Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,80 -2,44 -37,98 Acıpayam Selüloz 2,34 -1,27 -11,70 Adana Çimento (A) 6,32 -0,94 5,33 Adana Çimento (B) 4,40 0,00 4,27 Adana Çimento (C) 0,93 -1,06 10,71 Adel Kalemcilik 13,79 -1,22 -11,18 Adese Alışveriş Ticaret 2,12 -2,75 6,53 Afyon Çimento 4,78 -2,05 -38,56 Ak Enerji 0,67 -1,47 -26,37 Akbank 7,31 -0,95 -22,59 Akçansa 8,99 -0,11 -12,18 Akdenız Güvenlık Hız. 2,54 0,00 -57,17 Akfen GMYO 1,56 -0,64 -35,27 Akın Tekstil 8,60 0,00 -39,05 Akiş GMYO 2,79 -2,11 -6,27 Akmerkez GMYO 17,40 -0,63 -11,68 Aksa 10,72 -2,01 -10,55 Aksa Enerji 3,84 -2,04 -7,02 Aksigorta 3,73 0,81 22,99 Aksu Enerji 5,39 -1,28 1,71 Alarko Carrıer 39,72 -0,90 -30,95 Alarko GMYO 40,00 -0,30 -18,70 Alarko Holding 4,52 -0,44 -37,74 Albaraka Türk 1,24 -3,13 -17,53 Alcatel Lucent Teletaş 4,81 -0,62 -39,72 Alkim Kağıt 3,40 -1,16 -26,66 Alkim Kimya 18,80 -0,53 -20,71 Altınyağ 0,67 1,52 -43,99 Altınyunus Çeşme 4,40 0,46 -12,87 Anadolu Cam 2,78 -2,11 8,89 Anadolu Efes 23,20 -2,44 -2,56 Anadolu Grubu Holding 22,92 -0,35 -2,85 Anadolu Hayat Emek. 7,70 0,00 -1,49 Anadolu Isuzu 8,30 -2,12 -8,79 Anadolu Sigorta 4,17 0,24 38,48 Anel Elektrik 2,19 -2,23 -41,91 Anel Telekom 0,42 0,00 -16,00 Arçelik 15,46 -1,28 -25,57 Arena Bilgisayar 3,21 2,23 -24,11 Armada Bilgisayar 6,80 -3,27 0,29 Arsan Tekstil 1,89 0,00 8,00 Artı Yatırım Holding 1,55 -3,13 64,89 Aselsan 21,06 -0,94 -33,77 Aslan Çimento 29,62 -0,60 -22,46 Ata GMYO 4,12 0,00 -13,99 Atakule GMYO 1,87 0,00 -8,78 Atlantik Petrol Ürünleri 0,95 0,00 -31,65 Atlantis Yatırım Holding 0,39 5,41 -20,41 Atlas Yat. Ort. 0,82 -2,38 -16,33 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,30 -1,29 -13,58 Avrasya GMYO 1,13 0,00 -28,48 Avrasya Petrol ve Tur. 1,13 -3,42 -32,74 Avrasya Stratejik GMYF 1.080,70 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,71 -5,90 48,09 Ayen Enerji 3,46 -5,21 -28,36 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,88 -1,05 14,75 Aygaz 10,35 -2,36 -28,60 Bagfaş 6,68 0,75 -36,38 Bak Ambalaj 5,90 0,17 14,79 Balatacılar Balatacılık 0,44 7,32 -21,43 Bantaş Ambalaj 2,09 -0,95 -48,90 Banvit 10,43 -1,51 -51,31 Baştaş Başkent Çimento 2,50 0,00 5,63 Batı Çimento 6,65 -0,75 -32,69 Batısöke Çimento 1,27 -0,78 -28,65 Bera Holding 1,78 -4,30 -42,58 Berkosan Yalıtım 1,63 -4,12 -26,91 Beşiktaş Futbol Yat. 2,04 -1,45 -50,12 Beyaz Filo 17,50 -5,10 -76,34 Bilici Yatırım 1,33 -2,92 -13,10 Bim Mağazalar 65,00 -1,66 -15,38 Bimeks 0,15 0,00 -46,43 Birko Mensucat 0,39 -2,50 -4,88 Birlik Mensucat 1,02 -6,42 -27,66 Bizim Mağazaları 5,34 -5,82 -30,65 Bolu Çimento 6,28 0,16 16,73 Bomonti Elektrik 0,65 -5,80 -39,81 Borusan Mannesmann 8,35 -2,45 -24,39 Borusan Yat. Paz. 37,78 2,77 -12,44 Bosch Fren Sistemleri 147,00 -1,61 -19,75 Bossa 5,32 -5,84 31,36 Boyner Perakende Yat. 7,77 1,04 -15,36 Brisa 5,76 -3,19 -20,77 Burçelik 3,18 0,00 -17,40 Burçelik Vana 1,51 -2,58 -13,71 Bursa Çimento 4,94 -0,20 -5,90 Carrefoursa 4,34 -0,69 -22,22 Coca Cola İçecek 33,74 -1,75 0,74 Cosmos Yat. Holding 1,12 -0,88 -4,27 Credıtwest Faktorıng 1,14 0,88 2,26 Çelebi 32,30 1,00 -5,20 Çelik Halat 7,45 -1,19 99,21 Çemaş Döküm 2,08 -4,15 12,43 Çemtaş 4,64 -3,33 13,73 Çimbeton 31,70 0,00 -14,14 Çimentaş 8,88 -1,22 -23,38 Çimsa 10,63 -1,30 -19,44 Çuhadaroğlu Metal 1,99 -1,97 -32,08 Dagi Giyim 1,33 3,10 -41,41 Dagi Yatırım Holding 1,24 3,33 -13,29 Dardanel 1,29 -3,01 -33,85 Datagate Bilgisayar 4,38 -2,23 -54,94 Demısaş Döküm 2,18 1,87 19,13 Denge Holding 2,21 0,00 16,81 Deniz GMYO 2,52 0,00 -6,67 Denizbank 4,51 -1,31 22,89 Denizli Cam 11,35 -0,09 -4,38 Derimod 9,20 3,14 22,50 Desa Deri 1,06 -2,75 4,95 Despec Bilgisayar 2,36 -1,67 -34,26 Deva Holding 3,78 -2,07 -13,70 Diriteks Diriliş Tekstil 0,68 1,49 -41,88 Ditaş Doğan 5,07 -0,20 -15,45 DO-CO 275,00 2,19 30,83 Doğan Burda 2,57 -2,28 -22,59 Doğan Gazetecilik 5,67 -0,70 105,43 Doğan Holding 0,92 -2,13 5,75 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,41 -5,37 -61,26 Doğusan 2,70 1,12 84,93 Doğuş GMYO 2,71 -4,24 -16,36 Doğuş Otomotiv 6,80 -1,88 -9,80 Döktaş Dökümcülük 9,97 -1,19 -9,36 Duran Doğan Basım 3,23 -4,15 -14,32 Dyo Boya 5,01 0,20 -34,17 Eczacıbaşı İlaç 3,31 -0,30 -20,82 Eczacıbaşı Yatırım 8,33 0,12 -16,95 Edip Gayrimenkul 0,73 -1,35 -38,14 Ege Endüstri 277,00 -1,81 -7,64 Ege Gübre 22,90 -2,39 -10,27 Ege Profil 9,65 -0,52 -3,31 Ege Seramik 2,72 -1,09 -37,77 Egeli & Co Tarım Girişim 0,30 -11,76 -56,52 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,37 2,78 -21,28 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 0,00 -35,00 Egeplast 5,05 0,40 7,91 Ekiz Kimya 0,47 2,17 -17,54 Emek Elektrik 1,17 -1,68 -26,42 Eminiş Ambalaj 3,12 -0,32 -32,76 Emlak Konut GMYO 1,88 -2,08 -27,62 Enerjisa Enerji 6,45 -0,92 Enka İnşaat 4,15 0,00 -23,46 Erbosan 62,85 0,32 -20,76 Ereğli Demir Çelik 10,48 -1,23 12,21 Ersu Gıda 0,94 -1,05 -28,24 Escort Teknoloji 0,58 1,75 -53,97 Etiler Gıda 3,45 -2,82 -26,44 Euro Kapital Yat. Ort. 0,79 3,95 -30,09 Euro Trend Yat. Ort. 0,67 0,00 -30,21 Euro Yat. Ort. 0,75 -5,06 -12,79 Euro Yatırım Holding 0,57 1,79 -6,56 Fenerbahçe Futbol 33,32 -3,92 -2,86 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,11 -1,73 -63,00 F-M İzmit Piston 13,82 -0,50 10,30 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,90 -1,52 -20,73 Ford Otosan 60,75 -6,54 4,66 Formet Çelik Kapı 6,99 -0,43 Frigo Pak Gıda 1,51 -7,36 58,95 Galatasaray Sportif 1,63 -1,81 -22,29 Garanti Bankası 8,23 -1,67 -19,91 Garanti Faktoring 2,16 -0,46 -33,74 Garanti Yat. Ort. 0,60 -1,64 -18,29 Gedik Y. Men. Değ. 2,68 -0,74 6,35 Gedik Yatırım Holding 1,47 0,00 6,52 Gediz Ambalaj 3,12 0,65 -13,69 Gentaş 2,14 -0,93 32,09 Gersan Elektrik 4,35 -0,23 -7,64 Global Men. Değ. 0,52 -1,89 15,56 Global Yat. Holding 3,47 -5,45 -3,88 Good-Year 3,14 0,00 -24,49 Göltaş Çimento 43,28 -1,14 -33,72 Gözde Girişim 2,40 -6,98 -57,60 GSD Denizcilik 1,00 -2,91 -25,93 GSD Holding 0,62 -3,13 -13,89 Gübre Fabrik. 3,32 0,30 -21,51 Güler Yat. Holding 1,22 1,67 5,17 Güneş Sigorta 1,44 -1,37 -12,73 Halk GMYO 0,76 1,33 -20,42 Halk Sigorta 1,40 0,00 -13,58 Hatay Tekstil 3,84 -0,26 -22,74 Hedef Girişim 1,35 -2,88 -36,22 Hektaş 8,87 -5,74 26,71 HUB Girişim 1,26 -1,56 5,88 Hürriyet Gzt. 1,13 -4,24 -15,67 ICBC Turkey Bank 4,32 -5,47 -5,26 İdealist GMYO 1,87 -1,58 -8,33 İhlas Ev Aletleri 0,33 -2,94 -35,29 İhlas Gayrimenkul 0,92 -5,15 -53,06 İhlas Gazetecilik 0,71 -1,39 -39,83 İhlas Holding 0,32 -3,03 -39,62 İhlas Yayın Holding 0,33 -2,94 -35,29 İndeks Bilgisayar 7,11 -5,58 -30,43 Info Yatırım 0,95 -2,06 -19,49 İntema 31,00 14,99 27,36 İpek Doğal Enerji 7,24 -5,85 34,82 İskenderun Demir Çelik 7,00 0,29 43,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

