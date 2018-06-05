Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,06 0,00 -17,83 Acıpayam Selüloz 2,33 0,43 -12,08 Adana Çimento (A) 6,21 -1,58 3,50 Adana Çimento (B) 4,42 -1,34 4,74 Adana Çimento (C) 1,00 -0,99 19,05 Adel Kalemcilik 15,25 -1,10 -1,77 Adese Alışveriş Ticaret 2,09 0,97 5,03 Afyon Çimento 5,18 -1,52 -33,42 Ak Enerji 0,71 -1,39 -21,98 Akbank 7,56 -2,45 -19,95 Akçansa 9,42 -0,84 -7,98 Akdenız Güvenlık Hız. 2,78 -2,46 -53,12 Akfen GMYO 1,65 -2,37 -31,54 Akın Tekstil 8,85 0,34 -37,28 Akiş GMYO 2,94 -1,01 -1,23 Akmerkez GMYO 17,60 -2,22 -10,67 Aksa 11,63 -0,43 -2,95 Aksa Enerji 3,83 -1,79 -7,26 Aksigorta 3,85 -1,79 26,94 Aksu Enerji 6,13 -0,16 15,67 Alarko Carrıer 41,82 -1,37 -27,30 Alarko GMYO 41,60 -1,61 -15,45 Alarko Holding 4,60 -1,29 -36,64 Albaraka Türk 1,31 -3,68 -12,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,18 -1,71 -35,09 Alkim Kağıt 3,68 -1,08 -20,62 Alkim Kimya 19,35 -0,92 -18,39 Altınyağ 0,66 -1,49 -44,82 Altınyunus Çeşme 4,64 -1,28 -8,12 Anadolu Cam 2,72 0,74 6,54 Anadolu Efes 24,30 0,08 2,06 Anadolu Grubu Holding 22,40 -0,27 -5,05 Anadolu Hayat Emek. 8,11 0,25 3,75 Anadolu Isuzu 9,64 -1,73 5,93 Anadolu Sigorta 4,37 -0,23 45,12 Anel Elektrik 2,40 2,13 -36,34 Anel Telekom 0,42 0,00 -16,00 Arçelik 15,56 -2,26 -25,09 Arena Bilgisayar 3,50 -2,78 -17,26 Armada Bilgisayar 7,23 -3,47 6,64 Arsan Tekstil 1,91 0,53 9,14 Artı Yatırım Holding 1,59 1,27 69,15 Aselsan 23,60 -25,79 Aslan Çimento 30,42 -0,52 -20,37 Ata GMYO 4,04 -0,98 -15,66 Atakule GMYO 1,87 0,00 -8,78 Atlantik Petrol Ürünleri 0,98 -2,00 -29,50 Atlantis Yatırım Holding 0,37 -2,63 -24,49 Atlas Yat. Ort. 0,85 0,00 -13,27 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,80 -4,93 -10,75 Avrasya GMYO 1,18 0,00 -25,32 Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 -2,48 -29,76 Avrasya Stratejik GMYF 1.077,20 0,05 Avrupa Yatırım Holding 2,04 1,49 11,48 Ayen Enerji 3,81 7,32 -21,12 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,80 -3,23 9,87 Aygaz 11,21 0,09 -22,67 Bagfaş 6,80 -1,31 -35,24 Bak Ambalaj 5,84 -1,52 13,62 Balatacılar Balatacılık 0,46 -4,17 -17,86 Bantaş Ambalaj 2,19 2,34 -46,45 Banvit 11,97 -2,29 -44,12 Baştaş Başkent Çimento 2,54 0,00 7,32 Batı Çimento 6,64 -1,34 -32,79 Batısöke Çimento 1,34 0,00 -24,72 Bera Holding 1,97 0,00 -36,45 Berkosan Yalıtım 1,87 1,08 -16,14 Beşiktaş Futbol Yat. 2,24 -0,44 -45,23 Beyaz Filo 19,55 0,31 -73,56 Bilici Yatırım 1,45 2,11 -5,26 Bim Mağazalar 66,85 -0,96 -14,40 Bimeks 0,15 -11,76 -46,43 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,17 0,00 -17,02 Bizim Mağazaları 5,90 -0,84 -23,38 Bolu Çimento 6,67 -2,91 23,98 Bomonti Elektrik 0,73 -1,35 -32,41 Borusan Mannesmann 8,86 -2,10 -19,77 Borusan Yat. Paz. 39,80 0,25 -7,76 Bosch Fren Sistemleri 151,20 -0,92 -17,46 Bossa 5,52 -0,90 36,30 Boyner Perakende Yat. 7,81 -1,14 -14,92 Brisa 6,17 0,00 -15,13 Burçelik 3,01 -2,27 -21,82 Burçelik Vana 1,55 0,00 -11,43 Bursa Çimento 5,10 -1,16 -2,86 Carrefoursa 4,63 -0,22 -17,03 Coca Cola İçecek 36,30 0,33 8,38 Cosmos Yat. Holding 1,14 -1,72 -2,56 Credıtwest Faktorıng 1,14 0,00 2,26 Çelebi 36,46 -1,46 7,01 Çelik Halat 7,10 -0,70 89,85 Çemaş Döküm 2,24 -0,44 21,08 Çemtaş 5,10 -3,41 25,00 Çimbeton 33,00 -1,20 -10,62 Çimentaş 9,11 -0,55 -21,40 Çimsa 11,25 -0,88 -14,74 Çuhadaroğlu Metal 2,04 -2,86 -30,38 Dagi Giyim 1,28 -0,78 -43,61 Dagi Yatırım Holding 1,24 -0,80 -13,29 Dardanel 1,35 -1,46 -30,77 Datagate Bilgisayar 4,82 -4,55 -50,42 Demısaş Döküm 2,28 -3,39 24,59 Denge Holding 2,56 -4,48 35,31 Deniz GMYO 2,83 -3,08 4,81 Denizbank 4,96 -2,94 35,15 Denizli Cam 11,21 -0,36 -5,56 Derimod 8,99 12,80 19,71 Desa Deri 1,17 -2,50 15,84 Despec Bilgisayar 2,44 -1,61 -32,03 Deva Holding 3,73 -1,06 -14,84 Diriteks Diriliş Tekstil 0,76 0,00 -35,04 Ditaş Doğan 5,25 -2,23 -12,44 DO-CO 269,00 0,94 27,97 Doğan Burda 2,72 -1,09 -18,07 Doğan Gazetecilik 5,65 -0,88 104,71 Doğan Holding 0,95 -4,04 9,20 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,62 -2,99 -55,49 Doğusan 2,67 3,49 82,88 Doğuş GMYO 2,93 3,53 -9,57 Doğuş Otomotiv 7,03 -3,17 -6,75 Döktaş Dökümcülük 10,10 -5,70 -8,18 Duran Doğan Basım 3,76 -5,76 -0,27 Dyo Boya 4,93 0,00 -35,22 Eczacıbaşı İlaç 3,37 -2,32 -19,38 Eczacıbaşı Yatırım 8,40 -0,47 -16,25 Edip Gayrimenkul 0,78 0,00 -33,90 Ege Endüstri 300,10 -2,37 0,06 Ege Gübre 24,08 -1,71 -5,65 Ege Profil 9,07 -1,52 -9,12 Ege Seramik 2,90 -0,92 -33,66 Egeli & Co Tarım Girişim 0,53 -23,19 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,39 -7,14 -17,02 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 8,33 -35,00 Egeplast 5,46 -2,50 16,67 Ekiz Kimya 0,46 -2,13 -19,30 Emek Elektrik 1,18 -2,48 -25,79 Eminiş Ambalaj 3,14 -0,95 -32,33 Emlak Konut GMYO 1,97 -3,90 -24,16 Enerjisa Enerji 6,47 -0,31 Enka İnşaat 4,37 -2,02 -19,40 Erbosan 65,15 -1,73 -17,86 Ereğli Demir Çelik 11,22 -0,71 20,13 Ersu Gıda 0,96 -4,95 -26,72 Escort Teknoloji 0,57 -3,39 -54,76 Etiler Gıda 3,65 -1,35 -22,17 Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 -2,82 -38,94 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 3,28 -34,37 Euro Yat. Ort. 0,60 1,69 -30,23 Euro Yatırım Holding 0,55 -3,51 -9,84 Fenerbahçe Futbol 40,06 -5,52 16,79 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,10 19,84 -55,83 F-M İzmit Piston 13,83 -1,21 10,38 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,19 -2,10 -14,84 Ford Otosan 65,00 -1,66 11,98 Formet Çelik Kapı 7,44 0,95 Frigo Pak Gıda 1,65 1,85 73,68 Galatasaray Sportif 1,82 -1,62 -13,23 Garanti Bankası 8,39 -1,76 -18,36 Garanti Faktoring 2,27 -1,30 -30,37 Garanti Yat. Ort. 0,62 -1,59 -15,57 Gedik Y. Men. Değ. 2,70 0,00 7,14 Gedik Yatırım Holding 1,47 -0,68 6,52 Gediz Ambalaj 3,17 -0,94 -12,31 Gentaş 1,99 -3,40 22,83 Gersan Elektrik 4,57 -5,38 -2,97 Global Men. Değ. 0,56 -8,20 24,44 Global Yat. Holding 3,72 -2,11 3,05 Good-Year 3,23 -0,92 -22,32 Göltaş Çimento 45,16 -2,25 -30,84 Gözde Girişim 2,82 -4,08 -50,18 GSD Denizcilik 1,09 -0,91 -19,26 GSD Holding 0,68 -2,86 -5,56 Gübre Fabrik. 3,15 1,29 -25,53 Güler Yat. Holding 1,21 -1,63 4,31 Güneş Sigorta 1,48 -1,99 -10,30 Halk GMYO 0,77 -1,28 -19,38 Halk Sigorta 1,37 0,00 -15,43 Hatay Tekstil 3,86 -2,03 -22,33 Hedef Girişim 1,58 3,27 -34,69 Hektaş 9,82 0,00 40,29 HUB Girişim 1,28 0,00 7,56 Hürriyet Gzt. 1,27 -0,78 -5,22 ICBC Turkey Bank 5,00 -4,58 9,65 İdealist GMYO 2,05 -0,97 0,49 İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,08 -0,92 -44,90 İhlas Gazetecilik 0,76 -5,00 -35,59 İhlas Holding 0,34 0,00 -35,85 İhlas Yayın Holding 0,36 -2,70 -29,41 İndeks Bilgisayar 7,38 -1,60 -27,78 Info Yatırım 0,96 2,13 -18,64 İntema 18,88 0,69 -22,43 İpek Doğal Enerji 7,49 -3,85 39,48 İskenderun Demir Çelik 7,43 -3,88 52,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

