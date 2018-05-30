Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,06 0,00 -17,83 Acıpayam Selüloz 2,37 -0,42 -10,57 Adana Çimento (A) 6,38 0,00 6,33 Adana Çimento (B) 4,44 0,00 5,21 Adana Çimento (C) 1,04 0,00 23,81 Adel Kalemcilik 16,40 0,55 -0,36 Adese Alışveriş Ticaret 1,90 -1,04 -4,52 Afyon Çimento 5,49 -0,72 -29,43 Ak Enerji 0,73 -1,35 -19,78 Akbank 8,42 -1,86 -10,84 Akçansa 9,86 -1,00 -3,68 Akdenız Güvenlık Hız. 2,94 0,68 -50,42 Akfen GMYO 1,72 -1,15 -28,63 Akın Tekstil 8,93 4,69 -36,71 Akiş GMYO 3,00 -0,66 0,79 Akmerkez GMYO 18,61 3,33 -5,54 Aksa 11,75 -0,25 -1,95 Aksa Enerji 3,99 2,05 -3,39 Aksigorta 4,14 0,24 36,50 Aksu Enerji 6,72 0,60 26,81 Alarko Carrıer 44,14 -0,18 -23,26 Alarko GMYO 42,40 -1,35 -13,82 Alarko Holding 4,85 -0,82 -33,20 Albaraka Türk 1,43 2,14 -4,89 Alcatel Lucent Teletaş 5,46 2,25 -31,58 Alkim Kağıt 3,72 -0,27 -19,75 Alkim Kimya 20,38 0,39 -14,04 Altınyağ 0,68 -1,45 -43,15 Altınyunus Çeşme 4,77 1,49 -5,54 Anadolu Cam 2,73 -1,80 3,80 Anadolu Efes 25,42 -1,47 6,77 Anadolu Grubu Holding 21,90 0,00 -7,59 Anadolu Hayat Emek. 7,91 -1,12 1,19 Anadolu Isuzu 10,83 5,04 19,01 Anadolu Sigorta 4,43 -0,23 47,12 Anel Elektrik 2,48 -1,59 -34,22 Anel Telekom 0,43 0,00 -14,00 Arçelik 16,86 -1,75 -18,83 Arena Bilgisayar 3,80 -1,04 -10,17 Armada Bilgisayar 7,53 1,07 11,06 Arsan Tekstil 2,02 -0,49 15,43 Artı Yatırım Holding 1,61 -3,01 71,28 Aselsan 23,60 -25,79 Aslan Çimento 31,36 -0,76 -17,91 Ata GMYO 4,01 2,30 -16,28 Atakule GMYO 1,86 0,54 -9,27 Atlantik Petrol Ürünleri 1,08 -4,42 -22,30 Atlantis Yatırım Holding 0,40 0,00 -18,37 Atlas Yat. Ort. 0,88 1,15 -10,20 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,00 -0,29 -3,97 Avrasya GMYO 1,22 2,52 -22,78 Avrasya Petrol ve Tur. 1,23 0,00 -26,79 Avrasya Stratejik GMYF 1.074,50 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,05 0,00 12,02 Ayen Enerji 3,93 13,58 -18,63 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,71 1,79 0,59 Aygaz 11,98 0,76 -17,35 Bagfaş 7,26 -0,41 -30,86 Bak Ambalaj 5,75 -0,69 11,87 Balatacılar Balatacılık 0,48 0,00 -14,29 Bantaş Ambalaj 2,17 1,88 -46,94 Banvit 13,06 1,40 -39,03 Baştaş Başkent Çimento 2,55 0,00 7,74 Batı Çimento 6,70 2,29 -32,19 Batısöke Çimento 1,35 -1,46 -24,16 Bera Holding 2,04 0,00 -34,19 Berkosan Yalıtım 1,96 0,00 -12,11 Beşiktaş Futbol Yat. 2,35 -0,84 -42,54 Beyaz Filo 18,50 -7,50 -74,98 Bilici Yatırım 1,56 1,96 1,92 Bim Mağazalar 69,85 -2,44 -10,56 Bimeks 0,16 -5,88 -42,86 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,21 -0,82 -14,18 Bizim Mağazaları 6,30 -0,63 -18,18 Bolu Çimento 6,87 1,78 27,70 Bomonti Elektrik 0,74 1,37 -31,48 Borusan Mannesmann 9,40 -1,98 -14,88 Borusan Yat. Paz. 40,44 -0,10 -6,28 Bosch Fren Sistemleri 155,50 1,63 -15,11 Bossa 5,83 3,55 43,95 Boyner Perakende Yat. 7,72 -1,15 -15,90 Brisa 6,39 0,63 -12,10 Burçelik 3,04 1,67 -21,04 Burçelik Vana 1,50 3,45 -14,29 Bursa Çimento 5,32 0,76 1,33 Carrefoursa 4,84 0,00 -13,26 Coca Cola İçecek 36,86 0,99 10,06 Cosmos Yat. Holding 1,11 -3,48 -5,13 Credıtwest Faktorıng 1,15 1,77 3,16 Çelebi 38,46 -0,72 12,88 Çelik Halat 7,29 0,00 94,94 Çemaş Döküm 2,79 15,77 50,81 Çemtaş 5,37 -0,92 31,62 Çimbeton 33,90 5,67 -8,18 Çimentaş 9,20 0,88 -20,62 Çimsa 11,48 -1,03 -13,00 Çuhadaroğlu Metal 2,14 -1,38 -26,96 Dagi Giyim 1,39 2,21 -38,77 Dagi Yatırım Holding 1,28 1,59 -10,49 Dardanel 1,39 1,46 -28,72 Datagate Bilgisayar 5,57 4,50 -42,70 Demısaş Döküm 2,42 3,42 32,24 Denge Holding 2,76 -2,82 45,88 Deniz GMYO 3,18 -1,55 17,78 Denizbank 5,61 -3,44 52,86 Denizli Cam 11,25 -1,92 -5,22 Derimod 8,26 -0,12 9,99 Desa Deri 1,14 3,64 12,87 Despec Bilgisayar 2,54 0,00 -29,25 Deva Holding 3,99 -0,25 -8,90 Diriteks Diriliş Tekstil 0,80 -4,76 -31,62 Ditaş Doğan 5,52 -0,18 -7,94 DO-CO 256,60 3,80 22,07 Doğan Burda 2,78 -1,42 -16,27 Doğan Gazetecilik 5,68 -0,70 105,80 Doğan Holding 0,97 -1,02 11,49 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,79 5,92 -50,82 Doğusan 2,57 0,78 76,03 Doğuş GMYO 2,76 -1,08 -14,81 Doğuş Otomotiv 7,38 0,82 -2,11 Döktaş Dökümcülük 10,70 -2,73 -2,73 Duran Doğan Basım 4,31 -1,82 14,32 Dyo Boya 5,02 1,21 -34,03 Eczacıbaşı İlaç 3,57 -2,72 -14,60 Eczacıbaşı Yatırım 8,43 -0,94 -15,95 Edip Gayrimenkul 0,82 0,00 -30,51 Ege Endüstri 314,30 1,09 4,79 Ege Gübre 24,76 1,14 -2,98 Ege Profil 9,40 0,00 -5,81 Ege Seramik 3,12 -0,64 -32,17 Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,42 0,00 -10,64 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 0,00 -35,00 Egeplast 5,69 -3,56 21,58 Ekiz Kimya 0,46 0,00 -19,30 Emek Elektrik 1,21 -0,82 -23,90 Eminiş Ambalaj 3,17 -0,63 -31,68 Emlak Konut GMYO 2,32 -2,93 -17,44 Enerjisa Enerji 6,63 -0,30 Enka İnşaat 4,56 -1,72 -15,90 Erbosan 67,50 1,20 -14,89 Ereğli Demir Çelik 11,61 -2,27 24,31 Ersu Gıda 1,01 4,12 -22,90 Escort Teknoloji 0,63 0,00 -50,00 Etiler Gıda 3,68 -2,90 -21,54 Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 1,41 -36,28 Euro Trend Yat. Ort. 0,62 0,00 -35,42 Euro Yat. Ort. 0,60 0,00 -30,23 Euro Yatırım Holding 0,58 0,00 -4,92 Fenerbahçe Futbol 43,14 -1,28 25,77 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,32 -4,66 -61,48 F-M İzmit Piston 14,01 0,07 11,82 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,28 -2,06 -13,01 Ford Otosan 65,85 -1,13 13,45 Formet Çelik Kapı 7,34 1,52 Frigo Pak Gıda 1,65 0,00 73,68 Galatasaray Sportif 1,95 -1,02 -7,03 Garanti Bankası 9,48 1,61 -7,75 Garanti Faktoring 2,32 0,87 -28,83 Garanti Yat. Ort. 0,71 10,94 -5,33 Gedik Y. Men. Değ. 2,68 1,52 6,35 Gedik Yatırım Holding 1,49 1,36 7,97 Gediz Ambalaj 3,29 0,00 -8,99 Gentaş 1,98 -4,81 17,86 Gersan Elektrik 4,96 8,30 5,31 Global Men. Değ. 0,57 0,00 26,67 Global Yat. Holding 3,78 -1,05 4,71 Good-Year 3,41 -1,16 -17,99 Göltaş Çimento 48,48 1,38 -25,76 Gözde Girişim 3,13 1,29 -44,70 GSD Denizcilik 1,19 0,85 -11,85 GSD Holding 0,76 -2,56 5,56 Gübre Fabrik. 3,34 -0,60 -21,04 Güler Yat. Holding 1,27 0,79 9,48 Güneş Sigorta 1,52 3,40 -7,88 Halk GMYO 0,81 -1,22 -15,19 Halk Sigorta 1,39 1,46 -14,20 Hatay Tekstil 3,94 1,29 -20,72 Hedef Girişim 1,57 0,00 -35,10 Hektaş 10,05 0,80 43,57 HUB Girişim Sermayesi 1,29 1,57 8,40 Hürriyet Gzt. 1,31 -2,96 -2,24 ICBC Turkey Bank 5,13 -1,54 12,50 İdealist GMYO 2,15 0,00 5,39 İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,14 0,88 -41,84 İhlas Gazetecilik 0,75 0,00 -36,44 İhlas Holding 0,36 0,00 -32,08 İhlas Yayın Holding 0,37 0,00 -27,45 İndeks Bilgisayar 8,03 -3,25 -21,42 Info Yatırım 0,97 -2,02 -17,80 İntema 19,00 -0,89 -21,94 İpek Doğal Enerji 6,50 -1,66 21,04 İskenderun Demir Çelik 8,39 -1,18 71,98(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

