 1,45 -14,81 Alarko Holding 4,73 0,64 -34,85 Albaraka Türk 1,35 0,75 -10,22 Alcatel Lucent Teletaş 5,04 2,86 -36,84 Alkim Kağıt 3,74 3,03 -19,32 Alkim Kimya 18,80 0,97 -20,71 Altınyağ 0,69 9,52 -42,31 Altınyunus Çeşme 4,71 0,21 -6,73 Anadolu Cam 2,79 4,10 6,08 Anadolu Efes 25,30 -0,39 4,55 Anadolu Grubu Holding 20,30 0,59 -14,35 Anadolu Hayat Emek. 8,00 1,14 2,34 Anadolu Isuzu 9,59 1,91 5,38 Anadolu Sigorta 4,37 0,92 45,12 Anel Elektrik 2,54 4,96 -32,63 Anel Telekom 0,43 -2,27 -14,00 Arçelik 16,55 1,22 -20,32 Arena Bilgisayar 3,85 0,26 -8,98 Armada Bilgisayar 7,27 1,96 7,23 Arsan Tekstil 1,97 2,07 12,57 Artı Yatırım Holding 1,59 -1,24 69,15 Aselsan 23,60 -25,79 Aslan Çimento 30,70 1,32 -19,63 Ata GMYO 4,10 1,49 -14,41 Atakule GMYO 1,81 0,56 -11,71 Atlantik Petrol Ürünleri 1,14 1,79 -17,99 Atlantis Yatırım Holding 0,43 -4,44 -12,24 Atlas Yat. Ort. 0,88 1,15 -10,20 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,01 0,18 -3,92 Avrasya GMYO 1,17 0,00 -25,95 Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 0,84 -28,57 Avrasya Stratejik GMYF 1.072,30 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,03 -2,87 10,93 Ayen Enerji 3,33 4,39 -31,06 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,66 -2,35 Aygaz 11,53 -0,95 -20,46 Bagfaş 6,96 1,46 -33,71 Bak Ambalaj 5,69 1,25 10,70 Balatacılar Balatacılık 0,47 2,17 -16,07 Bantaş Ambalaj 2,08 1,46 -49,14 Banvit 12,25 1,66 -42,81 Baştaş Başkent Çimento 2,45 -2,00 3,51 Batı Çimento 6,37 1,76 -35,53 Batısöke Çimento 1,31 1,55 -26,40 Bera Holding 2,05 2,50 -33,87 Berkosan Yalıtım 1,97 -2,96 -11,66 Beşiktaş Futbol Yat. 2,31 2,67 -43,52 Beyaz Filo 22,80 20,00 -69,17 Bilici Yatırım 1,52 1,33 -0,69 Bim Mağazalar 70,80 0,21 -9,35 Bimeks 0,14 -6,67 -50,00 Birko Mensucat 0,39 -2,50 -4,88 Birlik Mensucat 1,15 0,00 -18,44 Bizim Mağazaları 6,25 0,97 -18,83 Bolu Çimento 6,73 3,70 25,09 Bomonti Elektrik 0,73 -1,35 -32,41 Borusan Mannesmann 9,42 3,06 -14,70 Borusan Yat. Paz. 38,52 1,53 -10,73 Bosch Fren Sistemleri 152,80 1,19 -16,59 Bossa 5,53 1,65 36,54 Boyner Perakende Yat. 7,88 -0,51 -14,16 Brisa 6,14 0,49 -15,54 Burçelik 2,95 2,43 -23,38 Burçelik Vana 1,44 1,41 -17,71 Bursa Çimento 5,09 0,59 -3,05 Carrefoursa 4,76 1,06 -14,70 Coca Cola İçecek 36,74 1,46 9,70 Cosmos Yat. Holding 1,20 11,11 2,56 Credıtwest Faktorıng 1,05 0,00 -5,81 Çelebi 36,90 3,36 8,30 Çelik Halat 7,38 1,65 97,34 Çemaş Döküm 1,74 5,45 -5,95 Çemtaş 5,24 2,54 28,43 Çimbeton 31,82 0,00 -13,81 Çimentaş 8,92 -0,89 -23,04 Çimsa 11,42 0,09 -13,45 Çuhadaroğlu Metal 2,08 2,46 -29,01 Dagi Giyim 1,31 3,15 -42,29 Dagi Yatırım Holding 1,23 3,36 -13,99 Dardanel 1,37 4,58 -29,74 Datagate Bilgisayar 5,26 8,23 -49,76 Demısaş Döküm 2,22 3,26 21,31 Denge Holding 2,88 8,68 52,22 Deniz GMYO 3,17 0,96 17,41 Denizbank 5,86 -0,85 59,67 Denizli Cam 11,11 0,00 -6,40 Derimod 8,12 0,37 8,12 Desa Deri 1,09 1,87 7,92 Despec Bilgisayar 2,47 3,35 -31,20 Deva Holding 3,80 2,98 -13,24 Diriteks Diriliş Tekstil 1,12 0,00 -4,27 Ditaş Doğan 5,58 3,72 -6,94 DO-CO 253,20 0,48 20,46 Doğan Burda 2,78 -2,11 -16,27 Doğan Gazetecilik 5,57 1,27 101,81 Doğan Holding 0,97 2,11 11,49 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,60 3,23 -56,04 Doğusan 2,52 1,20 72,60 Doğuş GMYO 2,80 2,56 -13,58 Doğuş Otomotiv 7,18 2,72 -4,76 Döktaş Dökümcülük 10,88 -1,54 -1,09 Duran Doğan Basım 4,37 -2,67 15,92 Dyo Boya 5,01 2,24 -34,17 Eczacıbaşı İlaç 3,63 1,40 -13,16 Eczacıbaşı Yatırım 9,20 2,56 -15,75 Edip Gayrimenkul 0,81 0,00 -31,36 Ege Endüstri 307,40 0,72 2,49 Ege Gübre 24,26 2,19 -4,94 Ege Profil 9,35 0,75 -6,31 Ege Seramik 3,07 2,33 -33,26 Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,42 0,00 -10,64 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 0,00 -35,00 Egeplast 5,80 0,87 23,93 Ekiz Kimya 0,46 -2,13 -19,30 Emek Elektrik 1,17 -0,85 -26,42 Eminiş Ambalaj 3,18 -4,79 -31,47 Emlak Konut GMYO 2,28 2,24 -18,86 Enerjisa Enerji 6,46 0,00 Enka İnşaat 4,68 0,65 -13,68 Erbosan 66,10 -0,08 -16,66 Ereğli Demir Çelik 11,94 5,57 19,16 Ersu Gıda 0,96 3,23 -26,72 Escort Teknoloji 0,61 0,00 -51,59 Etiler Gıda 3,70 -0,54 -21,11 Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 2,94 -38,05 Euro Trend Yat. Ort. 0,62 0,00 -35,42 Euro Yat. Ort. 0,58 0,00 -32,56 Euro Yatırım Holding 0,58 1,75 -4,92 Fenerbahçe Futbol 38,16 3,47 11,25 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,68 -2,07 -58,87 F-M İzmit Piston 13,73 2,39 9,59 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,32 0,23 -12,20 Ford Otosan 62,50 -1,03 7,68 Formet Çelik Kapı 7,40 -2,37 Frigo Pak Gıda 1,52 1,33 60,00 Galatasaray Sportif 1,94 1,57 -7,51 Garanti Bankası 9,28 3,11 -9,70 Garanti Faktoring 2,26 3,67 -30,67 Garanti Yat. Ort. 0,63 1,61 -16,00 Gedik Y. Men. Değ. 2,68 0,00 6,35 Gedik Yatırım Holding 1,43 0,00 3,62 Gediz Ambalaj 3,27 1,24 -9,54 Gentaş 1,83 4,57 8,93 Gersan Elektrik 3,73 -0,53 -20,81 Global Men. Değ. 0,56 -1,75 24,44 Global Yat. Holding 3,66 1,67 1,39 Good-Year 3,35 0,60 -19,43 Göltaş Çimento 47,44 0,81 -27,35 Gözde Girişim 3,02 3,42 -46,64 GSD Denizcilik 1,15 -1,71 -14,81 GSD Holding 0,78 2,63 8,33 Gübre Fabrik. 3,32 1,53 -21,51 Güler Yat. Holding 1,28 -3,03 10,34 Güneş Sigorta 1,42 2,16 -13,94 Halk GMYO 0,82 1,23 -14,14 Halk Sigorta 1,42 0,00 -12,35 Hatay Tekstil 3,88 0,78 -21,93 Hedef Girişim 1,51 3,42 -37,58 Hektaş 9,88 0,61 41,14 HUB Girişim Sermayesi 1,23 -2,38 3,36 Hürriyet Gzt. 1,27 1,60 -5,22 ICBC Turkey Bank 5,07 0,00 11,18 İdealist GMYO 2,08 0,00 1,96 İhlas Ev Aletleri 0,34 3,03 -33,33 İhlas Gayrimenkul 1,09 0,93 -44,39 İhlas Gazetecilik 0,71 0,00 -39,83 İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,37 2,78 -27,45 İndeks Bilgisayar 8,50 3,03 -26,09 Info Yatırım 0,94 4,44 -20,34 İntema 18,03 0,17 -25,92 İpek Doğal Enerji 5,70 6,15 6,15 İskenderun Demir Çelik 8,89 2,54 68,05(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

