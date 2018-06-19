FİNANS

Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,84 2,44 -34,88 Acıpayam Selüloz 2,28 0,00 -13,96 Adana Çimento (A) 6,34 0,48 5,67 Adana Çimento (B) 4,40 -1,57 4,27 Adana Çimento (C) 0,93 -1,06 10,71 Adel Kalemcilik 13,39 0,98 -13,75 Adese Alışveriş Ticaret 2,25 2,27 13,07 Afyon Çimento 5,08 3,25 -34,70 Ak Enerji 0,70 2,94 -23,08 Akbank 7,29 1,39 -22,81 Akçansa 8,95 -0,11 -12,57 Akdenız Güvenlık Hız. 2,40 0,00 -59,53 Akfen GMYO 1,55 0,00 -35,68 Akın Tekstil 8,50 1,67 -39,76 Akiş GMYO 2,60 0,00 -12,65 Akmerkez GMYO 17,50 -0,17 -11,18 Aksa 11,02 -0,63 -8,04 Aksa Enerji 4,00 2,83 -3,15 Aksigorta 3,69 -0,27 21,67 Aksu Enerji 6,70 3,88 26,43 Alarko Carrıer 39,40 -0,66 -31,51 Alarko GMYO 39,64 -0,55 -19,43 Alarko Holding 4,67 4,94 -35,67 Albaraka Türk 1,24 3,33 -17,53 Alcatel Lucent Teletaş 4,94 1,44 -38,10 Alkim Kağıt 3,37 1,81 -27,30 Alkim Kimya 18,30 -0,60 -22,82 Altınyağ 0,74 1,37 -38,13 Altınyunus Çeşme 4,20 1,94 -16,83 Anadolu Cam 2,75 -0,36 7,72 Anadolu Efes 23,10 -0,77 -2,98 Anadolu Grubu Holding 21,82 -0,82 -7,51 Anadolu Hayat Emek. 7,99 -1,36 2,22 Anadolu Isuzu 8,71 2,96 -4,29 Anadolu Sigorta 4,09 -1,45 35,83 Anel Elektrik 2,30 3,60 -38,99 Anel Telekom 0,41 0,00 -18,00 Arçelik 15,55 0,39 -25,14 Arena Bilgisayar 3,18 1,60 -24,82 Armada Bilgisayar 7,52 7,43 10,91 Arsan Tekstil 1,84 0,55 5,14 Artı Yatırım Holding 1,63 1,24 73,40 Aselsan 20,30 3,97 -36,08 Aslan Çimento 30,06 0,07 -21,31 Ata GMYO 4,03 0,50 -15,87 Atakule GMYO 1,90 -1,55 -7,32 Atlantik Petrol Ürünleri 0,93 2,20 -33,09 Atlantis Yatırım Holding 0,38 -7,32 -22,45 Atlas Yat. Ort. 0,85 3,66 -13,27 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,89 -0,33 -15,89 Avrasya GMYO 1,13 1,80 -28,48 Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 0,86 -30,36 Avrasya Stratejik GMYF 1.083,40 0,05 Avrupa Yatırım Holding 3,05 -6,73 66,67 Ayen Enerji 3,49 0,87 -27,74 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,85 0,00 12,92 Aygaz 11,39 3,64 -21,42 Bagfaş 6,92 3,44 -34,10 Bak Ambalaj 5,96 0,00 15,95 Balatacılar Balatacılık 0,45 0,00 -19,64 Bantaş Ambalaj 2,09 0,00 -48,90 Banvit 11,20 9,16 -47,71 Baştaş Başkent Çimento 2,48 -0,80 4,78 Batı Çimento 6,83 3,33 -30,87 Batısöke Çimento 1,27 0,79 -28,65 Bera Holding 1,72 -0,58 -44,52 Berkosan Yalıtım 1,67 1,83 -25,11 Beşiktaş Futbol Yat. 2,08 0,00 -49,14 Beyaz Filo 15,00 -11,76 -79,72 Bilici Yatırım 1,30 1,56 -15,06 Bim Mağazalar 64,95 -0,54 -15,45 Bimeks 0,15 7,14 -46,43 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,05 -4,55 -25,53 Bizim Mağazaları 5,39 0,37 -30,00 Bolu Çimento 6,30 0,00 17,10 Bomonti Elektrik 0,65 1,56 -39,81 Borusan Mannesmann 8,23 1,86 -25,48 Borusan Yat. Paz. 37,80 0,91 -12,40 Bosch Fren Sistemleri 146,10 -0,27 -20,24 Bossa 5,19 2,17 28,15 Boyner Perakende Yat. 7,80 -0,76 -15,03 Brisa 5,93 2,77 -18,43 Burçelik 3,21 3,22 -16,62 Burçelik Vana 1,47 -3,92 -16,00 Bursa Çimento 4,91 0,61 -6,48 Carrefoursa 4,40 2,80 -21,15 Coca Cola İçecek 32,56 -1,39 -2,78 Cosmos Yat. Holding 1,09 0,00 -6,84 Credıtwest Faktorıng 1,14 1,79 2,26 Çelebi 31,92 -0,13 -6,31 Çelik Halat 7,51 0,13 100,82 Çemaş Döküm 1,98 -1,00 7,03 Çemtaş 4,57 -0,65 12,01 Çimbeton 31,76 -0,06 -13,98 Çimentaş 9,00 0,45 -22,35 Çimsa 10,54 -1,03 -20,12 Çuhadaroğlu Metal 1,97 0,00 -32,76 Dagi Giyim 1,42 3,65 -37,44 Dagi Yatırım Holding 1,24 0,81 -13,29 Dardanel 1,39 -0,71 -28,72 Datagate Bilgisayar 4,37 1,63 -55,04 Demısaş Döküm 2,12 0,95 15,85 Denge Holding 2,24 0,90 18,39 Deniz GMYO 2,71 -0,73 0,37 Denizbank 5,08 -0,97 38,42 Denizli Cam 11,42 -0,70 -3,79 Derimod 9,07 -0,44 20,77 Desa Deri 1,10 1,85 8,91 Despec Bilgisayar 2,43 2,97 -32,31 Deva Holding 3,81 1,06 -13,01 Diriteks Diriliş Tekstil 0,68 1,49 -41,88 Ditaş Doğan 5,18 0,97 -13,61 DO-CO 261,10 -3,90 24,22 Doğan Burda 2,55 0,00 -23,19 Doğan Gazetecilik 5,63 0,00 103,99 Doğan Holding 0,93 1,09 6,90 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,41 3,68 -61,26 Doğusan 2,74 1,86 87,67 Doğuş GMYO 2,87 3,24 -11,42 Doğuş Otomotiv 6,94 0,73 -7,94 Döktaş Dökümcülük 10,10 -0,88 -8,18 Duran Doğan Basım 3,19 1,27 -15,38 Dyo Boya 4,86 -1,02 -36,14 Eczacıbaşı İlaç 3,35 0,60 -19,86 Eczacıbaşı Yatırım 8,37 -0,36 -16,55 Edip Gayrimenkul 0,72 1,41 -38,98 Ege Endüstri 287,30 2,61 -4,21 Ege Gübre 23,00 1,32 -9,88 Ege Profil 9,33 0,54 -6,51 Ege Seramik 2,76 1,10 -36,86 Egeli & Co Tarım Girişim 0,30 0,00 -56,52 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,35 -2,78 -25,53 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 -40,00 Egeplast 4,93 -1,40 5,34 Ekiz Kimya 0,46 2,22 -19,30 Emek Elektrik 1,19 2,59 -25,16 Eminiş Ambalaj 3,36 6,67 -27,59 Emlak Konut GMYO 1,95 2,09 -24,93 Enerjisa Enerji 6,41 0,94 Enka İnşaat 4,37 3,31 -19,40 Erbosan 63,90 1,75 -19,43 Ereğli Demir Çelik 10,89 5,63 16,60 Ersu Gıda 0,93 1,09 -29,01 Escort Teknoloji 0,59 1,72 -53,17 Etiler Gıda 3,37 -2,03 -28,14 Euro Kapital Yat. Ort. 0,82 2,50 -27,43 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 1,61 -34,37 Euro Yat. Ort. 0,68 1,49 -20,93 Euro Yatırım Holding 0,56 0,00 -8,20 Fenerbahçe Futbol 32,86 0,98 -4,20 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,37 -0,37 -61,12 F-M İzmit Piston 14,13 -0,21 12,78 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,91 1,56 -20,53 Ford Otosan 63,90 0,24 10,09 Formet Çelik Kapı 7,19 0,00 Frigo Pak Gıda 1,53 -3,77 61,05 Galatasaray Sportif 1,63 0,62 -22,29 Garanti Bankası 8,35 1,58 -18,75 Garanti Faktoring 2,21 1,38 -32,21 Garanti Yat. Ort. 0,60 0,00 -18,29 Gedik Y. Men. Değ. 2,66 0,00 5,56 Gedik Yatırım Holding 1,47 -0,68 6,52 Gediz Ambalaj 3,05 -0,97 -15,63 Gentaş 2,13 0,95 31,47 Gersan Elektrik 4,51 3,44 -4,25 Global Men. Değ. 0,52 0,00 15,56 Global Yat. Holding 3,45 0,88 -4,43 Good-Year 3,17 1,60 -23,76 Göltaş Çimento 43,42 1,12 -33,51 Gözde Girişim 2,51 0,40 -55,65 GSD Denizcilik 1,03 0,98 -23,70 GSD Holding 0,63 1,61 -12,50 Gübre Fabrik. 3,35 2,45 -20,80 Güler Yat. Holding 1,21 0,00 4,31 Güneş Sigorta 1,46 2,10 -11,52 Halk GMYO 0,77 1,32 -19,38 Halk Sigorta 1,40 0,00 -13,58 Hatay Tekstil 3,76 0,53 -24,35 Hedef Girişim 1,40 4,48 -33,86 Hektaş 8,82 1,61 26,00 HUB Girişim 1,28 0,00 7,56 Hürriyet Gzt. 1,10 0,92 -17,91 ICBC Turkey Bank 4,54 4,13 -0,44 İdealist GMYO 1,89 1,07 -7,35 İhlas Ev Aletleri 0,33 0,00 -35,29 İhlas Gayrimenkul 0,94 5,62 -52,04 İhlas Gazetecilik 0,74 5,71 -37,29 İhlas Holding 0,32 -3,03 -39,62 İhlas Yayın Holding 0,33 0,00 -35,29 İndeks Bilgisayar 7,14 2,73 -30,13 Info Yatırım 0,92 0,00 -22,03 İntema 28,26 -5,86 16,11 İpek Doğal Enerji 7,11 4,71 32,40 İskenderun Demir Çelik 6,95 1,02 42,46(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

PARTNERÜnlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...Ünlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...
Diyarbakır-Almanya arasında karşılıklı uçak seferleri başladıDiyarbakır-Almanya arasında karşılıklı uçak seferleri başladı
Gençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurduGençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada günlük işlemler (1)

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Kurban kesim işlemlerinin esasları belirlendi

Kurban kesim işlemlerinin esasları belirlendi

"Yeterlilik belgesi olmayanlar araba alıp satamayacak"

"Yeterlilik belgesi olmayanlar araba alıp satamayacak"

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır-Almanya arasında karşılıklı uçak seferleri başladı

Diyarbakır-Almanya arasında karşılıklı uçak seferleri başladı

Gençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurdu

Gençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurdu

Kanatlı etinde yeni pazar Çin

Kanatlı etinde yeni pazar Çin

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı altı milyon, geniş tanımlı işsizlik yüzde 17.7

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı altı milyon, geniş tanımlı işsizlik yüzde 17.7

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin

Hulusi Acar MediaMarkt Türkiye COO görevine getirildi

Hulusi Acar MediaMarkt Türkiye COO görevine getirildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.