Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,93 2,20 -27,91 Acıpayam Selüloz 2,62 0,00 -1,13 Adana Çimento (A) 5,93 0,68 10,72 Adana Çimento (B) 4,25 1,43 13,14 Adana Çimento (C) 1,06 6,00 35,14 Adel Kalemcilik 15,17 0,07 -2,29 Adese Alışveriş Ticaret 2,18 -5,22 9,55 Afyon Çimento 6,27 0,97 -19,41 Ak Enerji 0,77 0,00 -15,38 Akbank 7,62 1,60 -19,31 Akçansa 9,93 0,40 -3,00 Akdenız Güvenlık Hız. 3,08 -2,53 -48,06 Akfen GMYO 1,75 4,17 -27,39 Akın Tekstil 9,40 0,97 -33,38 Akiş GMYO 2,66 1,14 -10,63 Akmerkez GMYO 18,73 0,75 -4,93 Aksa 12,20 2,18 1,80 Aksa Enerji 4,29 0,70 3,87 Aksigorta 3,84 0,26 26,61 Aksu Enerji 6,20 0,81 16,99 Alarko Carrıer 43,86 2,00 -23,75 Alarko GMYO 43,54 0,79 -11,51 Alarko Holding 4,74 0,21 -30,58 Albaraka Türk 1,38 1,47 -8,22 Alcatel Lucent Teletaş 5,98 3,82 -25,06 Alkim Kağıt 3,78 0,80 -18,46 Alkim Kimya 19,45 1,62 -17,97 Altınyağ 0,84 7,69 -29,77 Altınyunus Çeşme 4,42 -2,86 -12,48 Anadolu Cam 2,88 0,35 12,81 Anadolu Efes 22,90 0,44 -3,82 Anadolu Grubu Holding 20,60 0,19 -12,68 Anadolu Hayat Emek. 8,43 -1,40 7,84 Anadolu Isuzu 10,27 0,79 12,86 Anadolu Sigorta 4,30 1,18 42,80 Anel Elektrik 2,63 0,38 -30,24 Anel Telekom 0,43 0,00 -14,00 Arçelik 15,16 0,60 -27,02 Arena Bilgisayar 3,66 1,10 -13,48 Armada Bilgisayar 7,42 -0,54 9,44 Arsan Tekstil 2,00 0,00 14,29 Artı Yatırım Holding 1,59 3,92 69,15 Aselsan 25,58 6,05 -19,46 Aslan Çimento 34,06 -0,12 -9,37 Ata GMYO 4,11 -1,20 -14,20 Atakule GMYO 2,08 1,96 1,46 Atlantik Petrol Ürünleri 1,09 -1,80 -21,58 Atlantis Yatırım Holding 0,41 5,13 -16,33 Atlas Yat. Ort. 0,93 2,20 -5,10 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,74 0,27 -16,74 Avrasya GMYO 1,35 2,27 -14,56 Avrasya Petrol ve Tur. 1,39 2,21 -17,26 Avrasya Stratejik GMYF 1.090,50 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,92 0,69 59,56 Ayen Enerji 4,11 0,98 -14,91 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,81 -0,55 10,48 Aygaz 11,36 1,52 -21,63 Bagfaş 7,77 2,51 -26,00 Bak Ambalaj 5,98 -0,66 16,34 Balatacılar Balatacılık 0,48 2,13 -14,29 Bantaş Ambalaj 2,61 1,56 -36,19 Banvit 12,26 0,99 -42,76 Baştaş Başkent Çimento 2,54 1,60 7,32 Batı Çimento 3,54 -0,56 -19,38 Batısöke Çimento 1,39 -0,71 -21,91 Bera Holding 2,02 0,50 -34,84 Berkosan Yalıtım 1,88 1,08 -15,70 Beşiktaş Futbol Yat. 2,50 2,04 -38,88 Beyaz Filo 17,00 4,49 -77,01 Bilici Yatırım 1,45 2,84 -5,26 Bim Mağazalar 70,40 1,88 -8,35 Bimeks 0,15 0,00 -46,43 Birko Mensucat 0,41 0,00 0,00 Birlik Mensucat 1,13 0,00 -19,86 Bizim Mağazaları 5,91 0,17 -23,25 Bolu Çimento 5,82 0,34 22,01 Bomonti Elektrik 0,77 5,48 -28,70 Borusan Mannesmann 9,34 1,74 -15,43 Borusan Yat. Paz. 39,70 1,79 -7,99 Bosch Fren Sistemleri 160,80 0,63 -12,22 Bossa 7,85 2,48 93,83 Boyner Perakende Yat. 7,73 -0,26 -15,80 Brisa 6,53 -0,91 -10,18 Burçelik 3,22 1,58 -16,36 Burçelik Vana 1,51 0,67 -13,71 Bursa Çimento 5,01 1,01 -1,06 Carrefoursa 4,64 0,22 -16,85 Coca Cola İçecek 33,32 0,85 -0,51 Cosmos Yat. Holding 1,08 2,86 -7,69 Credıtwest Faktorıng 1,17 0,00 4,95 Çelebi 39,30 -0,20 15,35 Çelik Halat 8,36 1,21 123,55 Çemaş Döküm 2,25 4,65 21,62 Çemtaş 5,72 2,33 40,20 Çimbeton 34,16 0,41 -7,48 Çimentaş 9,57 1,16 -17,43 Çimsa 10,94 0,46 -17,09 Çuhadaroğlu Metal 2,31 1,32 -21,16 Dagi Giyim 1,55 -1,90 -31,72 Dagi Yatırım Holding 1,34 0,00 -6,29 Dardanel 1,42 4,41 -27,18 Datagate Bilgisayar 6,57 -3,10 -32,41 Demirören Gazetecilik 5,85 -1,35 122,85 Demısaş Döküm 2,46 1,65 34,43 Denge Holding 2,27 -2,58 19,98 Deniz GMYO 2,90 0,69 7,41 Denizbank 5,06 0,20 37,87 Denizli Cam 11,82 1,11 -0,42 Derimod 10,34 2,89 37,68 Desa Deri 1,17 0,86 15,84 Despec Bilgisayar 2,88 0,00 -19,78 Deva Holding 4,27 1,67 -2,51 Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 1,30 -33,33 Ditaş Doğan 5,85 1,74 -2,44 DO-CO 282,00 2,17 34,16 Doğan Burda 2,64 1,15 -20,48 Doğan Holding 1,05 3,96 20,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,84 3,37 -49,45 Doğusan 2,86 -0,69 95,89 Doğuş GMYO 3,01 0,33 -7,10 Doğuş Otomotiv 6,93 1,32 -8,08 Döktaş Dökümcülük 11,05 1,94 0,45 Duran Doğan Basım 3,57 -0,56 -5,31 Dyo Boya 4,92 -0,20 -35,35 Eczacıbaşı İlaç 3,52 1,44 -15,80 Eczacıbaşı Yatırım 8,63 0,70 -13,96 Edip Gayrimenkul 0,85 2,41 -27,97 Ege Endüstri 305,40 1,09 1,83 Ege Gübre 25,34 5,06 -0,71 Ege Profil 9,94 0,71 -0,40 Ege Seramik 3,14 1,62 -28,17 Egeli & Co Tarım Girişim 0,25 -3,85 -63,77 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,35 0,00 -25,53 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 -8,33 -45,00 Egeplast 5,07 -2,50 8,33 Ekiz Kimya 0,48 0,00 -15,79 Emek Elektrik 1,31 0,00 -16,86 Eminiş Ambalaj 3,68 -1,87 -20,69 Emlak Konut GMYO 1,98 1,02 -23,77 Enerjisa Enerji 6,42 3,88 Enka İnşaat 4,71 0,64 -13,13 Erbosan 71,35 2,22 -10,04 Ereğli Demir Çelik 10,75 2,58 15,10 Ersu Gıda 1,03 0,98 -21,37 Escort Teknoloji 0,74 -5,13 -41,27 Etiler Gıda 3,40 3,34 -27,51 Euro Kapital Yat. Ort. 0,87 1,16 -23,01 Euro Trend Yat. Ort. 0,73 2,82 -23,96 Euro Yat. Ort. 0,75 0,00 -12,79 Euro Yatırım Holding 0,61 0,00 0,00 Fenerbahçe Futbol 31,88 0,00 -7,06 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,17 19,90 -48,08 F-M İzmit Piston 17,62 2,32 40,63 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,17 1,46 -15,24 Ford Otosan 60,10 -0,66 3,54 Formet Çelik Kapı 7,58 2,16 Frigo Pak Gıda 1,52 2,01 60,00 Galatasaray Sportif 1,81 1,12 -13,71 Garanti Bankası 8,59 1,54 -16,41 Garanti Faktoring 2,38 0,42 -26,99 Garanti Yat. Ort. 0,64 0,00 -12,85 Gedik Y. Men. Değ. 2,73 0,00 8,33 Gedik Yatırım Holding 1,52 1,33 10,14 Gediz Ambalaj 3,23 0,31 -10,65 Gentaş 2,28 0,10 51,99 Gersan Elektrik 5,18 0,58 9,98 Global Men. Değ. 0,53 -1,85 17,78 Global Yat. Holding 3,55 0,57 -1,66 Good-Year 3,43 0,88 -17,51 Göltaş Çimento 48,68 0,95 -25,45 Gözde Girişim 3,04 0,33 -46,29 GSD Denizcilik 1,15 0,00 -14,81 GSD Holding 0,73 2,82 1,39 Gübre Fabrik. 3,69 1,10 -12,77 Güler Yat. Holding 1,23 0,00 6,03 Güneş Sigorta 1,76 2,33 6,67 Halk GMYO 0,76 0,00 -16,74 Halk Sigorta 1,18 -0,84 -11,39 Hatay Tekstil 4,12 1,23 -17,10 Hedef Girişim 1,79 3,47 -15,43 Hektaş 10,89 0,83 55,57 HUB Girişim 1,31 0,00 10,08 Hürriyet Gzt. 1,31 0,77 -2,24 ICBC Turkey Bank 4,51 2,04 -1,10 İdealist GMYO 2,08 0,97 1,96 İhlas Ev Aletleri 0,43 10,26 -15,69 İhlas Gayrimenkul 1,58 16,18 -19,39 İhlas Gazetecilik 1,07 11,46 -9,32 İhlas Holding 0,42 7,69 -20,75 İhlas Yayın Holding 0,42 7,69 -17,65 İndeks Bilgisayar 8,14 0,12 -20,35 Info Yatırım 1,04 1,96 -11,86 İntema 33,20 1,97 36,40 İpek Doğal Enerji 5,67 3,09 5,59 İskenderun Demir Çelik 8,16 0,37 67,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

