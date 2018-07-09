Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,94 -3,09 -27,13 Acıpayam Selüloz 2,58 -0,39 -2,64 Adana Çimento (A) 5,91 -0,34 10,35 Adana Çimento (B) 4,18 -0,48 11,28 Adana Çimento (C) 1,04 -1,89 32,59 Adel Kalemcilik 15,08 -0,46 -2,87 Adese Alışveriş Ticaret 2,14 -0,47 7,54 Afyon Çimento 6,09 -0,65 -21,72 Ak Enerji 0,77 1,32 -15,38 Akbank 7,67 0,92 -18,78 Akçansa 9,82 -0,81 -4,07 Akdenız Güvenlık Hız. 3,00 1,35 -49,41 Akfen GMYO 1,71 -0,58 -29,05 Akın Tekstil 9,33 -0,11 -33,88 Akiş GMYO 2,64 0,38 -11,30 Akmerkez GMYO 18,94 0,96 -3,87 Aksa 11,61 -4,05 -3,12 Aksa Enerji 4,26 -0,23 3,15 Aksigorta 3,82 0,26 25,95 Aksu Enerji 6,45 3,53 21,71 Alarko Carrıer 43,12 -0,96 -25,04 Alarko GMYO 43,02 -0,51 -12,56 Alarko Holding 4,66 0,00 -31,75 Albaraka Türk 1,37 0,00 -8,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,80 -1,86 -27,32 Alkim Kağıt 3,65 -1,35 -21,26 Alkim Kimya 19,48 0,41 -17,84 Altınyağ 0,84 1,20 -29,77 Altınyunus Çeşme 4,50 -2,39 -10,89 Anadolu Cam 2,86 0,35 12,03 Anadolu Efes 22,40 -0,27 -5,92 Anadolu Grubu Holding 20,26 0,00 -14,12 Anadolu Hayat Emek. 8,14 -2,05 4,13 Anadolu Isuzu 10,23 0,49 12,42 Anadolu Sigorta 4,36 0,00 44,79 Anel Elektrik 2,56 -0,78 -32,10 Anel Telekom 0,41 -4,65 -18,00 Arçelik 15,08 0,33 -27,40 Arena Bilgisayar 3,67 0,55 -13,24 Armada Bilgisayar 7,22 -2,04 6,49 Arsan Tekstil 1,93 -2,53 10,29 Artı Yatırım Holding 1,60 0,00 70,21 Aselsan 27,38 3,17 -13,79 Aslan Çimento 33,54 -0,18 -10,75 Ata GMYO 4,00 -0,50 -16,49 Atakule GMYO 2,06 1,48 0,49 Atlantik Petrol Ürünleri 1,08 -0,92 -22,30 Atlantis Yatırım Holding 0,44 0,00 -10,20 Atlas Yat. Ort. 0,92 0,00 -6,12 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,69 0,07 -17,02 Avrasya GMYO 1,36 -1,45 -13,92 Avrasya Petrol ve Tur. 1,40 0,72 -16,67 Avrasya Stratejik GMYF 1.092,30 0,12 Avrupa Yatırım Holding 2,80 0,36 53,01 Ayen Enerji 4,18 0,72 -13,46 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,80 0,00 9,87 Aygaz 11,29 -0,18 -22,11 Bagfaş 8,07 0,12 -23,14 Bak Ambalaj 5,93 -0,34 15,37 Balatacılar Balatacılık 0,54 8,00 -3,57 Bantaş Ambalaj 2,56 -0,78 -37,41 Banvit 12,15 -0,25 -43,28 Baştaş Başkent Çimento 2,51 -1,57 6,05 Batı Çimento 3,46 0,29 -21,20 Batısöke Çimento 1,38 0,00 -22,47 Bera Holding 2,04 0,49 -34,19 Berkosan Yalıtım 1,89 1,07 -15,25 Beşiktaş Futbol Yat. 2,51 0,00 -38,63 Beyaz Filo 20,64 20,00 -72,09 Bilici Yatırım 1,43 0,00 -6,57 Bim Mağazalar 68,30 -1,44 -11,08 Bimeks 0,14 0,00 -50,00 Birko Mensucat 0,41 -2,38 0,00 Birlik Mensucat 1,12 0,00 -20,57 Bizim Mağazaları 5,96 0,68 -22,60 Bolu Çimento 5,85 0,34 22,64 Bomonti Elektrik 0,75 0,00 -30,56 Borusan Mannesmann 9,99 3,31 -9,54 Borusan Yat. Paz. 42,10 0,57 -2,43 Bosch Fren Sistemleri 161,80 0,94 -11,67 Bossa 7,66 0,39 89,14 Boyner Perakende Yat. 7,73 0,13 -15,80 Brisa 6,47 0,15 -11,00 Burçelik 3,23 0,62 -16,10 Burçelik Vana 1,50 0,67 -14,29 Bursa Çimento 5,04 -0,20 -0,47 Carrefoursa 4,62 -0,43 -17,20 Coca Cola İçecek 33,68 1,75 0,56 Cosmos Yat. Holding 1,09 -0,91 -6,84 Credıtwest Faktorıng 1,24 0,81 11,23 Çelebi 39,38 -1,10 15,58 Çelik Halat 8,64 -0,35 131,03 Çemaş Döküm 2,37 -0,84 28,11 Çemtaş 5,79 0,70 41,91 Çimbeton 34,74 2,36 -5,90 Çimentaş 9,47 -0,21 -18,29 Çimsa 10,81 -0,64 -18,07 Çuhadaroğlu Metal 2,25 -0,44 -23,21 Dagi Giyim 1,48 -1,99 -34,80 Dagi Yatırım Holding 1,29 -0,77 -9,79 Dardanel 1,43 0,70 -26,67 Datagate Bilgisayar 6,34 1,28 -34,78 Demirören Gazetecilik 5,72 -1,04 117,90 Demısaş Döküm 2,57 1,18 40,44 Denge Holding 2,37 1,72 25,26 Deniz GMYO 2,90 1,05 7,41 Denizbank 5,04 -0,20 37,33 Denizli Cam 11,53 0,96 -2,86 Derimod 10,07 -1,18 34,09 Desa Deri 1,15 -0,86 13,86 Despec Bilgisayar 3,01 2,38 -16,16 Deva Holding 4,25 0,00 -2,97 Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 -1,28 -34,19 Ditaş Doğan 6,01 3,44 0,23 DO-CO 282,00 -2,22 34,16 Doğan Burda 3,12 13,45 -6,02 Doğan Holding 1,04 -1,89 19,54 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,79 -0,56 -50,82 Doğusan 2,71 -5,90 85,62 Doğuş GMYO 2,96 -1,00 -8,64 Doğuş Otomotiv 6,89 -0,14 -8,61 Döktaş Dökümcülük 10,97 -2,05 -0,27 Duran Doğan Basım 3,65 3,69 -3,18 Dyo Boya 5,50 -1,43 -27,73 Eczacıbaşı İlaç 3,44 -0,58 -17,71 Eczacıbaşı Yatırım 8,54 0,59 -14,85 Edip Gayrimenkul 0,84 -2,33 -28,81 Ege Endüstri 310,50 -0,80 3,53 Ege Gübre 24,50 -0,81 -4,00 Ege Profil 9,93 0,40 -0,50 Ege Seramik 3,12 0,65 -28,62 Egeli & Co Tarım Girişim 0,25 0,00 -63,77 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,37 2,78 -21,28 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 -8,33 -45,00 Egeplast 5,00 -0,20 6,84 Ekiz Kimya 0,47 0,00 -17,54 Emek Elektrik 1,32 1,54 -16,23 Eminiş Ambalaj 3,63 -2,16 -21,77 Emlak Konut GMYO 1,96 0,00 -24,54 Enerjisa Enerji 6,28 -0,32 Enka İnşaat 4,69 0,21 -13,50 Erbosan 71,65 0,28 -9,66 Ereğli Demir Çelik 10,64 0,00 13,92 Ersu Gıda 1,02 0,00 -22,14 Escort Teknoloji 0,75 7,14 -40,48 Etiler Gıda 3,43 1,48 -26,87 Euro Kapital Yat. Ort. 0,83 -3,49 -26,55 Euro Trend Yat. Ort. 0,70 -2,78 -27,08 Euro Yat. Ort. 0,73 -1,35 -15,12 Euro Yatırım Holding 0,60 0,00 -1,64 Fenerbahçe Futbol 31,50 -0,57 -8,16 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,15 2,00 -48,23 F-M İzmit Piston 17,23 -0,40 37,52 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,36 0,69 -11,38 Ford Otosan 60,30 0,92 3,88 Formet Çelik Kapı 7,63 0,39 Frigo Pak Gıda 1,41 -2,76 48,42 Galatasaray Sportif 1,77 -1,12 -15,61 Garanti Bankası 8,57 -0,12 -16,61 Garanti Faktoring 2,35 -0,42 -27,91 Garanti Yat. Ort. 0,65 0,00 -11,48 Gedik Y. Men. Değ. 2,69 -1,47 6,75 Gedik Yatırım Holding 1,52 0,00 10,14 Gediz Ambalaj 3,23 0,31 -10,65 Gentaş 2,43 3,85 61,99 Gersan Elektrik 5,01 -0,99 6,37 Global Men. Değ. 0,53 1,92 17,78 Global Yat. Holding 3,66 -2,40 1,39 Good-Year 3,45 0,58 -17,03 Göltaş Çimento 49,12 0,57 -24,78 Gözde Girişim 3,02 0,00 -46,64 GSD Denizcilik 1,16 0,87 -14,07 GSD Holding 0,73 0,00 1,39 Gübre Fabrik. 3,68 0,00 -13,00 Güler Yat. Holding 1,20 -0,83 3,45 Güneş Sigorta 1,77 -2,75 7,27 Halk GMYO 0,76 0,00 -16,74 Halk Sigorta 1,28 9,40 -3,88 Hatay Tekstil 4,03 -1,71 -18,91 Hedef Girişim 1,84 3,95 -13,07 Hektaş 11,00 0,00 57,14 HUB Girişim 1,31 -0,76 10,08 Hürriyet Gzt. 1,31 1,55 -2,24 ICBC Turkey Bank 4,48 0,67 -1,75 İdealist GMYO 2,07 -0,48 1,47 İhlas Ev Aletleri 0,42 2,44 -17,65 İhlas Gayrimenkul 1,63 5,84 -16,84 İhlas Gazetecilik 1,04 0,97 -11,86 İhlas Holding 0,43 0,00 -18,87 İhlas Yayın Holding 0,43 2,38 -15,69 İndeks Bilgisayar 8,08 2,41 -20,93 Info Yatırım 1,01 -0,98 -14,41 İntema 31,78 -3,70 30,57 İpek Doğal Enerji 5,52 -0,72 2,79 İskenderun Demir Çelik 8,07 -0,49 65,42(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

