Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,84 2,44 -34,88 Acıpayam Selüloz 2,28 0,00 -13,96 Adana Çimento (A) 6,34 0,48 5,67 Adana Çimento (B) 4,40 -1,57 4,27 Adana Çimento (C) 0,93 -1,06 10,71 Adel Kalemcilik 13,39 0,98 -13,75 Adese Alışveriş Ticaret 2,25 2,27 13,07 Afyon Çimento 5,08 3,25 -34,70 Ak Enerji 0,70 2,94 -23,08 Akbank 7,29 1,39 -22,81 Akçansa 8,95 -0,11 -12,57 Akdenız Güvenlık Hız. 2,40 0,00 -59,53 Akfen GMYO 1,55 0,00 -35,68 Akın Tekstil 8,50 1,67 -39,76 Akiş GMYO 2,60 0,00 -12,65 Akmerkez GMYO 17,50 -0,17 -11,18 Aksa 11,02 -0,63 -8,04 Aksa Enerji 4,00 2,83 -3,15 Aksigorta 3,69 -0,27 21,67 Aksu Enerji 6,70 3,88 26,43 Alarko Carrıer 39,40 -0,66 -31,51 Alarko GMYO 39,64 -0,55 -19,43 Alarko Holding 4,67 4,94 -35,67 Albaraka Türk 1,24 3,33 -17,53 Alcatel Lucent Teletaş 4,94 1,44 -38,10 Alkim Kağıt 3,37 1,81 -27,30 Alkim Kimya 18,30 -0,60 -22,82 Altınyağ 0,74 1,37 -38,13 Altınyunus Çeşme 4,20 1,94 -16,83 Anadolu Cam 2,75 -0,36 7,72 Anadolu Efes 23,10 -0,77 -2,98 Anadolu Grubu Holding 21,82 -0,82 -7,51 Anadolu Hayat Emek. 7,99 -1,36 2,22 Anadolu Isuzu 8,71 2,96 -4,29 Anadolu Sigorta 4,09 -1,45 35,83 Anel Elektrik 2,30 3,60 -38,99 Anel Telekom 0,41 0,00 -18,00 Arçelik 15,55 0,39 -25,14 Arena Bilgisayar 3,18 1,60 -24,82 Armada Bilgisayar 7,52 7,43 10,91 Arsan Tekstil 1,84 0,55 5,14 Artı Yatırım Holding 1,63 1,24 73,40 Aselsan 20,30 3,97 -36,08 Aslan Çimento 30,06 0,07 -21,31 Ata GMYO 4,03 0,50 -15,87 Atakule GMYO 1,90 -1,55 -7,32 Atlantik Petrol Ürünleri 0,93 2,20 -33,09 Atlantis Yatırım Holding 0,38 -7,32 -22,45 Atlas Yat. Ort. 0,85 3,66 -13,27 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,89 -0,33 -15,89 Avrasya GMYO 1,13 1,80 -28,48 Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 0,86 -30,36 Avrasya Stratejik GMYF 1.083,40 0,05 Avrupa Yatırım Holding 3,05 -6,73 66,67 Ayen Enerji 3,49 0,87 -27,74 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,85 0,00 12,92 Aygaz 11,39 3,64 -21,42 Bagfaş 6,92 3,44 -34,10 Bak Ambalaj 5,96 0,00 15,95 Balatacılar Balatacılık 0,45 0,00 -19,64 Bantaş Ambalaj 2,09 0,00 -48,90 Banvit 11,20 9,16 -47,71 Baştaş Başkent Çimento 2,48 -0,80 4,78 Batı Çimento 6,83 3,33 -30,87 Batısöke Çimento 1,27 0,79 -28,65 Bera Holding 1,72 -0,58 -44,52 Berkosan Yalıtım 1,67 1,83 -25,11 Beşiktaş Futbol Yat. 2,08 0,00 -49,14 Beyaz Filo 15,00 -11,76 -79,72 Bilici Yatırım 1,30 1,56 -15,06 Bim Mağazalar 64,95 -0,54 -15,45 Bimeks 0,15 7,14 -46,43 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,05 -4,55 -25,53 Bizim Mağazaları 5,39 0,37 -30,00 Bolu Çimento 6,30 0,00 17,10 Bomonti Elektrik 0,65 1,56 -39,81 Borusan Mannesmann 8,23 1,86 -25,48 Borusan Yat. Paz. 37,80 0,91 -12,40 Bosch Fren Sistemleri 146,10 -0,27 -20,24 Bossa 5,19 2,17 28,15 Boyner Perakende Yat. 7,80 -0,76 -15,03 Brisa 5,93 2,77 -18,43 Burçelik 3,21 3,22 -16,62 Burçelik Vana 1,47 -3,92 -16,00 Bursa Çimento 4,91 0,61 -6,48 Carrefoursa 4,40 2,80 -21,15 Coca Cola İçecek 32,56 -1,39 -2,78 Cosmos Yat. Holding 1,09 0,00 -6,84 Credıtwest Faktorıng 1,14 1,79 2,26 Çelebi 31,92 -0,13 -6,31 Çelik Halat 7,51 0,13 100,82 Çemaş Döküm 1,98 -1,00 7,03 Çemtaş 4,57 -0,65 12,01 Çimbeton 31,76 -0,06 -13,98 Çimentaş 9,00 0,45 -22,35 Çimsa 10,54 -1,03 -20,12 Çuhadaroğlu Metal 1,97 0,00 -32,76 Dagi Giyim 1,42 3,65 -37,44 Dagi Yatırım Holding 1,24 0,81 -13,29 Dardanel 1,39 -0,71 -28,72 Datagate Bilgisayar 4,37 1,63 -55,04 Demısaş Döküm 2,12 0,95 15,85 Denge Holding 2,24 0,90 18,39 Deniz GMYO 2,71 -0,73 0,37 Denizbank 5,08 -0,97 38,42 Denizli Cam 11,42 -0,70 -3,79 Derimod 9,07 -0,44 20,77 Desa Deri 1,10 1,85 8,91 Despec Bilgisayar 2,43 2,97 -32,31 Deva Holding 3,81 1,06 -13,01 Diriteks Diriliş Tekstil 0,68 1,49 -41,88 Ditaş Doğan 5,18 0,97 -13,61 DO-CO 261,10 -3,90 24,22 Doğan Burda 2,55 0,00 -23,19 Doğan Gazetecilik 5,63 0,00 103,99 Doğan Holding 0,93 1,09 6,90 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,41 3,68 -61,26 Doğusan 2,74 1,86 87,67 Doğuş GMYO 2,87 3,24 -11,42 Doğuş Otomotiv 6,94 0,73 -7,94 Döktaş Dökümcülük 10,10 -0,88 -8,18 Duran Doğan Basım 3,19 1,27 -15,38 Dyo Boya 4,86 -1,02 -36,14 Eczacıbaşı İlaç 3,35 0,60 -19,86 Eczacıbaşı Yatırım 8,37 -0,36 -16,55 Edip Gayrimenkul 0,72 1,41 -38,98 Ege Endüstri 287,30 2,61 -4,21 Ege Gübre 23,00 1,32 -9,88 Ege Profil 9,33 0,54 -6,51 Ege Seramik 2,76 1,10 -36,86 Egeli & Co Tarım Girişim 0,30 0,00 -56,52 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,35 -2,78 -25,53 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 -40,00 Egeplast 4,93 -1,40 5,34 Ekiz Kimya 0,46 2,22 -19,30 Emek Elektrik 1,19 2,59 -25,16 Eminiş Ambalaj 3,36 6,67 -27,59 Emlak Konut GMYO 1,95 2,09 -24,93 Enerjisa Enerji 6,41 0,94 Enka İnşaat 4,37 3,31 -19,40 Erbosan 63,90 1,75 -19,43 Ereğli Demir Çelik 10,89 5,63 16,60 Ersu Gıda 0,93 1,09 -29,01 Escort Teknoloji 0,59 1,72 -53,17 Etiler Gıda 3,37 -2,03 -28,14 Euro Kapital Yat. Ort. 0,82 2,50 -27,43 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 1,61 -34,37 Euro Yat. Ort. 0,68 1,49 -20,93 Euro Yatırım Holding 0,56 0,00 -8,20 Fenerbahçe Futbol 32,86 0,98 -4,20 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,37 -0,37 -61,12 F-M İzmit Piston 14,13 -0,21 12,78 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,91 1,56 -20,53 Ford Otosan 63,90 0,24 10,09 Formet Çelik Kapı 7,19 0,00 Frigo Pak Gıda 1,53 -3,77 61,05 Galatasaray Sportif 1,63 0,62 -22,29 Garanti Bankası 8,35 1,58 -18,75 Garanti Faktoring 2,21 1,38 -32,21 Garanti Yat. Ort. 0,60 0,00 -18,29 Gedik Y. Men. Değ. 2,66 0,00 5,56 Gedik Yatırım Holding 1,47 -0,68 6,52 Gediz Ambalaj 3,05 -0,97 -15,63 Gentaş 2,13 0,95 31,47 Gersan Elektrik 4,51 3,44 -4,25 Global Men. Değ. 0,52 0,00 15,56 Global Yat. Holding 3,45 0,88 -4,43 Good-Year 3,17 1,60 -23,76 Göltaş Çimento 43,42 1,12 -33,51 Gözde Girişim 2,51 0,40 -55,65 GSD Denizcilik 1,03 0,98 -23,70 GSD Holding 0,63 1,61 -12,50 Gübre Fabrik. 3,35 2,45 -20,80 Güler Yat. Holding 1,21 0,00 4,31 Güneş Sigorta 1,46 2,10 -11,52 Halk GMYO 0,77 1,32 -19,38 Halk Sigorta 1,40 0,00 -13,58 Hatay Tekstil 3,76 0,53 -24,35 Hedef Girişim 1,40 4,48 -33,86 Hektaş 8,82 1,61 26,00 HUB Girişim 1,28 0,00 7,56 Hürriyet Gzt. 1,10 0,92 -17,91 ICBC Turkey Bank 4,54 4,13 -0,44 İdealist GMYO 1,89 1,07 -7,35 İhlas Ev Aletleri 0,33 0,00 -35,29 İhlas Gayrimenkul 0,94 5,62 -52,04 İhlas Gazetecilik 0,74 5,71 -37,29 İhlas Holding 0,32 -3,03 -39,62 İhlas Yayın Holding 0,33 0,00 -35,29 İndeks Bilgisayar 7,14 2,73 -30,13 Info Yatırım 0,92 0,00 -22,03 İntema 28,26 -5,86 16,11 İpek Doğal Enerji 7,11 4,71 32,40 İskenderun Demir Çelik 6,95 1,02 42,46(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

