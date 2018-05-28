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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 18:42 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,06 0,00 -17,83 Acıpayam Selüloz 2,39 2,14 -9,81 Adana Çimento (A) 6,40 1,43 6,67 Adana Çimento (B) 4,44 1,14 5,21 Adana Çimento (C) 1,05 1,94 25,00 Adel Kalemcilik 16,54 2,16 0,49 Adese Alışveriş Ticaret 1,93 4,32 -3,02 Afyon Çimento 5,58 4,30 -28,28 Ak Enerji 0,74 2,78 -18,68 Akbank 8,80 2,21 -6,82 Akçansa 9,90 1,12 -3,29 Akdenız Güvenlık Hız. 3,02 5,23 -49,07 Akfen GMYO 1,76 3,53 -26,97 Akın Tekstil 8,59 3,12 -39,12 Akiş GMYO 3,05 0,66 2,47 Akmerkez GMYO 17,99 1,81 -8,69 Aksa 11,90 1,88 -0,70 Aksa Enerji 3,91 2,89 -5,33 Aksigorta 4,19 4,49 38,15 Aksu Enerji 6,85 2,24 29,26 Alarko Carrıer 44,60 3,72 -22,47 Alarko GMYO 44,50 2,72 -12,49 Alarko Holding 4,88 3,17 -32,78 Albaraka Türk 1,42 5,19 -5,56 Alcatel Lucent Teletaş 5,33 5,75 -33,21 Alkim Kağıt 3,83 2,41 -17,38 Alkim Kimya 21,30 13,30 -10,16 Altınyağ 0,73 5,80 -38,97 Altınyunus Çeşme 4,80 1,91 -4,95 Anadolu Cam 2,87 2,87 9,13 Anadolu Efes 26,16 3,40 8,10 Anadolu Grubu Holding 21,06 3,74 -11,14 Anadolu Hayat Emek. 8,00 0,00 2,34 Anadolu Isuzu 10,13 5,63 11,32 Anadolu Sigorta 4,39 0,46 45,79 Anel Elektrik 2,57 1,18 -31,83 Anel Telekom 0,44 2,33 -12,00 Arçelik 17,36 4,89 -16,42 Arena Bilgisayar 3,90 1,30 -7,80 Armada Bilgisayar 7,33 0,83 8,11 Arsan Tekstil 2,07 5,08 18,29 Artı Yatırım Holding 1,64 3,14 74,47 Aselsan 23,60 -25,79 Aslan Çimento 32,00 4,23 -16,23 Ata GMYO 3,98 -2,93 -16,91 Atakule GMYO 1,85 2,21 -9,76 Atlantik Petrol Ürünleri 1,14 0,00 -17,99 Atlantis Yatırım Holding 0,42 -2,33 -14,29 Atlas Yat. Ort. 0,88 0,00 -10,20 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,04 0,18 -3,75 Avrasya GMYO 1,19 1,71 -24,68 Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 3,33 -26,19 Avrasya Stratejik GMYF 1.073,60 0,12 Avrupa Yatırım Holding 2,05 0,99 12,02 Ayen Enerji 3,54 6,31 -26,71 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,68 1,20 -1,18 Aygaz 12,14 5,29 -16,25 Bagfaş 7,18 3,16 -31,62 Bak Ambalaj 5,81 2,11 13,04 Balatacılar Balatacılık 0,48 2,13 -14,29 Bantaş Ambalaj 2,13 2,40 -47,92 Banvit 13,10 6,94 -38,84 Baştaş Başkent Çimento 2,58 5,31 9,01 Batı Çimento 6,57 3,14 -33,50 Batısöke Çimento 1,37 4,58 -23,03 Bera Holding 2,08 1,46 -32,90 Berkosan Yalıtım 1,99 1,02 -10,76 Beşiktaş Futbol Yat. 2,39 3,46 -41,56 Beyaz Filo 22,80 0,00 -69,17 Bilici Yatırım 1,57 3,29 2,58 Bim Mağazalar 72,45 2,33 -7,23 Bimeks 0,16 14,29 -42,86 Birko Mensucat 0,40 2,56 -2,44 Birlik Mensucat 1,23 6,96 -12,77 Bizim Mağazaları 6,41 2,56 -16,75 Bolu Çimento 6,72 -0,15 24,91 Bomonti Elektrik 0,74 1,37 -31,48 Borusan Mannesmann 9,81 4,14 -11,17 Borusan Yat. Paz. 41,10 6,70 -4,75 Bosch Fren Sistemleri 155,50 1,77 -15,11 Bossa 5,70 3,07 40,74 Boyner Perakende Yat. 8,10 2,79 -11,76 Brisa 6,29 2,44 -13,48 Burçelik 3,02 2,37 -21,56 Burçelik Vana 1,46 1,39 -16,57 Bursa Çimento 5,29 3,93 0,76 Carrefoursa 4,86 2,10 -12,90 Coca Cola İçecek 37,08 0,93 10,71 Cosmos Yat. Holding 1,16 -3,33 -0,85 Credıtwest Faktorıng 1,09 3,81 -2,22 Çelebi 38,30 3,79 12,41 Çelik Halat 7,44 0,81 98,95 Çemaş Döküm 2,01 15,52 8,65 Çemtaş 5,39 2,86 32,11 Çimbeton 32,16 1,07 -12,89 Çimentaş 9,18 2,91 -20,79 Çimsa 11,61 1,66 -12,01 Çuhadaroğlu Metal 2,14 2,88 -26,96 Dagi Giyim 1,36 3,82 -40,09 Dagi Yatırım Holding 1,27 3,25 -11,19 Dardanel 1,37 0,00 -29,74 Datagate Bilgisayar 5,59 6,27 -46,61 Demısaş Döküm 2,28 2,70 24,59 Denge Holding 2,97 3,13 56,98 Deniz GMYO 3,15 -0,63 16,67 Denizbank 5,93 1,19 61,58 Denizli Cam 11,58 4,23 -2,44 Derimod 8,32 2,46 10,79 Desa Deri 1,10 0,92 8,91 Despec Bilgisayar 2,58 4,45 -28,13 Deva Holding 3,95 3,95 -9,82 Diriteks Diriliş Tekstil 0,90 -19,64 -23,08 Ditaş Doğan 5,66 1,43 -5,61 DO-CO 256,90 1,46 22,22 Doğan Burda 2,87 3,24 -13,55 Doğan Gazetecilik 5,70 2,33 106,52 Doğan Holding 0,98 1,03 12,64 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,69 5,62 -53,57 Doğusan 2,54 0,79 73,97 Doğuş GMYO 2,84 1,43 -12,35 Doğuş Otomotiv 7,29 1,53 -3,30 Döktaş Dökümcülük 11,08 1,84 0,73 Duran Doğan Basım 4,42 1,14 17,24 Dyo Boya 5,01 0,00 -34,17 Eczacıbaşı İlaç 3,71 2,20 -11,25 Eczacıbaşı Yatırım 8,73 3,31 -12,96 Edip Gayrimenkul 0,82 1,23 -30,51 Ege Endüstri 315,50 2,64 5,19 Ege Gübre 24,80 2,23 -2,82 Ege Profil 9,46 1,18 -5,21 Ege Seramik 3,17 3,26 -31,09 Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,43 2,38 -8,51 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 0,00 -35,00 Egeplast 5,92 2,07 26,50 Ekiz Kimya 0,46 0,00 -19,30 Emek Elektrik 1,22 4,27 -23,27 Eminiş Ambalaj 3,22 1,26 -30,60 Emlak Konut GMYO 2,34 2,63 -16,73 Enerjisa Enerji 6,61 2,32 Enka İnşaat 4,67 -0,21 -13,87 Erbosan 67,15 1,59 -15,34 Ereğli Demir Çelik 12,37 3,60 23,45 Ersu Gıda 0,98 2,08 -25,19 Escort Teknoloji 0,62 1,64 -50,79 Etiler Gıda 3,86 4,32 -17,70 Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 2,86 -36,28 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 3,23 -33,33 Euro Yat. Ort. 0,59 1,72 -31,40 Euro Yatırım Holding 0,59 1,72 -3,28 Fenerbahçe Futbol 45,14 18,29 31,60 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,75 1,23 -58,36 F-M İzmit Piston 14,06 2,40 12,22 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,37 1,16 -11,18 Ford Otosan 65,80 5,28 13,36 Formet Çelik Kapı 6,99 -5,54 Frigo Pak Gıda 1,60 5,26 68,42 Galatasaray Sportif 1,99 2,58 -5,13 Garanti Bankası 9,53 2,69 -7,26 Garanti Faktoring 2,32 2,65 -28,83 Garanti Yat. Ort. 0,64 1,59 -14,67 Gedik Y. Men. Değ. 2,68 0,00 6,35 Gedik Yatırım Holding 1,43 0,00 3,62 Gediz Ambalaj 3,30 0,92 -8,71 Gentaş 1,95 6,56 16,07 Gersan Elektrik 3,82 2,41 -18,90 Global Men. Değ. 0,57 1,79 26,67 Global Yat. Holding 3,77 3,01 4,43 Good-Year 3,45 2,99 -17,03 Göltaş Çimento 48,32 1,85 -26,00 Gözde Girişim 3,14 3,97 -44,52 GSD Denizcilik 1,17 1,74 -13,33 GSD Holding 0,79 1,28 9,72 Gübre Fabrik. 3,41 2,71 -19,39 Güler Yat. Holding 1,26 -1,56 8,62 Güneş Sigorta 1,47 3,52 -10,91 Halk GMYO 0,83 1,22 -13,09 Halk Sigorta 1,41 -0,70 -12,96 Hatay Tekstil 3,92 1,03 -21,13 Hedef Girişim 1,53 1,32 -36,75 Hektaş 10,05 1,72 43,57 HUB Girişim Sermayesi 1,24 0,81 4,20 Hürriyet Gzt. 1,29 1,57 -3,73 ICBC Turkey Bank 5,24 3,35 14,91 İdealist GMYO 2,10 0,96 2,94 İhlas Ev Aletleri 0,36 5,88 -29,41 İhlas Gayrimenkul 1,15 5,50 -41,33 İhlas Gazetecilik 0,75 5,63 -36,44 İhlas Holding 0,37 5,71 -30,19 İhlas Yayın Holding 0,38 2,70 -25,49 İndeks Bilgisayar 9,30 9,41 -19,13 Info Yatırım 0,95 1,06 -19,49 İntema 19,52 8,26 -19,80 İpek Doğal Enerji 6,42 12,63 19,55 İskenderun Demir Çelik 9,00 1,24 70,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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