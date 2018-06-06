Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,04 -1,89 -19,38 Acıpayam Selüloz 2,30 -1,29 -13,21 Adana Çimento (A) 6,12 -1,45 2,00 Adana Çimento (B) 4,34 -1,81 2,84 Adana Çimento (C) 0,97 -3,00 15,48 Adel Kalemcilik 14,08 -7,67 -9,31 Adese Alışveriş Ticaret 2,12 1,44 6,53 Afyon Çimento 5,11 -1,35 -34,32 Ak Enerji 0,70 -1,41 -23,08 Akbank 7,45 -1,46 -21,11 Akçansa 9,16 -2,76 -10,52 Akdenız Güvenlık Hız. 2,69 -3,24 -54,64 Akfen GMYO 1,65 0,00 -31,54 Akın Tekstil 8,73 -1,36 -38,13 Akiş GMYO 2,91 -1,02 -2,23 Akmerkez GMYO 17,34 -1,48 -11,99 Aksa 11,44 -1,63 -4,54 Aksa Enerji 3,83 0,00 -7,26 Aksigorta 3,69 -4,16 21,67 Aksu Enerji 5,81 -5,22 9,63 Alarko Carrıer 41,14 -1,63 -28,48 Alarko GMYO 41,00 -1,44 -16,67 Alarko Holding 4,60 0,00 -36,64 Albaraka Türk 1,30 -0,76 -13,54 Alcatel Lucent Teletaş 5,10 -1,54 -36,09 Alkim Kağıt 3,60 -2,17 -22,34 Alkim Kimya 19,17 -0,93 -19,15 Altınyağ 0,68 3,03 -43,15 Altınyunus Çeşme 4,60 -0,86 -8,91 Anadolu Cam 2,84 4,41 11,24 Anadolu Efes 23,70 -2,47 -0,46 Anadolu Grubu Holding 22,42 0,09 -4,96 Anadolu Hayat Emek. 7,92 -2,34 1,32 Anadolu Isuzu 9,39 -2,59 3,19 Anadolu Sigorta 4,32 -1,14 43,46 Anel Elektrik 2,31 -3,75 -38,73 Anel Telekom 0,42 0,00 -16,00 Arçelik 15,01 -3,53 -27,74 Arena Bilgisayar 3,40 -2,86 -19,62 Armada Bilgisayar 7,04 -2,63 3,83 Arsan Tekstil 1,94 1,57 10,86 Artı Yatırım Holding 1,57 -1,26 67,02 Aselsan 23,60 -25,79 Aslan Çimento 29,80 -2,04 -21,99 Ata GMYO 3,97 -1,73 -17,12 Atakule GMYO 1,88 0,53 -8,29 Atlantik Petrol Ürünleri 0,97 -1,02 -30,22 Atlantis Yatırım Holding 0,39 5,41 -20,41 Atlas Yat. Ort. 0,84 -1,18 -14,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,40 3,80 -7,36 Avrasya GMYO 1,16 -1,69 -26,58 Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 0,00 -29,76 Avrasya Stratejik GMYF 1.077,60 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,05 0,49 12,02 Ayen Enerji 3,84 0,79 -20,50 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,94 7,78 18,41 Aygaz 10,70 -4,55 -26,18 Bagfaş 6,73 -1,03 -35,90 Bak Ambalaj 5,86 0,34 14,01 Balatacılar Balatacılık 0,46 0,00 -17,86 Bantaş Ambalaj 2,14 -2,28 -47,68 Banvit 11,61 -3,01 -45,80 Baştaş Başkent Çimento 2,52 -0,79 6,47 Batı Çimento 6,74 1,51 -31,78 Batısöke Çimento 1,31 -2,24 -26,40 Bera Holding 1,97 0,00 -36,45 Berkosan Yalıtım 1,84 -1,60 -17,49 Beşiktaş Futbol Yat. 2,21 -1,34 -45,97 Beyaz Filo 18,50 -5,37 -74,98 Bilici Yatırım 1,40 -3,45 -8,53 Bim Mağazalar 65,05 -1,06 -15,32 Bimeks 0,15 0,00 -46,43 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,15 -1,71 -18,44 Bizim Mağazaları 5,75 -2,54 -25,32 Bolu Çimento 6,40 -4,05 18,96 Bomonti Elektrik 0,72 -1,37 -33,33 Borusan Mannesmann 8,72 -1,58 -21,04 Borusan Yat. Paz. 39,00 -2,01 -9,61 Bosch Fren Sistemleri 150,40 -0,53 -17,90 Bossa 5,41 -1,99 33,58 Boyner Perakende Yat. 7,78 -0,38 -15,25 Brisa 6,14 -0,49 -15,54 Burçelik 2,97 -1,33 -22,86 Burçelik Vana 1,49 -3,87 -14,86 Bursa Çimento 5,01 -1,76 -4,57 Carrefoursa 4,59 -0,86 -17,74 Coca Cola İçecek 35,00 -3,58 4,50 Cosmos Yat. Holding 1,15 0,88 -1,71 Credıtwest Faktorıng 1,13 -0,88 1,37 Çelebi 35,64 -2,25 4,61 Çelik Halat 7,07 -0,42 89,05 Çemaş Döküm 2,20 -1,79 18,92 Çemtaş 5,05 -0,98 23,77 Çimbeton 32,28 -2,18 -12,57 Çimentaş 8,96 -1,65 -22,69 Çimsa 10,98 -2,40 -16,78 Çuhadaroğlu Metal 2,01 -1,47 -31,40 Dagi Giyim 1,26 -1,56 -44,49 Dagi Yatırım Holding 1,23 -0,81 -13,99 Dardanel 1,36 0,74 -30,26 Datagate Bilgisayar 4,65 -3,53 -52,16 Demısaş Döküm 2,28 0,00 24,59 Denge Holding 2,51 -1,95 32,66 Deniz GMYO 2,75 -2,83 1,85 Denizbank 4,94 -0,40 34,60 Denizli Cam 11,55 3,03 -2,70 Derimod 10,26 14,13 36,62 Desa Deri 1,17 0,00 15,84 Despec Bilgisayar 2,43 -0,41 -32,31 Deva Holding 3,73 0,00 -14,84 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 -3,95 -37,61 Ditaş Doğan 5,06 -3,62 -15,61 DO-CO 267,90 -0,41 27,45 Doğan Burda 2,71 -0,37 -18,37 Doğan Gazetecilik 5,77 2,12 109,06 Doğan Holding 0,96 1,05 10,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,57 -3,09 -56,87 Doğusan 2,62 -1,87 79,45 Doğuş GMYO 2,97 1,37 -8,33 Doğuş Otomotiv 6,97 -0,85 -7,55 Döktaş Dökümcülük 9,31 -7,82 -15,36 Duran Doğan Basım 3,54 -5,85 -6,10 Dyo Boya 4,93 0,00 -35,22 Eczacıbaşı İlaç 3,37 0,00 -19,38 Eczacıbaşı Yatırım 8,35 -0,60 -16,75 Edip Gayrimenkul 0,77 -1,28 -34,75 Ege Endüstri 299,00 -0,37 -0,31 Ege Gübre 23,44 -2,66 -8,15 Ege Profil 8,93 -1,54 -10,52 Ege Seramik 2,84 -2,07 -35,03 Egeli & Co Tarım Girişim 0,43 -18,87 -37,68 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,37 -5,13 -21,28 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 -7,69 -40,00 Egeplast 5,19 -4,95 10,90 Ekiz Kimya 0,45 -2,17 -21,05 Emek Elektrik 1,18 0,00 -25,79 Eminiş Ambalaj 3,10 -1,27 -33,19 Emlak Konut GMYO 1,93 -2,03 -25,70 Enerjisa Enerji 6,43 -0,62 Enka İnşaat 4,27 -2,29 -21,25 Erbosan 64,70 -0,69 -18,42 Ereğli Demir Çelik 11,00 -1,96 17,78 Ersu Gıda 0,97 1,04 -25,95 Escort Teknoloji 0,57 0,00 -54,76 Etiler Gıda 3,59 -1,64 -23,45 Euro Kapital Yat. Ort. 0,68 -1,45 -39,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 1,59 -33,33 Euro Yat. Ort. 0,63 5,00 -26,74 Euro Yatırım Holding 0,56 1,82 -8,20 Fenerbahçe Futbol 38,60 -3,64 12,54 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,32 20,00 -46,99 F-M İzmit Piston 13,81 -0,14 10,22 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,16 -0,72 -15,45 Ford Otosan 63,80 -1,85 9,91 Formet Çelik Kapı 7,35 -1,21 Frigo Pak Gıda 1,65 0,00 73,68 Galatasaray Sportif 1,76 -3,30 -16,09 Garanti Bankası 8,50 1,31 -17,29 Garanti Faktoring 2,20 -3,08 -32,52 Garanti Yat. Ort. 0,62 0,00 -15,57 Gedik Y. Men. Değ. 2,69 -0,37 6,75 Gedik Yatırım Holding 1,47 0,00 6,52 Gediz Ambalaj 3,13 -1,26 -13,42 Gentaş 2,12 6,53 30,86 Gersan Elektrik 4,35 -4,81 -7,64 Global Men. Değ. 0,54 -3,57 20,00 Global Yat. Holding 3,88 4,30 7,48 Good-Year 3,19 -1,24 -23,28 Göltaş Çimento 44,44 -1,59 -31,94 Gözde Girişim 2,75 -2,48 -51,41 GSD Denizcilik 1,09 0,00 -19,26 GSD Holding 0,66 -2,94 -8,33 Gübre Fabrik. 3,26 3,49 -22,93 Güler Yat. Holding 1,21 0,00 4,31 Güneş Sigorta 1,46 -1,35 -11,52 Halk GMYO 0,76 -1,30 -20,42 Halk Sigorta 1,37 0,00 -15,43 Hatay Tekstil 3,81 -1,30 -23,34 Hedef Girişim 1,54 -2,53 -36,34 Hektaş 9,84 0,20 40,57 HUB Girişim 1,27 -0,78 6,72 Hürriyet Gzt. 1,29 1,57 -3,73 ICBC Turkey Bank 5,00 0,00 9,65 İdealist GMYO 2,03 -0,98 -0,49 İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,07 -0,93 -45,41 İhlas Gazetecilik 0,77 1,32 -34,75 İhlas Holding 0,35 2,94 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,35 -2,78 -31,37 İndeks Bilgisayar 7,54 2,17 -26,22 Info Yatırım 0,97 1,04 -17,80 İntema 18,64 -1,27 -23,42 İpek Doğal Enerji 7,67 2,40 42,83 İskenderun Demir Çelik 7,45 0,27 52,71(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

