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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 18:52 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,89 -2,20 -31,01 Acıpayam Selüloz 2,41 1,69 -9,06 Adana Çimento (A) 6,55 1,87 9,17 Adana Çimento (B) 4,49 0,22 6,40 Adana Çimento (C) 0,98 5,38 16,67 Adel Kalemcilik 14,50 3,06 -6,60 Adese Alışveriş Ticaret 2,15 -2,71 8,04 Afyon Çimento 5,79 0,00 -25,58 Ak Enerji 0,71 0,00 -21,98 Akbank 7,25 2,69 -23,23 Akçansa 9,15 -0,54 -10,62 Akdenız Güvenlık Hız. 2,68 10,74 -54,81 Akfen GMYO 1,59 0,00 -34,02 Akın Tekstil 8,47 0,95 -39,97 Akiş GMYO 2,51 2,87 -15,67 Akmerkez GMYO 17,96 0,11 -8,84 Aksa 11,02 1,75 -8,04 Aksa Enerji 4,06 0,74 -1,69 Aksigorta 3,87 0,52 27,60 Aksu Enerji 6,37 0,31 20,20 Alarko Carrıer 40,08 -0,15 -30,32 Alarko GMYO 40,00 0,55 -18,70 Alarko Holding 4,54 0,44 -37,47 Albaraka Türk 1,35 0,00 -10,22 Alcatel Lucent Teletaş 5,23 1,75 -34,46 Alkim Kağıt 3,45 0,29 -25,58 Alkim Kimya 17,82 0,79 -24,84 Altınyağ 0,75 4,17 -37,30 Altınyunus Çeşme 4,16 1,96 -17,62 Anadolu Cam 2,61 0,77 2,24 Anadolu Efes 22,94 -2,55 -3,65 Anadolu Grubu Holding 21,58 -0,83 -8,53 Anadolu Hayat Emek. 8,63 3,35 10,40 Anadolu Isuzu 9,50 4,17 4,40 Anadolu Sigorta 4,27 0,71 41,80 Anel Elektrik 2,43 1,25 -35,54 Anel Telekom 0,41 2,50 -18,00 Arçelik 15,21 -1,87 -26,77 Arena Bilgisayar 3,26 2,52 -22,93 Armada Bilgisayar 7,60 0,00 12,09 Arsan Tekstil 1,90 4,40 8,57 Artı Yatırım Holding 1,63 0,00 73,40 Aselsan 22,20 3,93 -30,10 Aslan Çimento 32,22 0,81 -15,65 Ata GMYO 4,02 -2,43 -16,08 Atakule GMYO 1,91 0,53 -6,83 Atlantik Petrol Ürünleri 0,96 2,13 -30,94 Atlantis Yatırım Holding 0,38 0,00 -22,45 Atlas Yat. Ort. 0,85 1,19 -13,27 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,77 0,34 -16,57 Avrasya GMYO 1,21 3,42 -23,42 Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 2,48 -26,19 Avrasya Stratejik GMYF 1.086,50 0,05 Avrupa Yatırım Holding 3,00 -1,64 63,93 Ayen Enerji 3,49 1,75 -27,74 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,85 2,78 12,92 Aygaz 11,00 1,85 -24,11 Bagfaş 7,26 0,97 -30,86 Bak Ambalaj 5,84 0,00 13,62 Balatacılar Balatacılık 0,47 4,44 -16,07 Bantaş Ambalaj 2,13 1,91 -47,92 Banvit 11,57 -1,11 -45,99 Baştaş Başkent Çimento 2,48 0,00 4,78 Batı Çimento 3,16 4,98 -28,04 Batısöke Çimento 1,34 3,08 -24,72 Bera Holding 1,86 6,90 -40,00 Berkosan Yalıtım 1,68 0,60 -24,66 Beşiktaş Futbol Yat. 2,29 2,69 -44,01 Beyaz Filo 16,08 -0,50 -78,26 Bilici Yatırım 1,30 0,78 -15,06 Bim Mağazalar 66,10 -0,97 -13,95 Bimeks 0,14 0,00 -50,00 Birko Mensucat 0,47 17,50 14,63 Birlik Mensucat 1,05 0,96 -25,53 Bizim Mağazaları 5,35 0,56 -30,52 Bolu Çimento 6,47 0,47 20,26 Bomonti Elektrik 0,67 3,08 -37,96 Borusan Mannesmann 8,84 2,31 -19,95 Borusan Yat. Paz. 37,70 0,37 -12,63 Bosch Fren Sistemleri 150,40 0,74 -17,90 Bossa 5,39 4,05 33,09 Boyner Perakende Yat. 7,72 0,52 -15,90 Brisa 5,93 1,54 -18,43 Burçelik 3,19 0,31 -17,14 Burçelik Vana 1,44 2,13 -17,71 Bursa Çimento 4,97 0,40 -5,33 Carrefoursa 4,48 2,28 -19,71 Coca Cola İçecek 33,60 -0,65 0,32 Cosmos Yat. Holding 1,03 -6,36 -11,97 Credıtwest Faktorıng 1,14 1,79 2,26 Çelebi 36,48 13,64 7,07 Çelik Halat 7,75 2,65 107,24 Çemaş Döküm 2,08 -2,35 12,43 Çemtaş 4,75 2,59 16,42 Çimbeton 31,76 -0,19 -13,98 Çimentaş 9,03 0,22 -22,09 Çimsa 10,47 0,58 -20,65 Çuhadaroğlu Metal 2,03 1,50 -30,72 Dagi Giyim 1,35 1,50 -40,53 Dagi Yatırım Holding 1,23 1,65 -13,99 Dardanel 1,39 1,46 -28,72 Datagate Bilgisayar 4,88 10,66 -49,80 Demirören Gazetecilik 5,98 2,75 116,67 Demısaş Döküm 2,16 0,93 18,03 Denge Holding 2,18 0,46 15,22 Deniz GMYO 2,74 1,11 1,48 Denizbank 4,90 0,20 33,51 Denizli Cam 11,75 3,43 -1,01 Derimod 9,68 1,89 28,89 Desa Deri 1,14 2,70 12,87 Despec Bilgisayar 2,60 6,56 -27,58 Deva Holding 4,09 4,07 -6,62 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 1,41 -38,46 Ditaş Doğan 5,19 -0,76 -13,45 DO-CO 278,90 -0,64 32,68 Doğan Burda 2,54 1,20 -23,49 Doğan Holding 0,92 0,00 5,75 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,41 0,71 -61,26 Doğusan 2,93 2,81 100,68 Doğuş GMYO 2,92 -0,34 -9,88 Doğuş Otomotiv 6,95 0,29 -7,81 Döktaş Dökümcülük 10,40 0,78 -5,45 Duran Doğan Basım 3,14 1,29 -16,71 Dyo Boya 4,86 -1,22 -36,14 Eczacıbaşı İlaç 3,29 -0,30 -21,30 Eczacıbaşı Yatırım 8,49 -0,12 -15,35 Edip Gayrimenkul 0,72 -1,37 -38,98 Ege Endüstri 292,40 -1,52 -2,51 Ege Gübre 23,86 1,45 -6,51 Ege Profil 9,35 0,86 -6,31 Ege Seramik 2,81 1,08 -35,72 Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 0,00 -59,42 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,37 -2,63 -21,28 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 -40,00 Egeplast 4,96 -2,17 5,98 Ekiz Kimya 0,48 2,13 -15,79 Emek Elektrik 1,20 1,69 -23,84 Eminiş Ambalaj 3,28 0,61 -29,31 Emlak Konut GMYO 2,00 0,50 -23,00 Enerjisa Enerji 6,10 1,16 Enka İnşaat 4,59 0,00 -15,34 Erbosan 66,25 2,08 -16,47 Ereğli Demir Çelik 10,44 1,75 11,78 Ersu Gıda 0,95 0,00 -27,48 Escort Teknoloji 0,56 1,82 -55,56 Etiler Gıda 3,45 0,58 -26,44 Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 0,00 -35,40 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 1,61 -34,37 Euro Yat. Ort. 0,66 -4,35 -23,26 Euro Yatırım Holding 0,56 0,00 -8,20 Fenerbahçe Futbol 33,32 1,59 -2,86 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,89 -0,51 -57,35 F-M İzmit Piston 14,27 0,85 13,90 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,96 2,06 -19,51 Ford Otosan 62,30 -0,80 7,33 Formet Çelik Kapı 7,40 0,00 Frigo Pak Gıda 1,42 0,00 49,47 Galatasaray Sportif 1,59 -0,63 -24,20 Garanti Bankası 8,15 0,49 -20,69 Garanti Faktoring 2,16 0,47 -33,74 Garanti Yat. Ort. 0,61 1,67 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,72 0,74 7,94 Gedik Yatırım Holding 1,47 0,00 6,52 Gediz Ambalaj 3,12 0,65 -13,69 Gentaş 2,13 0,00 31,47 Gersan Elektrik 4,71 2,84 0,00 Global Men. Değ. 0,51 0,00 13,33 Global Yat. Holding 3,39 3,67 -6,09 Good-Year 3,22 0,94 -22,56 Göltaş Çimento 44,60 1,41 -31,70 Gözde Girişim 2,69 0,00 -52,47 GSD Denizcilik 1,05 0,00 -22,22 GSD Holding 0,65 0,00 -9,72 Gübre Fabrik. 3,38 0,00 -20,09 Güler Yat. Holding 1,20 0,00 3,45 Güneş Sigorta 1,47 0,68 -10,91 Halk GMYO 0,74 1,37 -18,93 Halk Sigorta 1,27 11,15 -4,63 Hatay Tekstil 3,82 1,06 -23,14 Hedef Girişim 1,47 0,00 -30,55 Hektaş 9,83 0,31 40,43 HUB Girişim 1,28 0,00 7,56 Hürriyet Gzt. 1,20 2,56 -10,45 ICBC Turkey Bank 4,41 0,92 -3,29 İdealist GMYO 2,00 0,50 -1,96 İhlas Ev Aletleri 0,42 16,67 -17,65 İhlas Gayrimenkul 1,34 19,64 -31,63 İhlas Gazetecilik 1,05 19,32 -11,02 İhlas Holding 0,43 19,44 -18,87 İhlas Yayın Holding 0,44 18,92 -13,73 İndeks Bilgisayar 7,35 5,00 -28,08 Info Yatırım 0,95 1,06 -19,49 İntema 31,20 -3,94 28,18 İpek Doğal Enerji 5,75 -0,69 7,08 İskenderun Demir Çelik 7,67 1,86 57,22(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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