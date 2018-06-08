Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,88 -6,38 -31,78 Acıpayam Selüloz 2,40 2,56 -9,43 Adana Çimento (A) 6,22 0,32 3,67 Adana Çimento (B) 4,36 -0,23 3,32 Adana Çimento (C) 0,96 -3,03 14,29 Adel Kalemcilik 13,93 -1,49 -10,28 Adese Alışveriş Ticaret 2,39 9,63 20,10 Afyon Çimento 5,01 -1,96 -35,60 Ak Enerji 0,70 -1,41 -23,08 Akbank 7,43 -2,75 -21,32 Akçansa 8,85 -3,91 -13,55 Akdenız Güvenlık Hız. 2,65 -2,93 -55,31 Akfen GMYO 1,61 -1,83 -33,20 Akın Tekstil 8,61 -1,26 -38,98 Akiş GMYO 2,89 -1,37 -2,91 Akmerkez GMYO 17,64 -0,34 -10,47 Aksa 11,19 -2,70 -6,63 Aksa Enerji 3,84 -0,26 -7,02 Aksigorta 3,69 -2,38 21,67 Aksu Enerji 5,70 -2,56 7,56 Alarko Carrıer 40,12 -2,19 -30,25 Alarko GMYO 41,16 -0,10 -16,34 Alarko Holding 4,51 -2,38 -37,88 Albaraka Türk 1,30 -2,26 -13,54 Alcatel Lucent Teletaş 4,92 -3,53 -38,35 Alkim Kağıt 3,43 -2,56 -26,01 Alkim Kimya 18,85 -1,05 -20,50 Altınyağ 0,65 -4,41 -45,66 Altınyunus Çeşme 4,58 2,92 -9,31 Anadolu Cam 2,84 -0,70 11,24 Anadolu Efes 24,24 1,85 1,81 Anadolu Grubu Holding 22,60 -0,62 -4,20 Anadolu Hayat Emek. 7,80 -0,13 -0,22 Anadolu Isuzu 8,96 -3,66 -1,54 Anadolu Sigorta 4,22 -1,86 40,14 Anel Elektrik 2,32 -2,52 -38,46 Anel Telekom 0,41 -2,38 -18,00 Arçelik 15,18 -1,49 -26,92 Arena Bilgisayar 3,12 -6,02 -26,24 Armada Bilgisayar 6,94 -2,12 2,36 Arsan Tekstil 1,93 -3,02 10,29 Artı Yatırım Holding 1,56 -0,64 65,96 Aselsan 21,34 -1,20 -32,89 Aslan Çimento 29,94 -4,35 -21,62 Ata GMYO 4,15 2,72 -13,36 Atakule GMYO 1,87 -1,06 -8,78 Atlantik Petrol Ürünleri 0,95 -1,04 -31,65 Atlantis Yatırım Holding 0,38 0,00 -22,45 Atlas Yat. Ort. 0,84 -2,33 -14,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,90 -2,45 -10,19 Avrasya GMYO 1,14 -1,72 -27,85 Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 -2,50 -30,36 Avrasya Stratejik GMYF 1.078,50 0,05 Avrupa Yatırım Holding 2,22 6,22 21,31 Ayen Enerji 3,53 -5,11 -26,92 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,98 0,00 20,85 Aygaz 10,71 -1,56 -26,12 Bagfaş 6,70 -1,76 -36,19 Bak Ambalaj 5,89 -0,17 14,59 Balatacılar Balatacılık 0,46 -2,13 -17,86 Bantaş Ambalaj 2,12 -1,40 -48,17 Banvit 10,95 -5,85 -48,88 Baştaş Başkent Çimento 2,50 0,00 5,63 Batı Çimento 6,71 -1,03 -32,09 Batısöke Çimento 1,30 -0,76 -26,97 Bera Holding 1,95 -2,01 -37,10 Berkosan Yalıtım 1,82 -2,67 -18,39 Beşiktaş Futbol Yat. 2,14 -3,17 -47,68 Beyaz Filo 17,00 -8,11 -77,01 Bilici Yatırım 1,41 0,00 -7,88 Bim Mağazalar 66,60 -1,84 -13,30 Bimeks 0,15 0,00 -46,43 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,13 -1,74 -19,86 Bizim Mağazaları 5,68 -1,73 -26,23 Bolu Çimento 6,26 -2,19 16,36 Bomonti Elektrik 0,71 -2,74 -34,26 Borusan Mannesmann 8,69 -2,58 -21,31 Borusan Yat. Paz. 38,92 -1,47 -9,80 Bosch Fren Sistemleri 149,60 -1,19 -18,33 Bossa 5,19 -3,89 28,15 Boyner Perakende Yat. 7,75 -0,64 -15,58 Brisa 5,97 -1,16 -17,88 Burçelik 2,94 -1,67 -23,64 Burçelik Vana 1,45 -0,68 -17,14 Bursa Çimento 5,02 -0,59 -4,38 Carrefoursa 4,42 -4,12 -20,79 Coca Cola İçecek 35,12 0,34 4,86 Cosmos Yat. Holding 1,13 -1,74 -3,42 Credıtwest Faktorıng 1,12 -0,88 0,47 Çelebi 35,28 -0,06 3,55 Çelik Halat 7,49 -0,53 100,28 Çemaş Döküm 2,22 -4,31 20,00 Çemtaş 4,94 -4,26 21,08 Çimbeton 32,40 0,31 -12,24 Çimentaş 8,89 -2,84 -23,30 Çimsa 10,88 -1,63 -17,54 Çuhadaroğlu Metal 1,99 -1,97 -32,08 Dagi Giyim 1,27 0,00 -44,05 Dagi Yatırım Holding 1,26 3,28 -11,89 Dardanel 1,34 -1,47 -31,28 Datagate Bilgisayar 4,55 -4,21 -53,19 Demısaş Döküm 2,31 -1,28 26,23 Denge Holding 2,51 -2,33 32,66 Deniz GMYO 2,54 -6,62 -5,93 Denizbank 4,50 -7,22 22,62 Denizli Cam 11,69 1,04 -1,52 Derimod 9,32 -6,61 24,10 Desa Deri 1,14 -5,00 12,87 Despec Bilgisayar 2,40 -2,44 -33,15 Deva Holding 3,81 1,06 -13,01 Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 -5,41 -40,17 Ditaş Doğan 5,07 -2,69 -15,45 DO-CO 263,80 -1,35 25,50 Doğan Burda 2,60 -2,26 -21,69 Doğan Gazetecilik 5,70 -1,38 106,52 Doğan Holding 0,94 -3,09 8,05 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,56 -3,11 -57,14 Doğusan 2,61 -1,51 78,77 Doğuş GMYO 3,05 2,35 -5,86 Doğuş Otomotiv 7,02 -0,71 -6,88 Döktaş Dökümcülük 9,59 -2,64 -12,82 Duran Doğan Basım 3,48 -0,29 -7,69 Dyo Boya 5,02 -0,40 -34,03 Eczacıbaşı İlaç 3,35 -2,05 -19,86 Eczacıbaşı Yatırım 8,38 -1,06 -16,45 Edip Gayrimenkul 0,75 -2,60 -36,44 Ege Endüstri 287,70 -1,94 -4,08 Ege Gübre 23,30 -2,10 -8,70 Ege Profil 9,30 1,20 -6,81 Ege Seramik 2,77 -3,15 -36,63 Egeli & Co Tarım Girişim 0,29 -17,14 -57,97 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,36 0,00 -23,40 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 8,33 -35,00 Egeplast 5,03 -0,20 7,48 Ekiz Kimya 0,46 0,00 -19,30 Emek Elektrik 1,20 0,84 -24,53 Eminiş Ambalaj 3,02 -2,89 -34,91 Emlak Konut GMYO 1,99 1,02 -23,39 Enerjisa Enerji 6,64 1,22 Enka İnşaat 4,21 -1,64 -22,35 Erbosan 63,30 -2,69 -20,19 Ereğli Demir Çelik 10,32 -7,11 10,50 Ersu Gıda 0,95 -2,06 -27,48 Escort Teknoloji 0,59 1,72 -53,17 Etiler Gıda 3,46 -0,86 -26,23 Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 1,41 -36,28 Euro Trend Yat. Ort. 0,68 4,62 -29,17 Euro Yat. Ort. 0,69 6,15 -19,77 Euro Yatırım Holding 0,55 -3,51 -9,84 Fenerbahçe Futbol 35,22 -4,24 2,68 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,85 -5,65 -57,64 F-M İzmit Piston 13,64 -1,94 8,87 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,03 -3,12 -18,09 Ford Otosan 63,00 -0,87 8,54 Formet Çelik Kapı 6,96 -2,66 Frigo Pak Gıda 1,58 -4,24 66,32 Galatasaray Sportif 1,71 0,00 -18,48 Garanti Bankası 8,40 -3,56 -18,26 Garanti Faktoring 2,17 -2,69 -33,44 Garanti Yat. Ort. 0,61 -3,17 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,68 0,37 6,35 Gedik Yatırım Holding 1,46 5,80 Gediz Ambalaj 3,10 -0,96 -14,25 Gentaş 2,11 1,93 30,24 Gersan Elektrik 4,25 -2,52 -9,77 Global Men. Değ. 0,53 1,92 17,78 Global Yat. Holding 3,76 -2,08 4,16 Good-Year 3,19 -1,24 -23,28 Göltaş Çimento 44,00 -2,05 -32,62 Gözde Girişim 2,73 -5,54 -51,77 GSD Denizcilik 1,06 -3,64 -21,48 GSD Holding 0,64 -3,03 -11,11 Gübre Fabrik. 3,30 -1,20 -21,99 Güler Yat. Holding 1,21 0,00 4,31 Güneş Sigorta 1,44 -1,37 -12,73 Halk GMYO 0,75 -2,60 -21,47 Halk Sigorta 1,37 1,48 -15,43 Hatay Tekstil 3,88 -0,77 -21,93 Hedef Girişim 1,56 1,30 -35,51 Hektaş 9,80 -0,20 40,00 HUB Girişim 1,25 -1,57 5,04 Hürriyet Gzt. 1,24 -3,13 -7,46 ICBC Turkey Bank 4,81 -3,99 5,48 İdealist GMYO 1,91 -5,45 -6,37 İhlas Ev Aletleri 0,34 -2,86 -33,33 İhlas Gayrimenkul 1,04 -4,59 -46,94 İhlas Gazetecilik 0,75 -5,06 -36,44 İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,35 0,00 -31,37 İndeks Bilgisayar 7,40 -5,73 -27,59 Info Yatırım 0,97 0,00 -17,80 İntema 18,74 -0,74 -23,01 İpek Doğal Enerji 7,75 -5,49 44,32 İskenderun Demir Çelik 7,18 -3,36 47,17(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

