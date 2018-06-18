Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,82 2,50 -36,43 Acıpayam Selüloz 2,28 -1,72 -13,96 Adana Çimento (A) 6,31 1,28 5,17 Adana Çimento (B) 4,47 1,36 5,92 Adana Çimento (C) 0,94 1,08 11,90 Adel Kalemcilik 13,26 -2,50 -14,59 Adese Alışveriş Ticaret 2,20 2,80 10,55 Afyon Çimento 4,92 2,50 -36,76 Ak Enerji 0,68 1,49 -25,27 Akbank 7,19 -0,83 -23,87 Akçansa 8,96 -0,44 -12,47 Akdenız Güvenlık Hız. 2,40 -4,76 -59,53 Akfen GMYO 1,55 -0,64 -35,68 Akın Tekstil 8,36 -3,13 -40,75 Akiş GMYO 2,60 -0,38 -12,65 Akmerkez GMYO 17,53 0,75 -11,02 Aksa 11,09 0,91 -7,46 Aksa Enerji 3,89 -2,75 -5,81 Aksigorta 3,70 -2,63 22,00 Aksu Enerji 6,45 17,27 21,71 Alarko Carrıer 39,66 -1,83 -31,05 Alarko GMYO 39,86 -0,35 -18,99 Alarko Holding 4,45 -0,89 -38,71 Albaraka Türk 1,20 -2,44 -20,19 Alcatel Lucent Teletaş 4,87 1,04 -38,97 Alkim Kağıt 3,31 -2,65 -28,60 Alkim Kimya 18,41 -1,50 -22,35 Altınyağ 0,73 2,82 -38,97 Altınyunus Çeşme 4,12 -3,29 -18,42 Anadolu Cam 2,76 -1,78 8,11 Anadolu Efes 23,28 -1,27 -2,22 Anadolu Grubu Holding 22,00 -2,83 -6,75 Anadolu Hayat Emek. 8,10 -0,86 3,62 Anadolu Isuzu 8,46 0,59 -7,03 Anadolu Sigorta 4,15 -1,19 37,82 Anel Elektrik 2,22 -2,20 -41,11 Anel Telekom 0,41 -4,65 -18,00 Arçelik 15,49 -0,45 -25,43 Arena Bilgisayar 3,13 -2,49 -26,00 Armada Bilgisayar 7,00 2,19 3,24 Arsan Tekstil 1,83 -2,66 4,57 Artı Yatırım Holding 1,61 2,55 71,28 Aselsan 19,55 -4,63 -38,52 Aslan Çimento 30,04 1,08 -21,36 Ata GMYO 4,01 -3,14 -16,28 Atakule GMYO 1,93 3,21 -5,85 Atlantik Petrol Ürünleri 0,91 -3,19 -34,53 Atlantis Yatırım Holding 0,41 2,50 -16,33 Atlas Yat. Ort. 0,82 -2,38 -16,33 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,94 0,20 -15,61 Avrasya GMYO 1,11 0,00 -29,75 Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 1,75 -30,95 Avrasya Stratejik GMYF 1.082,90 0,17 Avrupa Yatırım Holding 3,27 19,78 78,69 Ayen Enerji 3,46 -1,14 -28,36 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,85 -1,60 12,92 Aygaz 10,99 3,58 -24,18 Bagfaş 6,69 0,15 -36,29 Bak Ambalaj 5,96 0,17 15,95 Balatacılar Balatacılık 0,45 0,00 -19,64 Bantaş Ambalaj 2,09 -0,48 -48,90 Banvit 10,26 -1,91 -52,10 Baştaş Başkent Çimento 2,50 0,00 5,63 Batı Çimento 6,61 -0,90 -33,10 Batısöke Çimento 1,26 0,00 -29,21 Bera Holding 1,73 -2,26 -44,19 Berkosan Yalıtım 1,64 0,00 -26,46 Beşiktaş Futbol Yat. 2,08 1,96 -49,14 Beyaz Filo 17,00 -17,07 -77,01 Bilici Yatırım 1,28 -3,03 -16,37 Bim Mağazalar 65,30 -5,22 -14,99 Bimeks 0,14 -6,67 -50,00 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,10 8,91 -21,99 Bizim Mağazaları 5,37 -3,42 -30,26 Bolu Çimento 6,30 -0,32 17,10 Bomonti Elektrik 0,64 0,00 -40,74 Borusan Mannesmann 8,08 -2,06 -26,84 Borusan Yat. Paz. 37,46 -0,90 -13,18 Bosch Fren Sistemleri 146,50 -0,61 -20,02 Bossa 5,08 -3,61 25,43 Boyner Perakende Yat. 7,86 1,55 -14,38 Brisa 5,77 -2,04 -20,63 Burçelik 3,11 -1,58 -19,22 Burçelik Vana 1,53 1,32 -12,57 Bursa Çimento 4,88 -1,41 -7,05 Carrefoursa 4,28 -0,47 -23,30 Coca Cola İçecek 33,02 -5,01 -1,41 Cosmos Yat. Holding 1,09 -2,68 -6,84 Credıtwest Faktorıng 1,12 0,90 0,47 Çelebi 31,96 -1,72 -6,20 Çelik Halat 7,50 -0,13 100,55 Çemaş Döküm 2,00 -3,38 8,11 Çemtaş 4,60 -1,92 12,75 Çimbeton 31,78 -0,06 -13,92 Çimentaş 8,96 0,34 -22,69 Çimsa 10,65 -0,65 -19,29 Çuhadaroğlu Metal 1,97 -1,50 -32,76 Dagi Giyim 1,37 -0,72 -39,65 Dagi Yatırım Holding 1,23 0,00 -13,99 Dardanel 1,40 -8,50 -28,21 Datagate Bilgisayar 4,30 -2,49 -55,76 Demısaş Döküm 2,10 -2,78 14,75 Denge Holding 2,22 -0,45 17,34 Deniz GMYO 2,73 6,23 1,11 Denizbank 5,13 10,09 39,78 Denizli Cam 11,50 1,50 -3,12 Derimod 9,11 -2,36 21,30 Desa Deri 1,08 0,93 6,93 Despec Bilgisayar 2,36 -1,26 -34,26 Deva Holding 3,77 -1,05 -13,93 Diriteks Diriliş Tekstil 0,67 -2,90 -42,74 Ditaş Doğan 5,13 0,39 -14,45 DO-CO 271,70 -0,84 29,26 Doğan Burda 2,55 -0,39 -23,19 Doğan Gazetecilik 5,63 -0,53 103,99 Doğan Holding 0,92 -2,13 5,75 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,36 -2,16 -62,64 Doğusan 2,69 -1,47 84,25 Doğuş GMYO 2,78 1,09 -14,20 Doğuş Otomotiv 6,89 2,07 -8,61 Döktaş Dökümcülük 10,19 1,29 -7,36 Duran Doğan Basım 3,15 -1,25 -16,45 Dyo Boya 4,91 -0,81 -35,48 Eczacıbaşı İlaç 3,33 0,30 -20,34 Eczacıbaşı Yatırım 8,40 0,72 -16,25 Edip Gayrimenkul 0,71 -1,39 -39,83 Ege Endüstri 280,00 -0,36 -6,64 Ege Gübre 22,70 -1,73 -11,05 Ege Profil 9,28 -4,13 -7,01 Ege Seramik 2,73 0,37 -37,55 Egeli & Co Tarım Girişim 0,30 -3,23 -56,52 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,36 -2,70 -23,40 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 -40,00 Egeplast 5,00 0,00 6,84 Ekiz Kimya 0,45 -4,26 -21,05 Emek Elektrik 1,16 -1,69 -27,04 Eminiş Ambalaj 3,15 0,32 -32,11 Emlak Konut GMYO 1,91 0,00 -26,47 Enerjisa Enerji 6,35 0,79 Enka İnşaat 4,23 1,93 -21,98 Erbosan 62,80 -1,57 -20,82 Ereğli Demir Çelik 10,31 -2,55 10,39 Ersu Gıda 0,92 -2,13 -29,77 Escort Teknoloji 0,58 0,00 -53,97 Etiler Gıda 3,44 -4,44 -26,65 Euro Kapital Yat. Ort. 0,80 -1,23 -29,20 Euro Trend Yat. Ort. 0,62 -4,62 -35,42 Euro Yat. Ort. 0,67 -6,94 -22,09 Euro Yatırım Holding 0,56 -1,75 -8,20 Fenerbahçe Futbol 32,54 -0,67 -5,13 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,39 2,28 -60,97 F-M İzmit Piston 14,16 2,09 13,02 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,85 -1,28 -21,75 Ford Otosan 63,75 2,16 9,83 Formet Çelik Kapı 7,19 2,57 Frigo Pak Gıda 1,59 -2,45 67,37 Galatasaray Sportif 1,62 -1,82 -22,77 Garanti Bankası 8,22 -1,08 -20,01 Garanti Faktoring 2,18 0,00 -33,13 Garanti Yat. Ort. 0,60 0,00 -18,29 Gedik Y. Men. Değ. 2,66 -1,48 5,56 Gedik Yatırım Holding 1,48 0,68 7,25 Gediz Ambalaj 3,08 -0,96 -14,80 Gentaş 2,11 -0,94 30,24 Gersan Elektrik 4,36 1,40 -7,43 Global Men. Değ. 0,52 -10,34 15,56 Global Yat. Holding 3,42 -1,44 -5,26 Good-Year 3,12 -0,64 -24,97 Göltaş Çimento 42,94 -0,65 -34,24 Gözde Girişim 2,50 4,60 -55,83 GSD Denizcilik 1,02 0,99 -24,44 GSD Holding 0,62 0,00 -13,89 Gübre Fabrik. 3,27 -1,51 -22,70 Güler Yat. Holding 1,21 -0,82 4,31 Güneş Sigorta 1,43 -0,69 -13,33 Halk GMYO 0,76 1,33 -20,42 Halk Sigorta 1,40 -13,58 Hatay Tekstil 3,74 -1,84 -24,75 Hedef Girişim 1,34 0,00 -36,69 Hektaş 8,68 -0,34 24,00 HUB Girişim 1,28 0,00 7,56 Hürriyet Gzt. 1,09 -1,80 -18,66 ICBC Turkey Bank 4,36 1,87 -4,39 İdealist GMYO 1,87 -0,53 -8,33 İhlas Ev Aletleri 0,33 -2,94 -35,29 İhlas Gayrimenkul 0,89 -1,11 -54,59 İhlas Gazetecilik 0,70 -1,41 -40,68 İhlas Holding 0,33 3,13 -37,74 İhlas Yayın Holding 0,33 -2,94 -35,29 İndeks Bilgisayar 6,95 -0,71 -31,99 Info Yatırım 0,92 -2,13 -22,03 İntema 30,02 -3,84 23,34 İpek Doğal Enerji 6,79 -12,05 26,44 İskenderun Demir Çelik 6,88 -2,41 41,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

