Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,06 0,00 -17,83 Acıpayam Selüloz 2,37 0,00 -10,57 Adana Çimento (A) 6,29 -1,41 4,83 Adana Çimento (B) 4,42 -0,45 4,74 Adana Çimento (C) 1,03 -0,96 22,62 Adel Kalemcilik 15,67 1,30 0,93 Adese Alışveriş Ticaret 1,90 0,00 -4,52 Afyon Çimento 5,32 -3,10 -31,62 Ak Enerji 0,72 -1,37 -20,88 Akbank 8,03 -4,63 -14,97 Akçansa 9,20 -6,69 -10,13 Akdenız Güvenlık Hız. 2,91 -1,02 -50,93 Akfen GMYO 1,69 -1,74 -29,88 Akın Tekstil 9,25 3,58 -34,44 Akiş GMYO 2,98 -0,67 0,12 Akmerkez GMYO 18,00 -3,28 -8,64 Aksa 11,54 -1,79 -3,71 Aksa Enerji 4,06 1,75 -1,69 Aksigorta 3,95 -4,59 30,24 Aksu Enerji 6,31 -6,10 19,07 Alarko Carrıer 43,50 -1,45 -24,38 Alarko GMYO 42,40 0,00 -13,82 Alarko Holding 4,77 -1,65 -34,30 Albaraka Türk 1,36 -4,90 -9,55 Alcatel Lucent Teletaş 5,46 0,00 -31,58 Alkim Kağıt 3,57 -4,03 -22,99 Alkim Kimya 20,16 -1,08 -14,97 Altınyağ 0,66 -2,94 -44,82 Altınyunus Çeşme 4,65 -2,52 -7,92 Anadolu Cam 2,56 -3,40 0,28 Anadolu Efes 25,20 -0,87 5,84 Anadolu Grubu Holding 22,50 2,74 -5,06 Anadolu Hayat Emek. 8,15 3,03 4,26 Anadolu Isuzu 10,24 -5,45 12,53 Anadolu Sigorta 4,49 1,35 49,11 Anel Elektrik 2,36 -4,84 -37,40 Anel Telekom 0,43 0,00 -14,00 Arçelik 16,62 -1,42 -19,99 Arena Bilgisayar 3,79 -0,26 -10,40 Armada Bilgisayar 7,81 3,72 15,19 Arsan Tekstil 1,96 -2,97 12,00 Artı Yatırım Holding 1,60 -0,62 70,21 Aselsan 23,60 -25,79 Aslan Çimento 30,76 -1,91 -19,48 Ata GMYO 4,01 0,00 -16,28 Atakule GMYO 1,85 -0,54 -9,76 Atlantik Petrol Ürünleri 1,04 -3,70 -25,18 Atlantis Yatırım Holding 0,44 10,00 -10,20 Atlas Yat. Ort. 0,86 -2,27 -12,24 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,94 -0,35 -4,31 Avrasya GMYO 1,21 -0,82 -23,42 Avrasya Petrol ve Tur. 1,21 -1,63 -27,98 Avrasya Stratejik GMYF 1.074,90 0,04 Avrupa Yatırım Holding 1,94 -5,37 6,01 Ayen Enerji 3,61 -8,14 -25,26 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,71 0,59 Aygaz 12,11 1,09 -16,46 Bagfaş 7,02 -3,31 -33,14 Bak Ambalaj 5,84 1,57 13,62 Balatacılar Balatacılık 0,48 0,00 -14,29 Bantaş Ambalaj 2,33 7,37 -43,03 Banvit 12,67 -2,99 -40,85 Baştaş Başkent Çimento 2,59 1,57 9,43 Batı Çimento 6,64 -0,90 -32,79 Batısöke Çimento 1,35 0,00 -24,16 Bera Holding 2,00 -1,96 -35,48 Berkosan Yalıtım 1,90 -3,06 -14,80 Beşiktaş Futbol Yat. 2,25 -4,26 -44,99 Beyaz Filo 19,00 2,70 -74,31 Bilici Yatırım 1,50 -3,85 -2,00 Bim Mağazalar 69,25 -0,86 -11,33 Bimeks 0,15 -6,25 -46,43 Birko Mensucat 0,39 -2,50 -4,88 Birlik Mensucat 1,17 -3,31 -17,02 Bizim Mağazaları 6,22 -1,27 -19,22 Bolu Çimento 6,74 -1,89 25,28 Bomonti Elektrik 0,73 -1,35 -32,41 Borusan Mannesmann 9,14 -2,77 -17,24 Borusan Yat. Paz. 40,36 -0,20 -6,46 Bosch Fren Sistemleri 157,00 0,96 -14,29 Bossa 5,64 -3,26 39,26 Boyner Perakende Yat. 7,63 -1,17 -16,88 Brisa 6,32 -1,10 -13,07 Burçelik 2,99 -1,64 -22,34 Burçelik Vana 1,49 -0,67 -14,86 Bursa Çimento 5,29 -0,56 0,76 Carrefoursa 4,67 -3,51 -16,31 Coca Cola İçecek 35,64 -3,31 6,41 Cosmos Yat. Holding 1,10 -0,90 -5,98 Credıtwest Faktorıng 1,13 -1,74 1,37 Çelebi 37,50 -2,50 10,07 Çelik Halat 7,03 -3,57 87,98 Çemaş Döküm 2,80 0,36 51,35 Çemtaş 5,25 -2,23 28,68 Çimbeton 32,60 -3,83 -11,70 Çimentaş 9,21 0,11 -20,53 Çimsa 11,20 -2,44 -15,12 Çuhadaroğlu Metal 2,13 -0,47 -27,30 Dagi Giyim 1,34 -3,60 -40,97 Dagi Yatırım Holding 1,25 -2,34 -12,59 Dardanel 1,37 -1,44 -29,74 Datagate Bilgisayar 5,39 -3,23 -44,55 Demısaş Döküm 2,34 -3,31 27,87 Denge Holding 2,58 -6,52 36,36 Deniz GMYO 3,10 -2,52 14,81 Denizbank 5,35 -4,63 45,78 Denizli Cam 11,53 2,49 -2,86 Derimod 8,14 -1,45 8,39 Desa Deri 1,20 5,26 18,81 Despec Bilgisayar 2,50 -1,57 -30,36 Deva Holding 3,82 -4,26 -12,79 Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 -1,25 -32,48 Ditaş Doğan 5,45 -1,27 -9,11 DO-CO 256,80 0,08 22,17 Doğan Burda 2,82 1,44 -15,06 Doğan Gazetecilik 5,69 0,18 106,16 Doğan Holding 0,94 -3,09 8,05 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,69 -5,59 -53,57 Doğusan 2,52 -1,95 72,60 Doğuş GMYO 2,74 -0,72 -15,43 Doğuş Otomotiv 7,21 -2,30 -4,36 Döktaş Dökümcülük 10,90 1,87 -0,91 Duran Doğan Basım 4,23 -1,86 12,20 Dyo Boya 5,00 -0,40 -34,30 Eczacıbaşı İlaç 3,43 -3,92 -17,95 Eczacıbaşı Yatırım 8,07 -4,27 -19,54 Edip Gayrimenkul 0,81 -1,22 -31,36 Ege Endüstri 308,90 -1,72 2,99 Ege Gübre 24,40 -1,45 -4,39 Ege Profil 9,52 1,28 -4,61 Ege Seramik 3,09 -0,96 -32,83 Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,42 0,00 -10,64 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 0,00 -35,00 Egeplast 5,70 0,18 21,79 Ekiz Kimya 0,47 2,17 -17,54 Emek Elektrik 1,19 -1,65 -25,16 Eminiş Ambalaj 3,19 0,63 -31,25 Emlak Konut GMYO 2,07 -3,47 -20,31 Enerjisa Enerji 6,59 -0,60 Enka İnşaat 4,46 -2,19 -17,74 Erbosan 67,50 0,00 -14,89 Ereğli Demir Çelik 11,23 -3,27 20,24 Ersu Gıda 0,98 -2,97 -25,19 Escort Teknoloji 0,61 -3,17 -51,59 Etiler Gıda 3,62 -1,63 -22,81 Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 -2,78 -38,05 Euro Trend Yat. Ort. 0,61 -1,61 -36,46 Euro Yat. Ort. 0,58 -3,33 -32,56 Euro Yatırım Holding 0,56 -3,45 -8,20 Fenerbahçe Futbol 40,64 -5,80 18,48 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,04 -5,26 -63,50 F-M İzmit Piston 14,32 2,21 14,29 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,24 -0,93 -13,82 Ford Otosan 64,00 -2,81 10,26 Formet Çelik Kapı 7,21 -1,77 Frigo Pak Gıda 1,65 0,00 73,68 Galatasaray Sportif 1,90 -2,56 -9,42 Garanti Bankası 8,91 -6,01 -13,30 Garanti Faktoring 2,29 -1,29 -29,75 Garanti Yat. Ort. 0,67 -5,63 -10,67 Gedik Y. Men. Değ. 2,68 0,00 6,35 Gedik Yatırım Holding 1,48 -0,67 7,25 Gediz Ambalaj 3,21 -2,43 -11,20 Gentaş 1,88 -1,54 16,04 Gersan Elektrik 4,60 -7,26 -2,34 Global Men. Değ. 0,62 8,77 37,78 Global Yat. Holding 3,73 -1,32 3,32 Good-Year 3,27 -4,11 -21,36 Göltaş Çimento 47,00 -3,05 -28,02 Gözde Girişim 3,06 -2,24 -45,94 GSD Denizcilik 1,15 -3,36 -14,81 GSD Holding 0,71 -6,58 -1,39 Gübre Fabrik. 3,19 -4,49 -24,59 Güler Yat. Holding 1,24 -2,36 6,90 Güneş Sigorta 1,51 -0,66 -8,48 Halk GMYO 0,80 -1,23 -16,24 Halk Sigorta 1,39 0,00 -14,20 Hatay Tekstil 4,02 2,03 -19,11 Hedef Girişim 1,57 0,00 -35,10 Hektaş 9,93 -1,19 41,86 HUB Girişim Sermayesi 1,28 -0,78 7,56 Hürriyet Gzt. 1,27 -3,05 -5,22 ICBC Turkey Bank 5,01 -2,34 9,87 İdealist GMYO 2,10 -2,33 2,94 İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,13 -0,88 -42,35 İhlas Gazetecilik 0,85 13,33 -27,97 İhlas Holding 0,36 0,00 -32,08 İhlas Yayın Holding 0,38 2,70 -25,49 İndeks Bilgisayar 7,63 -4,98 -25,34 Info Yatırım 0,95 -2,06 -19,49 İntema 18,60 -2,11 -23,58 İpek Doğal Enerji 6,70 3,08 24,77 İskenderun Demir Çelik 8,12 -3,22 66,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

