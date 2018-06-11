Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,84 -4,55 -34,88 Acıpayam Selüloz 2,37 -1,25 -10,57 Adana Çimento (A) 6,32 1,61 5,33 Adana Çimento (B) 4,40 0,92 4,27 Adana Çimento (C) 0,95 -1,04 13,10 Adel Kalemcilik 14,03 0,72 -9,63 Adese Alışveriş Ticaret 2,25 -5,86 13,07 Afyon Çimento 4,95 -1,20 -36,38 Ak Enerji 0,68 -2,86 -25,27 Akbank 7,44 0,13 -21,22 Akçansa 9,07 2,49 -11,40 Akdenız Güvenlık Hız. 2,56 -3,40 -56,83 Akfen GMYO 1,60 -0,62 -33,61 Akın Tekstil 8,55 -0,70 -39,40 Akiş GMYO 2,90 0,35 -2,57 Akmerkez GMYO 17,64 0,00 -10,47 Aksa 11,10 -0,80 -7,38 Aksa Enerji 3,76 -2,08 -8,96 Aksigorta 3,66 -0,81 20,68 Aksu Enerji 5,56 -2,46 4,92 Alarko Carrıer 40,24 0,30 -30,04 Alarko GMYO 40,60 -1,36 -17,48 Alarko Holding 4,52 0,22 -37,74 Albaraka Türk 1,29 -0,77 -14,21 Alcatel Lucent Teletaş 4,85 -1,42 -39,22 Alkim Kağıt 3,41 -0,58 -26,44 Alkim Kimya 18,75 -0,53 -20,92 Altınyağ 0,67 3,08 -43,99 Altınyunus Çeşme 4,48 -2,18 -11,29 Anadolu Cam 2,90 2,11 13,59 Anadolu Efes 24,70 1,90 3,74 Anadolu Grubu Holding 23,20 2,65 -1,66 Anadolu Hayat Emek. 7,72 -1,03 -1,24 Anadolu Isuzu 8,72 -2,68 -4,18 Anadolu Sigorta 4,19 -0,71 39,15 Anel Elektrik 2,28 -1,72 -39,52 Anel Telekom 0,42 2,44 -16,00 Arçelik 15,75 3,75 -24,18 Arena Bilgisayar 3,19 2,24 -24,59 Armada Bilgisayar 7,10 2,31 4,72 Arsan Tekstil 1,89 -2,07 8,00 Artı Yatırım Holding 1,61 3,21 71,28 Aselsan 21,62 1,31 -32,01 Aslan Çimento 30,08 0,47 -21,26 Ata GMYO 4,13 -0,48 -13,78 Atakule GMYO 1,87 0,00 -8,78 Atlantik Petrol Ürünleri 0,96 1,05 -30,94 Atlantis Yatırım Holding 0,38 0,00 -22,45 Atlas Yat. Ort. 0,83 -1,19 -15,31 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,69 -1,32 -11,37 Avrasya GMYO 1,14 0,00 -27,85 Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 -0,85 -30,95 Avrasya Stratejik GMYF 1.079,80 0,12 Avrupa Yatırım Holding 2,66 19,82 45,36 Ayen Enerji 3,43 -2,83 -28,99 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,96 -1,01 19,63 Aygaz 10,75 0,37 -25,84 Bagfaş 6,66 -0,60 -36,57 Bak Ambalaj 5,89 0,00 14,59 Balatacılar Balatacılık 0,46 0,00 -17,86 Bantaş Ambalaj 2,11 -0,47 -48,41 Banvit 10,88 -0,64 -49,21 Baştaş Başkent Çimento 2,41 -3,60 1,82 Batı Çimento 6,69 -0,30 -32,29 Batısöke Çimento 1,30 0,00 -26,97 Bera Holding 1,88 -3,59 -39,35 Berkosan Yalıtım 1,76 -3,30 -21,08 Beşiktaş Futbol Yat. 2,11 -1,40 -48,41 Beyaz Filo 16,00 -5,88 -78,36 Bilici Yatırım 1,43 1,42 -6,57 Bim Mağazalar 66,90 0,45 -12,91 Bimeks 0,14 -6,67 -50,00 Birko Mensucat 0,39 -2,50 -4,88 Birlik Mensucat 1,11 -1,77 -21,28 Bizim Mağazaları 5,67 -0,18 -26,36 Bolu Çimento 6,36 1,60 18,22 Bomonti Elektrik 0,71 0,00 -34,26 Borusan Mannesmann 8,56 -1,50 -22,49 Borusan Yat. Paz. 38,98 0,15 -9,66 Bosch Fren Sistemleri 150,00 0,27 -18,11 Bossa 5,09 -1,93 25,68 Boyner Perakende Yat. 7,83 1,03 -14,71 Brisa 5,97 0,00 -17,88 Burçelik 3,00 2,04 -22,08 Burçelik Vana 1,58 8,97 -9,71 Bursa Çimento 4,96 -1,20 -5,52 Carrefoursa 4,38 -0,90 -21,51 Coca Cola İçecek 35,94 2,33 7,31 Cosmos Yat. Holding 1,13 0,00 -3,42 Credıtwest Faktorıng 1,12 0,00 0,47 Çelebi 34,32 -2,72 0,73 Çelik Halat 7,60 1,47 103,22 Çemaş Döküm 2,11 -4,95 14,05 Çemtaş 4,88 -1,21 19,61 Çimbeton 31,96 -1,36 -13,43 Çimentaş 8,90 0,11 -23,21 Çimsa 10,68 -1,84 -19,06 Çuhadaroğlu Metal 2,03 2,01 -30,72 Dagi Giyim 1,23 -3,15 -45,81 Dagi Yatırım Holding 1,20 -4,76 -16,08 Dardanel 1,33 -0,75 -31,79 Datagate Bilgisayar 4,45 -2,20 -54,22 Demısaş Döküm 2,21 -4,33 20,77 Denge Holding 2,31 -7,97 22,09 Deniz GMYO 2,64 3,94 -2,22 Denizbank 4,62 2,67 25,89 Denizli Cam 11,54 -1,28 -2,78 Derimod 8,91 -4,40 18,64 Desa Deri 1,11 -2,63 9,90 Despec Bilgisayar 2,39 -0,42 -33,43 Deva Holding 3,84 0,79 -12,33 Diriteks Diriliş Tekstil 0,68 -2,86 -41,88 Ditaş Doğan 5,14 1,38 -14,28 DO-CO 258,10 -2,16 22,79 Doğan Burda 2,73 5,00 -17,77 Doğan Gazetecilik 5,70 0,00 106,52 Doğan Holding 0,94 0,00 8,05 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,49 -4,49 -59,07 Doğusan 2,64 1,15 80,82 Doğuş GMYO 2,92 -4,26 -9,88 Doğuş Otomotiv 6,93 -1,28 -8,08 Döktaş Dökümcülük 9,95 3,75 -9,55 Duran Doğan Basım 3,50 0,57 -7,16 Dyo Boya 5,02 0,00 -34,03 Eczacıbaşı İlaç 3,34 -0,30 -20,10 Eczacıbaşı Yatırım 8,36 -0,24 -16,65 Edip Gayrimenkul 0,75 0,00 -36,44 Ege Endüstri 283,00 -1,63 -5,64 Ege Gübre 24,00 3,00 -5,96 Ege Profil 9,54 2,58 -4,41 Ege Seramik 2,75 -0,72 -37,09 Egeli & Co Tarım Girişim 0,29 0,00 -57,97 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,35 -2,78 -25,53 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 -7,69 -40,00 Egeplast 5,06 0,60 8,12 Ekiz Kimya 0,46 0,00 -19,30 Emek Elektrik 1,19 -0,83 -25,16 Eminiş Ambalaj 3,15 4,30 -32,11 Emlak Konut GMYO 1,97 -1,01 -24,16 Enerjisa Enerji 6,58 -0,90 Enka İnşaat 4,29 1,90 -20,88 Erbosan 62,70 -0,95 -20,95 Ereğli Demir Çelik 10,68 3,49 14,35 Ersu Gıda 0,95 0,00 -27,48 Escort Teknoloji 0,57 -3,39 -54,76 Etiler Gıda 3,39 -2,02 -27,72 Euro Kapital Yat. Ort. 0,78 8,33 -30,97 Euro Trend Yat. Ort. 0,69 1,47 -28,13 Euro Yat. Ort. 0,78 13,04 -9,30 Euro Yatırım Holding 0,56 1,82 -8,20 Fenerbahçe Futbol 35,50 0,80 3,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,53 -5,47 -59,96 F-M İzmit Piston 13,69 0,37 9,27 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,92 -2,73 -20,33 Ford Otosan 64,50 2,38 11,12 Formet Çelik Kapı 7,08 1,72 Frigo Pak Gıda 1,60 1,27 68,42 Galatasaray Sportif 1,69 -1,17 -19,43 Garanti Bankası 8,42 0,24 -18,06 Garanti Faktoring 2,17 0,00 -33,44 Garanti Yat. Ort. 0,62 1,64 -15,57 Gedik Y. Men. Değ. 2,70 0,75 7,14 Gedik Yatırım Holding 1,47 0,68 6,52 Gediz Ambalaj 3,14 1,29 -13,14 Gentaş 2,16 2,37 33,32 Gersan Elektrik 4,43 4,24 -5,94 Global Men. Değ. 0,52 -1,89 15,56 Global Yat. Holding 3,76 0,00 4,16 Good-Year 3,16 -0,94 -24,00 Göltaş Çimento 44,00 0,00 -32,62 Gözde Girişim 2,66 -2,56 -53,00 GSD Denizcilik 1,04 -1,89 -22,96 GSD Holding 0,64 0,00 -11,11 Gübre Fabrik. 3,33 0,91 -21,28 Güler Yat. Holding 1,24 2,48 6,90 Güneş Sigorta 1,45 0,69 -12,12 Halk GMYO 0,76 1,33 -20,42 Halk Sigorta 1,38 0,73 -14,81 Hatay Tekstil 3,85 -0,77 -22,54 Hedef Girişim 1,42 4,03 -32,91 Hektaş 9,81 0,10 40,14 HUB Girişim 1,25 0,00 5,04 Hürriyet Gzt. 1,20 -3,23 -10,45 ICBC Turkey Bank 4,60 -4,37 0,88 İdealist GMYO 1,91 0,00 -6,37 İhlas Ev Aletleri 0,34 0,00 -33,33 İhlas Gayrimenkul 0,99 -4,81 -49,49 İhlas Gazetecilik 0,73 -2,67 -38,14 İhlas Holding 0,33 -5,71 -37,74 İhlas Yayın Holding 0,35 0,00 -31,37 İndeks Bilgisayar 7,35 -0,68 -28,08 Info Yatırım 0,98 1,03 -16,95 İntema 22,48 19,96 -7,64 İpek Doğal Enerji 7,86 1,42 46,37 İskenderun Demir Çelik 6,96 -3,06 42,67(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

