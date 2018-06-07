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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 18:44 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,94 -9,62 -27,13 Acıpayam Selüloz 2,34 1,74 -11,70 Adana Çimento (A) 6,20 1,31 3,33 Adana Çimento (B) 4,37 0,69 3,55 Adana Çimento (C) 0,99 2,06 17,86 Adel Kalemcilik 14,14 0,43 -8,92 Adese Alışveriş Ticaret 2,18 2,83 9,55 Afyon Çimento 5,11 0,00 -34,32 Ak Enerji 0,71 1,43 -21,98 Akbank 7,64 2,55 -19,10 Akçansa 9,21 0,55 -10,03 Akdenız Güvenlık Hız. 2,73 1,49 -53,96 Akfen GMYO 1,64 -0,61 -31,95 Akın Tekstil 8,72 -0,11 -38,20 Akiş GMYO 2,93 0,69 -1,56 Akmerkez GMYO 17,70 2,08 -10,16 Aksa 11,50 0,52 -4,04 Aksa Enerji 3,85 0,52 -6,78 Aksigorta 3,78 2,44 24,63 Aksu Enerji 5,85 0,69 10,39 Alarko Carrıer 41,02 -0,29 -28,69 Alarko GMYO 41,20 0,49 -16,26 Alarko Holding 4,62 0,43 -36,36 Albaraka Türk 1,33 2,31 -11,55 Alcatel Lucent Teletaş 5,10 0,00 -36,09 Alkim Kağıt 3,52 -2,22 -24,07 Alkim Kimya 19,05 -0,63 -19,65 Altınyağ 0,68 0,00 -43,15 Altınyunus Çeşme 4,45 -3,26 -11,88 Anadolu Cam 2,86 0,70 12,03 Anadolu Efes 23,80 0,42 -0,04 Anadolu Grubu Holding 22,74 1,43 -3,61 Anadolu Hayat Emek. 7,81 -1,39 -0,09 Anadolu Isuzu 9,30 -0,96 2,20 Anadolu Sigorta 4,30 -0,46 42,80 Anel Elektrik 2,38 3,03 -36,87 Anel Telekom 0,42 0,00 -16,00 Arçelik 15,41 2,66 -25,81 Arena Bilgisayar 3,32 -2,35 -21,51 Armada Bilgisayar 7,09 0,71 4,57 Arsan Tekstil 1,99 2,58 13,71 Artı Yatırım Holding 1,57 0,00 67,02 Aselsan 21,60 -8,47 -32,08 Aslan Çimento 31,30 5,03 -18,06 Ata GMYO 4,04 1,76 -15,66 Atakule GMYO 1,89 0,53 -7,80 Atlantik Petrol Ürünleri 0,96 -1,03 -30,94 Atlantis Yatırım Holding 0,38 -2,56 -22,45 Atlas Yat. Ort. 0,86 2,38 -12,24 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,30 -0,61 -7,93 Avrasya GMYO 1,16 0,00 -26,58 Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 1,69 -28,57 Avrasya Stratejik GMYF 1.078,00 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,09 1,95 14,21 Ayen Enerji 3,72 -3,12 -22,98 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,98 2,06 20,85 Aygaz 10,88 1,68 -24,94 Bagfaş 6,82 1,34 -35,05 Bak Ambalaj 5,90 0,68 14,79 Balatacılar Balatacılık 0,47 2,17 -16,07 Bantaş Ambalaj 2,15 0,47 -47,43 Banvit 11,63 0,17 -45,70 Baştaş Başkent Çimento 2,50 -0,79 5,63 Batı Çimento 6,78 0,59 -31,38 Batısöke Çimento 1,31 0,00 -26,40 Bera Holding 1,99 1,02 -35,81 Berkosan Yalıtım 1,87 1,63 -16,14 Beşiktaş Futbol Yat. 2,21 0,00 -45,97 Beyaz Filo 18,50 0,00 -74,98 Bilici Yatırım 1,41 0,71 -7,88 Bim Mağazalar 67,85 4,30 -11,67 Bimeks 0,15 0,00 -46,43 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,15 0,00 -18,44 Bizim Mağazaları 5,78 0,52 -24,94 Bolu Çimento 6,40 0,00 18,96 Bomonti Elektrik 0,73 1,39 -32,41 Borusan Mannesmann 8,92 2,29 -19,23 Borusan Yat. Paz. 39,50 1,28 -8,46 Bosch Fren Sistemleri 151,40 0,66 -17,35 Bossa 5,40 -0,18 33,33 Boyner Perakende Yat. 7,80 0,26 -15,03 Brisa 6,04 -1,63 -16,92 Burçelik 2,99 0,67 -22,34 Burçelik Vana 1,46 -2,01 -16,57 Bursa Çimento 5,05 0,80 -3,81 Carrefoursa 4,61 0,44 -17,38 Coca Cola İçecek 35,00 0,00 4,50 Cosmos Yat. Holding 1,15 -1,71 Credıtwest Faktorıng 1,13 0,00 1,37 Çelebi 35,30 -0,95 3,61 Çelik Halat 7,53 6,51 101,35 Çemaş Döküm 2,32 5,45 25,41 Çemtaş 5,16 2,18 26,47 Çimbeton 32,30 0,06 -12,51 Çimentaş 9,15 2,12 -21,05 Çimsa 11,06 0,73 -16,18 Çuhadaroğlu Metal 2,03 1,00 -30,72 Dagi Giyim 1,27 0,79 -44,05 Dagi Yatırım Holding 1,22 -0,81 -14,69 Dardanel 1,36 0,00 -30,26 Datagate Bilgisayar 4,75 2,15 -51,14 Demısaş Döküm 2,34 2,63 27,87 Denge Holding 2,57 2,39 35,84 Deniz GMYO 2,72 -1,09 0,74 Denizbank 4,85 -1,82 32,15 Denizli Cam 11,57 0,17 -2,53 Derimod 9,98 -2,73 32,89 Desa Deri 1,20 2,56 18,81 Despec Bilgisayar 2,46 1,23 -31,48 Deva Holding 3,77 1,07 -13,93 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 1,37 -36,75 Ditaş Doğan 5,21 2,96 -13,11 DO-CO 267,40 -0,19 27,21 Doğan Burda 2,66 -1,85 -19,88 Doğan Gazetecilik 5,78 0,17 109,42 Doğan Holding 0,97 1,04 11,49 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,61 2,55 -55,77 Doğusan 2,65 1,15 81,51 Doğuş GMYO 2,98 0,34 -8,02 Doğuş Otomotiv 7,07 1,43 -6,22 Döktaş Dökümcülük 9,85 5,80 -10,45 Duran Doğan Basım 3,49 -1,41 -7,43 Dyo Boya 5,04 2,23 -33,77 Eczacıbaşı İlaç 3,42 1,48 -18,19 Eczacıbaşı Yatırım 8,47 1,44 -15,55 Edip Gayrimenkul 0,77 0,00 -34,75 Ege Endüstri 293,40 -1,87 -2,17 Ege Gübre 23,80 1,54 -6,74 Ege Profil 9,19 2,91 -7,92 Ege Seramik 2,86 0,70 -34,57 Egeli & Co Tarım Girişim 0,35 -18,60 -49,28 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,36 -2,70 -23,40 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 -40,00 Egeplast 5,04 -2,89 7,69 Ekiz Kimya 0,46 2,22 -19,30 Emek Elektrik 1,19 0,85 -25,16 Eminiş Ambalaj 3,11 0,32 -32,97 Emlak Konut GMYO 1,97 2,07 -24,16 Enerjisa Enerji 6,56 2,02 Enka İnşaat 4,28 0,23 -21,06 Erbosan 65,05 0,54 -17,98 Ereğli Demir Çelik 11,11 1,00 18,96 Ersu Gıda 0,97 0,00 -25,95 Escort Teknoloji 0,58 1,75 -53,97 Etiler Gıda 3,49 -2,79 -25,59 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 4,41 -37,17 Euro Trend Yat. Ort. 0,65 1,56 -32,29 Euro Yat. Ort. 0,65 3,17 -24,42 Euro Yatırım Holding 0,57 1,79 -6,56 Fenerbahçe Futbol 36,78 -4,72 7,23 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,20 -15,30 -55,10 F-M İzmit Piston 13,91 0,72 11,02 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,16 0,00 -15,45 Ford Otosan 63,55 -0,39 9,48 Formet Çelik Kapı 7,15 -2,72 Frigo Pak Gıda 1,65 0,00 73,68 Galatasaray Sportif 1,71 -2,84 -18,48 Garanti Bankası 8,71 2,47 -15,24 Garanti Faktoring 2,23 1,36 -31,60 Garanti Yat. Ort. 0,63 1,61 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,67 -0,74 5,95 Gedik Yatırım Holding 1,46 -0,68 5,80 Gediz Ambalaj 3,13 0,00 -13,42 Gentaş 2,07 -2,36 27,77 Gersan Elektrik 4,36 0,23 -7,43 Global Men. Değ. 0,52 -3,70 15,56 Global Yat. Holding 3,84 -1,03 6,37 Good-Year 3,23 1,25 -22,32 Göltaş Çimento 44,92 1,08 -31,21 Gözde Girişim 2,89 5,09 -48,94 GSD Denizcilik 1,10 0,92 -18,52 GSD Holding 0,66 0,00 -8,33 Gübre Fabrik. 3,34 2,45 -21,04 Güler Yat. Holding 1,21 0,00 4,31 Güneş Sigorta 1,46 0,00 -11,52 Halk GMYO 0,77 1,32 -19,38 Halk Sigorta 1,35 -1,46 -16,67 Hatay Tekstil 3,91 2,62 -21,33 Hedef Girişim 1,54 0,00 -36,34 Hektaş 9,82 -0,20 40,29 HUB Girişim 1,27 0,00 6,72 Hürriyet Gzt. 1,28 -0,78 -4,48 ICBC Turkey Bank 5,01 0,20 9,87 İdealist GMYO 2,02 -0,49 -0,98 İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,09 1,87 -44,39 İhlas Gazetecilik 0,79 2,60 -33,05 İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,35 0,00 -31,37 İndeks Bilgisayar 7,85 4,11 -23,18 Info Yatırım 0,97 0,00 -17,80 İntema 18,88 1,29 -22,43 İpek Doğal Enerji 8,20 6,91 52,70 İskenderun Demir Çelik 7,43 -0,27 52,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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