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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 18:39 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,91 -2,15 -29,46 Acıpayam Selüloz 2,62 2,34 -1,13 Adana Çimento (A) 5,93 -0,50 10,72 Adana Çimento (B) 4,17 -0,48 11,01 Adana Çimento (C) 0,99 -1,98 26,21 Adel Kalemcilik 15,18 0,13 -2,22 Adese Alışveriş Ticaret 2,35 -2,08 18,09 Afyon Çimento 6,10 2,52 -21,59 Ak Enerji 0,76 -1,30 -16,48 Akbank 7,40 -1,60 -21,64 Akçansa 9,67 -2,72 -5,54 Akdenız Güvenlık Hız. 3,15 2,94 -46,88 Akfen GMYO 1,69 0,00 -29,88 Akın Tekstil 9,27 -1,90 -34,30 Akiş GMYO 2,63 0,38 -11,64 Akmerkez GMYO 18,52 0,43 -6,00 Aksa 11,81 1,29 -1,45 Aksa Enerji 4,21 0,00 1,94 Aksigorta 3,86 -1,03 27,27 Aksu Enerji 6,18 0,16 16,62 Alarko Carrıer 43,32 0,74 -24,69 Alarko GMYO 42,92 -0,83 -12,77 Alarko Holding 4,67 -1,48 -31,61 Albaraka Türk 1,35 -0,74 -10,22 Alcatel Lucent Teletaş 5,80 -0,85 -27,32 Alkim Kağıt 3,62 -1,90 -21,91 Alkim Kimya 18,91 1,39 -20,24 Altınyağ 0,77 1,32 -35,63 Altınyunus Çeşme 4,60 2,22 -8,91 Anadolu Cam 2,84 -0,35 11,24 Anadolu Efes 22,68 -1,56 -4,74 Anadolu Grubu Holding 20,86 -1,70 -11,58 Anadolu Hayat Emek. 8,60 -0,12 10,02 Anadolu Isuzu 10,23 -0,87 12,42 Anadolu Sigorta 4,27 0,23 41,80 Anel Elektrik 2,63 0,00 -30,24 Anel Telekom 0,43 2,38 -14,00 Arçelik 15,27 -1,29 -26,49 Arena Bilgisayar 3,58 -0,83 -15,37 Armada Bilgisayar 7,71 0,39 13,72 Arsan Tekstil 1,99 0,51 13,71 Artı Yatırım Holding 1,59 -1,24 69,15 Aselsan 23,90 0,50 -24,75 Aslan Çimento 33,76 -1,29 -10,17 Ata GMYO 4,05 1,00 -15,45 Atakule GMYO 2,05 2,50 0,00 Atlantik Petrol Ürünleri 1,05 2,94 -24,46 Atlantis Yatırım Holding 0,38 -2,56 -22,45 Atlas Yat. Ort. 0,90 0,00 -8,16 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,93 0,54 -15,67 Avrasya GMYO 1,30 -0,76 -17,72 Avrasya Petrol ve Tur. 1,35 -0,74 -19,64 Avrasya Stratejik GMYF 1.089,60 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,92 -0,34 59,56 Ayen Enerji 4,03 -1,71 -16,56 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,83 0,55 11,70 Aygaz 10,94 -0,55 -24,53 Bagfaş 7,60 2,15 -27,62 Bak Ambalaj 5,99 1,35 16,54 Balatacılar Balatacılık 0,47 -2,08 -16,07 Bantaş Ambalaj 2,69 8,03 -34,23 Banvit 12,08 -1,15 -43,60 Baştaş Başkent Çimento 2,54 0,00 7,32 Batı Çimento 3,46 0,87 -21,20 Batısöke Çimento 1,37 0,00 -23,03 Bera Holding 2,06 0,49 -33,55 Berkosan Yalıtım 1,87 -0,53 -16,14 Beşiktaş Futbol Yat. 2,44 -3,17 -40,34 Beyaz Filo 16,17 -0,55 -78,13 Bilici Yatırım 1,42 -3,40 -7,22 Bim Mağazalar 66,80 0,45 -13,04 Bimeks 0,13 -7,14 -53,57 Birko Mensucat 0,42 2,44 2,44 Birlik Mensucat 1,13 0,00 -19,86 Bizim Mağazaları 5,89 0,17 -23,51 Bolu Çimento 5,82 -0,17 22,01 Bomonti Elektrik 0,73 -1,35 -32,41 Borusan Mannesmann 9,17 0,00 -16,97 Borusan Yat. Paz. 38,30 0,21 -11,24 Bosch Fren Sistemleri 162,10 3,91 -11,51 Bossa 7,86 -5,07 94,07 Boyner Perakende Yat. 7,81 -0,38 -14,92 Brisa 6,50 4,17 -10,59 Burçelik 3,14 -0,32 -18,44 Burçelik Vana 1,49 0,68 -14,86 Bursa Çimento 4,91 0,61 -3,03 Carrefoursa 4,62 -0,86 -17,20 Coca Cola İçecek 32,78 -1,97 -2,13 Cosmos Yat. Holding 1,07 0,00 -8,55 Credıtwest Faktorıng 1,16 -0,85 4,06 Çelebi 39,70 1,53 16,52 Çelik Halat 8,16 -0,24 118,20 Çemaş Döküm 2,18 -2,24 17,84 Çemtaş 5,46 0,74 33,82 Çimbeton 33,92 -0,93 -8,13 Çimentaş 9,47 -1,04 -18,29 Çimsa 10,82 -0,37 -18,00 Çuhadaroğlu Metal 2,28 -0,87 -22,18 Dagi Giyim 1,56 6,12 -31,28 Dagi Yatırım Holding 1,36 2,26 -4,90 Dardanel 1,42 1,43 -27,18 Datagate Bilgisayar 6,88 1,93 -29,22 Demirören Gazetecilik 5,87 0,17 123,62 Demısaş Döküm 2,36 -3,67 28,96 Denge Holding 2,40 -1,23 26,85 Deniz GMYO 2,78 -1,07 2,96 Denizbank 5,02 -0,99 36,78 Denizli Cam 11,73 -1,59 -1,18 Derimod 9,92 -0,60 32,09 Desa Deri 1,15 0,00 13,86 Despec Bilgisayar 2,86 0,35 -20,33 Deva Holding 4,16 0,24 -5,02 Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 1,32 -34,19 Ditaş Doğan 5,63 0,36 -6,11 DO-CO 274,20 0,48 30,45 Doğan Burda 2,62 -1,13 -21,08 Doğan Holding 1,01 3,06 16,09 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,75 -2,23 -51,92 Doğusan 2,86 0,70 95,89 Doğuş GMYO 2,98 -1,32 -8,02 Doğuş Otomotiv 6,93 -2,12 -8,08 Döktaş Dökümcülük 10,67 0,66 -3,00 Duran Doğan Basım 3,48 -3,60 -7,69 Dyo Boya 5,00 1,21 -34,30 Eczacıbaşı İlaç 3,44 0,58 -17,71 Eczacıbaşı Yatırım 8,60 -0,12 -14,26 Edip Gayrimenkul 0,81 1,25 -31,36 Ege Endüstri 300,10 0,37 0,06 Ege Gübre 24,06 2,38 -5,72 Ege Profil 10,03 -1,38 0,50 Ege Seramik 3,09 0,32 -29,31 Egeli & Co Tarım Girişim 0,26 -3,70 -62,32 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,35 -2,78 -25,53 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 -40,00 Egeplast 5,20 -3,70 11,11 Ekiz Kimya 0,46 0,00 -19,30 Emek Elektrik 1,27 -0,78 -19,40 Eminiş Ambalaj 3,74 7,78 -19,40 Emlak Konut GMYO 1,96 -2,00 -24,54 Enerjisa Enerji 6,14 0,16 Enka İnşaat 4,67 -1,68 -13,87 Erbosan 68,60 0,22 -13,51 Ereğli Demir Çelik 10,56 3,13 13,07 Ersu Gıda 1,04 5,05 -20,61 Escort Teknoloji 0,75 19,05 -40,48 Etiler Gıda 3,38 -0,59 -27,93 Euro Kapital Yat. Ort. 0,82 3,80 -27,43 Euro Trend Yat. Ort. 0,68 0,00 -29,17 Euro Yat. Ort. 0,71 -2,74 -17,44 Euro Yatırım Holding 0,60 -1,64 -1,64 Fenerbahçe Futbol 31,86 0,70 -7,11 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,01 -1,48 -56,48 F-M İzmit Piston 17,87 13,97 42,63 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,08 -0,49 -17,07 Ford Otosan 60,30 -1,63 3,88 Formet Çelik Kapı 7,32 1,67 Frigo Pak Gıda 1,45 52,63 Galatasaray Sportif 1,78 -1,66 -15,14 Garanti Bankası 8,36 -1,18 -18,65 Garanti Faktoring 2,37 0,85 -27,30 Garanti Yat. Ort. 0,64 3,23 -12,85 Gedik Y. Men. Değ. 2,68 0,00 6,35 Gedik Yatırım Holding 1,51 0,00 9,42 Gediz Ambalaj 3,19 -1,54 -11,76 Gentaş 2,33 0,43 43,82 Gersan Elektrik 5,12 -0,19 8,70 Global Men. Değ. 0,52 -3,70 15,56 Global Yat. Holding 3,51 -2,77 -2,77 Good-Year 3,38 -0,29 -18,71 Göltaş Çimento 47,94 -1,07 -26,58 Gözde Girişim 2,97 -2,30 -47,53 GSD Denizcilik 1,14 0,88 -15,56 GSD Holding 0,72 1,41 0,00 Gübre Fabrik. 3,68 3,37 -13,00 Güler Yat. Holding 1,26 0,00 8,62 Güneş Sigorta 1,64 0,00 -0,61 Halk GMYO 0,76 1,33 -16,74 Halk Sigorta 1,24 2,48 -6,88 Hatay Tekstil 4,00 -0,74 -19,52 Hedef Girişim 1,73 -2,26 -18,27 Hektaş 10,72 0,56 53,14 HUB Girişim 1,29 -1,53 8,40 Hürriyet Gzt. 1,31 0,00 -2,24 ICBC Turkey Bank 4,41 -2,00 -3,29 İdealist GMYO 2,08 0,97 1,96 İhlas Ev Aletleri 0,41 0,00 -19,61 İhlas Gayrimenkul 1,40 -0,71 -28,57 İhlas Gazetecilik 0,96 -3,03 -18,64 İhlas Holding 0,40 -4,76 -24,53 İhlas Yayın Holding 0,41 -2,38 -19,61 İndeks Bilgisayar 8,39 -0,12 -17,90 Info Yatırım 1,00 3,09 -15,25 İntema 32,94 2,87 35,33 İpek Doğal Enerji 5,46 -3,70 1,68 İskenderun Demir Çelik 8,00 1,91 63,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Borsada günlük işlemler (1)

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