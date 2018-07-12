Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,83 -1,19 -35,66 Acıpayam Selüloz 2,37 2,16 -10,57 Adana Çimento (A) 5,33 -3,96 -0,48 Adana Çimento (B) 3,88 -2,27 3,29 Adana Çimento (C) 0,94 -1,05 19,84 Adel Kalemcilik 14,00 -3,45 -9,83 Adese Alışveriş Ticaret 1,95 -1,52 -2,01 Afyon Çimento 5,27 0,38 -32,26 Ak Enerji 0,68 -4,23 -25,27 Akbank 6,62 -0,75 -29,90 Akçansa 8,90 -1,11 -13,06 Akdenız Güvenlık Hız. 2,55 0,39 -57,00 Akfen GMYO 1,55 -2,52 -35,68 Akın Tekstil 8,54 1,55 -39,48 Akiş GMYO 2,39 0,42 -19,70 Akmerkez GMYO 18,15 -0,49 -7,88 Aksa 10,34 -0,10 -13,72 Aksa Enerji 3,98 -1,73 -3,63 Aksigorta 3,55 -1,93 17,05 Aksu Enerji 6,25 0,00 17,94 Alarko Carrıer 39,46 -2,04 -31,40 Alarko GMYO 39,78 -0,95 -19,15 Alarko Holding 4,14 -0,72 -39,37 Albaraka Türk 1,27 0,79 -15,54 Alcatel Lucent Teletaş 5,15 1,78 -35,46 Alkim Kağıt 3,27 -1,80 -29,46 Alkim Kimya 17,70 -2,48 -25,35 Altınyağ 0,81 8,00 -32,28 Altınyunus Çeşme 4,22 -1,86 -16,44 Anadolu Cam 2,84 -3,40 11,24 Anadolu Efes 19,78 -7,74 -16,92 Anadolu Grubu Holding 17,60 -4,92 -25,40 Anadolu Hayat Emek. 6,62 -5,29 -15,31 Anadolu Isuzu 8,83 0,23 -2,97 Anadolu Sigorta 4,23 -1,17 40,47 Anel Elektrik 2,28 1,33 -39,52 Anel Telekom 0,40 0,00 -20,00 Arçelik 13,03 -5,72 -37,27 Arena Bilgisayar 3,25 -2,99 -23,17 Armada Bilgisayar 7,54 4,14 11,21 Arsan Tekstil 1,70 -0,58 -2,86 Artı Yatırım Holding 1,49 0,00 58,51 Aselsan 26,02 2,68 -18,07 Aslan Çimento 29,82 -0,86 -20,65 Ata GMYO 3,97 -0,25 -17,12 Atakule GMYO 1,87 -5,08 -8,78 Atlantik Petrol Ürünleri 0,97 1,04 -30,22 Atlantis Yatırım Holding 0,39 -2,50 -20,41 Atlas Yat. Ort. 0,82 -1,20 -16,33 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,33 -2,34 -24,70 Avrasya GMYO 1,20 2,56 -24,05 Avrasya Petrol ve Tur. 1,23 0,82 -26,79 Avrasya Stratejik GMYF 1.093,70 0,05 Avrupa Yatırım Holding 2,67 -7,61 45,90 Ayen Enerji 3,63 2,83 -24,84 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,79 2,29 9,26 Aygaz 9,80 -4,11 -32,39 Bagfaş 7,06 -1,94 -32,76 Bak Ambalaj 5,77 1,41 12,26 Balatacılar Balatacılık 0,49 2,08 -12,50 Bantaş Ambalaj 2,22 1,37 -45,72 Banvit 10,28 -1,53 -52,01 Baştaş Başkent Çimento 2,54 2,42 7,32 Batı Çimento 3,26 -1,51 -25,76 Batısöke Çimento 1,27 -1,55 -28,65 Bera Holding 1,79 1,13 -42,26 Berkosan Yalıtım 1,65 -1,20 -26,01 Beşiktaş Futbol Yat. 2,32 3,57 -43,28 Beyaz Filo 13,77 19,95 -59,03 Bilici Yatırım 1,25 -2,34 -18,33 Bim Mağazalar 65,05 -2,91 -15,32 Bimeks 0,13 -7,14 -53,57 Birko Mensucat 0,39 0,00 -4,88 Birlik Mensucat 1,01 -0,98 -28,37 Bizim Mağazaları 5,17 -0,58 -32,86 Bolu Çimento 5,59 -0,18 17,19 Bomonti Elektrik 0,65 -4,41 -39,81 Borusan Mannesmann 8,34 -3,58 -24,48 Borusan Yat. Paz. 38,90 -4,42 -9,85 Bosch Fren Sistemleri 150,00 0,20 -18,11 Bossa 7,01 5,89 73,09 Boyner Perakende Yat. 7,45 0,40 -18,85 Brisa 6,03 -1,15 -17,06 Burçelik 2,89 -3,67 -24,94 Burçelik Vana 1,37 -3,52 -21,71 Bursa Çimento 4,76 -0,21 -6,00 Carrefoursa 4,09 -1,68 -26,70 Coca Cola İçecek 29,68 -4,99 -11,38 Cosmos Yat. Holding 1,08 -5,26 -7,69 Credıtwest Faktorıng 1,16 -2,52 4,06 Çelebi 37,98 1,39 11,47 Çelik Halat 7,45 -5,93 99,21 Çemaş Döküm 2,30 2,22 24,32 Çemtaş 5,68 -1,22 39,22 Çimbeton 31,26 -1,01 -15,33 Çimentaş 8,67 -1,59 -25,19 Çimsa 10,00 -1,09 -24,21 Çuhadaroğlu Metal 2,00 -1,96 -31,74 Dagi Giyim 1,34 0,00 -40,97 Dagi Yatırım Holding 1,20 -4,00 -16,08 Dardanel 1,29 -4,44 -33,85 Datagate Bilgisayar 5,46 -1,62 -43,83 Demirören Gazetecilik 5,69 -1,39 116,76 Demısaş Döküm 2,25 -0,88 22,95 Denge Holding 2,20 0,46 16,28 Deniz GMYO 2,56 0,39 -5,19 Denizbank 4,66 -0,64 26,98 Denizli Cam 10,97 -2,05 -7,58 Derimod 9,18 -2,44 22,24 Desa Deri 1,05 -0,94 3,96 Despec Bilgisayar 2,73 1,87 -23,96 Deva Holding 4,10 1,49 -6,39 Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 -1,41 -40,17 Ditaş Doğan 5,25 -3,14 -12,44 DO-CO 293,70 2,23 39,72 Doğan Burda 2,78 6,11 -16,27 Doğan Holding 0,93 0,00 6,90 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,52 2,70 -58,24 Doğusan 2,91 4,30 99,32 Doğuş GMYO 2,61 1,95 -19,44 Doğuş Otomotiv 6,10 0,83 -19,09 Döktaş Dökümcülük 10,69 -0,19 -2,82 Duran Doğan Basım 3,20 -0,93 -15,12 Dyo Boya 5,11 5,36 -32,85 Eczacıbaşı İlaç 3,04 -0,65 -27,28 Eczacıbaşı Yatırım 7,66 -1,29 -23,63 Edip Gayrimenkul 0,69 -1,43 -41,53 Ege Endüstri 302,30 -1,79 0,79 Ege Gübre 23,12 -0,43 -9,41 Ege Profil 9,46 -2,27 -3,75 Ege Seramik 2,85 -0,35 -34,80 Egeli & Co Tarım Girişim 0,23 -8,00 -66,67 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,32 -8,57 -31,91 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 -45,00 Egeplast 4,80 1,69 2,56 Ekiz Kimya 0,45 0,00 -21,05 Emek Elektrik 1,34 0,75 -14,96 Eminiş Ambalaj 3,34 -0,60 -28,02 Emlak Konut GMYO 1,70 -2,30 -34,55 Enerjisa Enerji 5,87 -1,18 Enka İnşaat 4,47 0,45 -17,56 Erbosan 68,45 -0,65 -13,70 Ereğli Demir Çelik 10,16 -6,36 8,78 Ersu Gıda 0,94 0,00 -28,24 Escort Teknoloji 0,67 -2,90 -46,83 Etiler Gıda 3,20 -4,19 -31,77 Euro Kapital Yat. Ort. 0,83 5,06 -26,55 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 0,00 -34,37 Euro Yat. Ort. 0,68 1,49 -20,93 Euro Yatırım Holding 0,56 1,82 -8,20 Fenerbahçe Futbol 27,80 -0,07 -18,95 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,62 2,80 -52,06 F-M İzmit Piston 15,55 0,00 24,11 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,40 7,06 -10,57 Ford Otosan 57,85 -2,94 -0,34 Formet Çelik Kapı 7,32 -0,81 Frigo Pak Gıda 1,30 -5,80 36,84 Galatasaray Sportif 1,59 1,92 -24,20 Garanti Bankası 6,99 0,43 -31,98 Garanti Faktoring 2,07 0,98 -36,50 Garanti Yat. Ort. 0,57 -3,39 -22,38 Gedik Y. Men. Değ. 2,68 -1,83 6,35 Gedik Yatırım Holding 1,49 -2,61 7,97 Gediz Ambalaj 3,01 -0,99 -16,74 Gentaş 2,36 2,16 57,32 Gersan Elektrik 4,48 0,90 -4,88 Global Men. Değ. 0,50 2,04 11,11 Global Yat. Holding 3,27 0,93 -9,42 Good-Year 3,20 0,95 -23,04 Göltaş Çimento 42,88 -1,65 -34,33 Gözde Girişim 2,71 -1,09 -52,12 GSD Denizcilik 1,01 -4,72 -25,19 GSD Holding 0,65 1,56 -9,72 Gübre Fabrik. 3,24 -1,82 -23,40 Güler Yat. Holding 1,11 0,91 -4,31 Güneş Sigorta 1,65 -1,20 0,00 Halk GMYO 0,69 -1,43 -24,40 Halk Sigorta 1,08 -5,26 -18,90 Hatay Tekstil 3,69 -3,40 -25,75 Hedef Girişim 1,59 0,63 -24,88 Hektaş 9,82 -1,60 40,29 HUB Girişim 1,26 -1,56 5,88 Hürriyet Gzt. 1,18 -0,84 -11,94 ICBC Turkey Bank 3,90 0,00 -14,47 İdealist GMYO 1,89 -2,58 -7,35 İhlas Ev Aletleri 0,38 0,00 -25,49 İhlas Gayrimenkul 1,43 5,15 -27,04 İhlas Gazetecilik 0,87 1,16 -26,27 İhlas Holding 0,39 2,63 -26,42 İhlas Yayın Holding 0,38 0,00 -25,49 İndeks Bilgisayar 6,62 -4,89 -35,22 Info Yatırım 0,90 -2,17 -23,73 İntema 27,18 -2,23 11,67 İpek Doğal Enerji 4,98 4,62 -7,26 İskenderun Demir Çelik 7,33 -4,18 50,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

