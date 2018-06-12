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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 19:33 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,82 -2,38 -36,43 Acıpayam Selüloz 2,37 0,00 -10,57 Adana Çimento (A) 6,38 0,95 6,33 Adana Çimento (B) 4,40 0,00 4,27 Adana Çimento (C) 0,94 -1,05 11,90 Adel Kalemcilik 13,96 -0,50 -10,08 Adese Alışveriş Ticaret 2,18 -3,11 9,55 Afyon Çimento 4,88 -1,41 -37,28 Ak Enerji 0,68 0,00 -25,27 Akbank 7,38 -0,81 -21,85 Akçansa 9,00 -0,77 -12,08 Akdenız Güvenlık Hız. 2,54 -0,78 -57,17 Akfen GMYO 1,57 -1,88 -34,85 Akın Tekstil 8,60 0,58 -39,05 Akiş GMYO 2,85 -1,72 -4,25 Akmerkez GMYO 17,51 -0,74 -11,12 Aksa 10,94 -1,44 -8,71 Aksa Enerji 3,92 4,26 -5,08 Aksigorta 3,70 1,09 22,00 Aksu Enerji 5,46 -1,80 3,03 Alarko Carrıer 40,08 -0,40 -30,32 Alarko GMYO 40,12 -1,18 -18,46 Alarko Holding 4,54 0,44 -37,47 Albaraka Türk 1,28 -0,78 -14,87 Alcatel Lucent Teletaş 4,84 -0,21 -39,35 Alkim Kağıt 3,44 0,88 -25,79 Alkim Kimya 18,90 0,80 -20,29 Altınyağ 0,66 -1,49 -44,82 Altınyunus Çeşme 4,38 -2,23 -13,27 Anadolu Cam 2,84 -2,07 11,24 Anadolu Efes 23,78 -3,72 -0,12 Anadolu Grubu Holding 23,00 -0,86 -2,51 Anadolu Hayat Emek. 7,70 -0,26 -1,49 Anadolu Isuzu 8,48 -2,75 -6,81 Anadolu Sigorta 4,16 -0,72 38,15 Anel Elektrik 2,24 -1,75 -40,58 Anel Telekom 0,42 0,00 -16,00 Arçelik 15,66 -0,57 -24,61 Arena Bilgisayar 3,14 -1,57 -25,77 Armada Bilgisayar 7,03 -0,99 3,69 Arsan Tekstil 1,89 0,00 8,00 Artı Yatırım Holding 1,60 -0,62 70,21 Aselsan 21,26 -1,67 -33,14 Aslan Çimento 29,80 -0,93 -21,99 Ata GMYO 4,12 -0,24 -13,99 Atakule GMYO 1,87 0,00 -8,78 Atlantik Petrol Ürünleri 0,95 -1,04 -31,65 Atlantis Yatırım Holding 0,37 -2,63 -24,49 Atlas Yat. Ort. 0,84 1,20 -14,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,50 -1,21 -12,45 Avrasya GMYO 1,13 -0,88 -28,48 Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 0,86 -30,36 Avrasya Stratejik GMYF 1.080,30 0,05 Avrupa Yatırım Holding 2,88 8,27 57,38 Ayen Enerji 3,65 6,41 -24,43 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,90 -3,06 15,97 Aygaz 10,60 -1,40 -26,87 Bagfaş 6,63 -0,45 -36,86 Bak Ambalaj 5,89 0,00 14,59 Balatacılar Balatacılık 0,41 -10,87 -26,79 Bantaş Ambalaj 2,11 0,00 -48,41 Banvit 10,59 -2,67 -50,56 Baştaş Başkent Çimento 2,50 3,73 5,63 Batı Çimento 6,70 0,15 -32,19 Batısöke Çimento 1,28 -1,54 -28,09 Bera Holding 1,86 -1,06 -40,00 Berkosan Yalıtım 1,70 -3,41 -23,77 Beşiktaş Futbol Yat. 2,07 -1,90 -49,39 Beyaz Filo 18,44 15,25 -75,06 Bilici Yatırım 1,37 -4,20 -10,49 Bim Mağazalar 66,10 -1,20 -13,95 Bimeks 0,15 7,14 -46,43 Birko Mensucat 0,40 2,56 -2,44 Birlik Mensucat 1,09 -1,80 -22,70 Bizim Mağazaları 5,67 0,00 -26,36 Bolu Çimento 6,27 -1,42 16,54 Bomonti Elektrik 0,69 -2,82 -36,11 Borusan Mannesmann 8,56 0,00 -22,49 Borusan Yat. Paz. 36,76 -5,70 -14,81 Bosch Fren Sistemleri 149,40 -0,40 -18,44 Bossa 5,65 11,00 39,51 Boyner Perakende Yat. 7,69 -1,79 -16,23 Brisa 5,95 -0,34 -18,16 Burçelik 3,18 6,00 -17,40 Burçelik Vana 1,55 -1,90 -11,43 Bursa Çimento 4,95 -0,20 -5,71 Carrefoursa 4,37 -0,23 -21,68 Coca Cola İçecek 34,34 -4,45 2,53 Cosmos Yat. Holding 1,13 0,00 -3,42 Credıtwest Faktorıng 1,13 0,89 1,37 Çelebi 31,98 -6,82 -6,14 Çelik Halat 7,54 -0,79 101,62 Çemaş Döküm 2,17 2,84 17,30 Çemtaş 4,80 -1,64 17,65 Çimbeton 31,70 -0,81 -14,14 Çimentaş 8,99 1,01 -22,43 Çimsa 10,77 0,84 -18,38 Çuhadaroğlu Metal 2,03 0,00 -30,72 Dagi Giyim 1,29 4,88 -43,17 Dagi Yatırım Holding 1,20 0,00 -16,08 Dardanel 1,33 0,00 -31,79 Datagate Bilgisayar 4,48 0,67 -53,91 Demısaş Döküm 2,14 -3,17 16,94 Denge Holding 2,21 -4,33 16,81 Deniz GMYO 2,52 -4,55 -6,67 Denizbank 4,57 -1,08 24,52 Denizli Cam 11,36 -1,56 -4,30 Derimod 8,92 0,11 18,77 Desa Deri 1,09 -1,80 7,92 Despec Bilgisayar 2,40 0,42 -33,15 Deva Holding 3,86 0,52 -11,87 Diriteks Diriliş Tekstil 0,67 -1,47 -42,74 Ditaş Doğan 5,08 -1,17 -15,28 DO-CO 269,10 4,26 28,02 Doğan Burda 2,63 -3,66 -20,78 Doğan Gazetecilik 5,71 0,18 106,88 Doğan Holding 0,94 0,00 8,05 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,49 0,00 -59,07 Doğusan 2,67 1,14 82,88 Doğuş GMYO 2,83 -3,08 -12,65 Doğuş Otomotiv 6,93 0,00 -8,08 Döktaş Dökümcülük 10,09 1,41 -8,27 Duran Doğan Basım 3,37 -3,71 -10,61 Dyo Boya 5,00 -0,40 -34,30 Eczacıbaşı İlaç 3,32 -0,60 -20,58 Eczacıbaşı Yatırım 8,32 -0,48 -17,05 Edip Gayrimenkul 0,74 -1,33 -37,29 Ege Endüstri 282,10 -0,32 -5,94 Ege Gübre 23,46 -2,25 -8,07 Ege Profil 9,70 1,68 -2,81 Ege Seramik 2,75 0,00 -37,09 Egeli & Co Tarım Girişim 0,34 17,24 -50,72 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,36 2,86 -23,40 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 8,33 -35,00 Egeplast 5,03 -0,59 7,48 Ekiz Kimya 0,46 0,00 -19,30 Emek Elektrik 1,19 0,00 -25,16 Eminiş Ambalaj 3,13 -0,63 -32,54 Emlak Konut GMYO 1,92 -2,54 -26,08 Enerjisa Enerji 6,51 -1,06 Enka İnşaat 4,15 -3,26 -23,46 Erbosan 62,65 -0,08 -21,01 Ereğli Demir Çelik 10,61 -0,66 13,60 Ersu Gıda 0,95 0,00 -27,48 Escort Teknoloji 0,57 0,00 -54,76 Etiler Gıda 3,55 4,72 -24,31 Euro Kapital Yat. Ort. 0,76 -2,56 -32,74 Euro Trend Yat. Ort. 0,67 -2,90 -30,21 Euro Yat. Ort. 0,79 1,28 -8,14 Euro Yatırım Holding 0,56 0,00 -8,20 Fenerbahçe Futbol 34,68 -2,31 1,11 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,20 -5,97 -62,35 F-M İzmit Piston 13,89 1,46 10,86 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,96 1,02 -19,51 Ford Otosan 65,00 0,78 11,98 Formet Çelik Kapı 7,02 -0,85 Frigo Pak Gıda 1,63 1,87 71,58 Galatasaray Sportif 1,66 -1,78 -20,86 Garanti Bankası 8,37 -0,59 -18,55 Garanti Faktoring 2,17 0,00 -33,44 Garanti Yat. Ort. 0,61 -1,61 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,70 0,00 7,14 Gedik Yatırım Holding 1,47 0,00 6,52 Gediz Ambalaj 3,10 -1,27 -14,25 Gentaş 2,16 0,00 33,32 Gersan Elektrik 4,36 -1,58 -7,43 Global Men. Değ. 0,53 1,92 17,78 Global Yat. Holding 3,67 -2,39 1,66 Good-Year 3,14 -0,63 -24,49 Göltaş Çimento 43,78 -0,50 -32,96 Gözde Girişim 2,58 -3,01 -54,42 GSD Denizcilik 1,03 -0,96 -23,70 GSD Holding 0,64 0,00 -11,11 Gübre Fabrik. 3,31 -0,60 -21,75 Güler Yat. Holding 1,20 -3,23 3,45 Güneş Sigorta 1,46 0,69 -11,52 Halk GMYO 0,75 -1,32 -21,47 Halk Sigorta 1,40 1,45 -13,58 Hatay Tekstil 3,85 0,00 -22,54 Hedef Girişim 1,39 -2,11 -34,33 Hektaş 9,41 -4,08 34,43 HUB Girişim 1,28 2,40 7,56 Hürriyet Gzt. 1,18 -1,67 -11,94 ICBC Turkey Bank 4,57 -0,65 0,22 İdealist GMYO 1,90 -0,52 -6,86 İhlas Ev Aletleri 0,34 0,00 -33,33 İhlas Gayrimenkul 0,97 -2,02 -50,51 İhlas Gazetecilik 0,72 -1,37 -38,98 İhlas Holding 0,33 0,00 -37,74 İhlas Yayın Holding 0,34 -2,86 -33,33 İndeks Bilgisayar 7,53 2,45 -26,32 Info Yatırım 0,97 -1,02 -17,80 İntema 26,96 19,93 10,76 İpek Doğal Enerji 7,69 -2,16 43,20 İskenderun Demir Çelik 6,98 0,29 43,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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