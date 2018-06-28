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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,89 0,00 -31,01 Acıpayam Selüloz 2,45 0,00 -7,55 Adana Çimento (A) 6,59 -0,15 9,83 Adana Çimento (B) 4,56 0,22 8,06 Adana Çimento (C) 1,03 1,98 22,62 Adel Kalemcilik 14,83 0,34 -4,48 Adese Alışveriş Ticaret 2,32 -3,33 16,58 Afyon Çimento 5,98 2,57 -23,14 Ak Enerji 0,73 1,39 -19,78 Akbank 7,48 -0,40 -20,79 Akçansa 9,34 0,32 -8,76 Akdenız Güvenlık Hız. 2,74 0,74 -53,79 Akfen GMYO 1,64 0,00 -31,95 Akın Tekstil 9,44 0,43 -33,10 Akiş GMYO 2,61 0,77 -12,31 Akmerkez GMYO 18,35 0,82 -6,86 Aksa 11,36 0,53 -5,21 Aksa Enerji 4,22 0,00 2,18 Aksigorta 3,88 -2,27 27,93 Aksu Enerji 6,19 -0,32 16,80 Alarko Carrıer 41,56 0,63 -27,75 Alarko GMYO 41,70 1,86 -15,25 Alarko Holding 4,48 1,13 -34,39 Albaraka Türk 1,36 -0,73 -9,55 Alcatel Lucent Teletaş 5,61 2,94 -29,70 Alkim Kağıt 3,56 0,00 -23,21 Alkim Kimya 18,26 1,73 -22,98 Altınyağ 0,78 2,63 -34,79 Altınyunus Çeşme 4,48 4,19 -11,29 Anadolu Cam 2,80 3,70 9,68 Anadolu Efes 22,84 -1,13 -4,07 Anadolu Grubu Holding 21,36 -1,11 -9,46 Anadolu Hayat Emek. 8,55 -1,27 9,38 Anadolu Isuzu 10,15 4,10 11,54 Anadolu Sigorta 4,27 0,00 41,80 Anel Elektrik 2,56 1,99 -32,10 Anel Telekom 0,42 0,00 -16,00 Arçelik 15,27 -1,29 -26,49 Arena Bilgisayar 3,58 8,16 -15,37 Armada Bilgisayar 7,65 -0,13 12,83 Arsan Tekstil 1,97 -1,01 12,57 Artı Yatırım Holding 1,55 -1,90 64,89 Aselsan 23,04 1,50 -27,46 Aslan Çimento 33,62 2,13 -11,99 Ata GMYO 4,02 -1,71 -16,08 Atakule GMYO 1,93 0,00 -5,85 Atlantik Petrol Ürünleri 1,00 2,04 -28,06 Atlantis Yatırım Holding 0,39 2,63 -20,41 Atlas Yat. Ort. 0,91 2,25 -7,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,73 0,00 -16,79 Avrasya GMYO 1,27 4,10 -19,62 Avrasya Petrol ve Tur. 1,34 5,51 -20,24 Avrasya Stratejik GMYF 1.087,40 0,05 Avrupa Yatırım Holding 2,95 0,00 61,20 Ayen Enerji 3,84 3,50 -20,50 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,82 -2,15 11,09 Aygaz 10,93 0,18 -24,60 Bagfaş 7,38 0,14 -29,71 Bak Ambalaj 5,85 -0,68 13,81 Balatacılar Balatacılık 0,47 2,17 -16,07 Bantaş Ambalaj 2,27 2,25 -44,50 Banvit 12,09 3,60 -43,56 Baştaş Başkent Çimento 2,50 0,81 5,63 Batı Çimento 3,29 3,46 -25,08 Batısöke Çimento 1,39 3,73 -21,91 Bera Holding 2,00 0,00 -35,48 Berkosan Yalıtım 1,83 5,17 -17,94 Beşiktaş Futbol Yat. 2,44 1,67 -40,34 Beyaz Filo 16,02 -0,50 -78,34 Bilici Yatırım 1,44 6,67 -5,92 Bim Mağazalar 68,00 2,03 -11,48 Bimeks 0,14 0,00 -50,00 Birko Mensucat 0,41 -4,65 0,00 Birlik Mensucat 1,10 1,85 -21,99 Bizim Mağazaları 5,80 4,13 -24,68 Bolu Çimento 6,57 -0,45 22,12 Bomonti Elektrik 0,71 2,90 -34,26 Borusan Mannesmann 9,33 2,19 -15,52 Borusan Yat. Paz. 37,70 0,00 -12,63 Bosch Fren Sistemleri 152,80 0,46 -16,59 Bossa 6,84 20,00 68,89 Boyner Perakende Yat. 7,80 0,65 -15,03 Brisa 6,20 0,16 -14,72 Burçelik 3,16 -1,56 -17,92 Burçelik Vana 1,46 1,39 -16,57 Bursa Çimento 4,85 0,21 -4,22 Carrefoursa 4,68 2,86 -16,13 Coca Cola İçecek 33,54 -1,00 0,14 Cosmos Yat. Holding 1,04 0,97 -11,11 Credıtwest Faktorıng 1,16 1,75 4,06 Çelebi 37,46 -0,64 9,95 Çelik Halat 7,94 -0,75 112,32 Çemaş Döküm 2,04 -2,86 10,27 Çemtaş 5,33 5,54 30,64 Çimbeton 32,86 1,48 -11,00 Çimentaş 9,22 0,99 -20,45 Çimsa 10,70 0,28 -18,91 Çuhadaroğlu Metal 2,24 7,18 -23,55 Dagi Giyim 1,42 1,43 -37,44 Dagi Yatırım Holding 1,27 0,79 -11,19 Dardanel 1,39 0,72 -28,72 Datagate Bilgisayar 5,32 5,14 -45,27 Demirören Gazetecilik 5,97 0,67 116,30 Demısaş Döküm 2,26 1,80 23,50 Denge Holding 2,28 2,70 20,51 Deniz GMYO 2,77 0,73 2,59 Denizbank 4,98 0,61 35,69 Denizli Cam 11,94 -1,32 0,59 Derimod 9,75 -2,11 29,83 Desa Deri 1,14 0,00 12,87 Despec Bilgisayar 2,83 4,04 -21,17 Deva Holding 4,10 0,49 -6,39 Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 2,74 -35,90 Ditaş Doğan 5,57 -1,94 -7,11 DO-CO 281,30 1,70 33,82 Doğan Burda 2,62 -0,38 -21,08 Doğan Holding 0,97 -1,02 11,49 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,59 0,63 -56,32 Doğusan 2,65 -6,03 81,51 Doğuş GMYO 3,01 1,01 -7,10 Doğuş Otomotiv 6,99 -1,27 -7,28 Döktaş Dökümcülük 10,47 0,00 -4,82 Duran Doğan Basım 3,22 -0,31 -14,59 Dyo Boya 5,06 1,00 -33,51 Eczacıbaşı İlaç 3,39 0,59 -18,91 Eczacıbaşı Yatırım 8,59 -0,23 -14,36 Edip Gayrimenkul 0,79 3,95 -33,05 Ege Endüstri 291,20 -0,48 -2,91 Ege Gübre 23,30 -3,48 -8,70 Ege Profil 9,57 1,06 -4,11 Ege Seramik 2,98 2,76 -31,83 Egeli & Co Tarım Girişim 0,27 -3,57 -60,87 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,36 0,00 -23,40 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 -45,00 Egeplast 5,38 5,49 14,96 Ekiz Kimya 0,48 0,00 -15,79 Emek Elektrik 1,26 1,61 -20,04 Eminiş Ambalaj 3,50 5,74 -24,57 Emlak Konut GMYO 2,05 0,00 -21,08 Enerjisa Enerji 6,15 -0,81 Enka İnşaat 4,51 -0,44 -16,82 Erbosan 69,80 2,72 -11,99 Ereğli Demir Çelik 10,20 -0,97 9,21 Ersu Gıda 0,99 2,06 -24,43 Escort Teknoloji 0,60 3,45 -52,38 Etiler Gıda 3,55 3,20 -24,31 Euro Kapital Yat. Ort. 0,77 5,48 -31,86 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 0,00 -31,25 Euro Yat. Ort. 0,70 4,48 -18,60 Euro Yatırım Holding 0,58 3,57 -4,92 Fenerbahçe Futbol 34,24 1,48 -0,17 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,94 0,34 -56,99 F-M İzmit Piston 15,27 2,62 21,88 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,13 1,72 -16,06 Ford Otosan 60,10 -2,83 3,54 Formet Çelik Kapı 7,30 0,14 Frigo Pak Gıda 1,42 0,00 49,47 Galatasaray Sportif 1,75 4,17 -16,57 Garanti Bankası 8,35 -0,48 -18,75 Garanti Faktoring 2,30 2,68 -29,45 Garanti Yat. Ort. 0,63 -1,56 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,70 -0,74 7,14 Gedik Yatırım Holding 1,47 0,00 6,52 Gediz Ambalaj 3,23 0,31 -10,65 Gentaş 2,25 2,27 38,88 Gersan Elektrik 4,94 2,07 4,88 Global Men. Değ. 0,55 5,77 22,22 Global Yat. Holding 3,56 2,59 -1,39 Good-Year 3,35 1,52 -19,43 Göltaş Çimento 46,68 2,59 -28,51 Gözde Girişim 2,90 1,05 -48,76 GSD Denizcilik 1,12 1,82 -17,04 GSD Holding 0,70 0,00 -2,78 Gübre Fabrik. 3,50 1,16 -17,26 Güler Yat. Holding 1,25 4,17 7,76 Güneş Sigorta 1,56 -0,64 -5,45 Halk GMYO 0,75 0,00 -17,83 Halk Sigorta 1,18 0,00 -11,39 Hatay Tekstil 4,00 2,30 -19,52 Hedef Girişim 1,56 1,96 -26,30 Hektaş 10,58 0,95 51,14 HUB Girişim 1,29 0,00 8,40 Hürriyet Gzt. 1,32 -2,94 -1,49 ICBC Turkey Bank 4,55 0,89 -0,22 İdealist GMYO 2,06 0,49 0,98 İhlas Ev Aletleri 0,42 -2,33 -17,65 İhlas Gayrimenkul 1,43 -3,38 -27,04 İhlas Gazetecilik 1,02 -3,77 -13,56 İhlas Holding 0,42 -2,33 -20,75 İhlas Yayın Holding 0,42 -2,33 -17,65 İndeks Bilgisayar 7,87 1,29 -22,99 Info Yatırım 0,97 0,00 -17,80 İntema 30,62 -2,79 25,80 İpek Doğal Enerji 6,10 4,45 13,59 İskenderun Demir Çelik 7,64 -1,93 56,60(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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